La Olla: Seguridad ‘a oscuras’

Encuentro con la realidad

Mañana, si el destino no dispone otra cosa, dos de los responsables de la Seguridad y la Justicia en Guanajuato: el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre; y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, rendirán cuentas frente a los diputados locales.

El encuentro comienza a las 11 de la mañana y solamente pueden asistir nuestros representantes.

Ningún ciudadano común y corriente tiene derecho a entrar al recinto sagrado de la democracia.

Ni cómo hacerle para cruzar las puertas y escuchar las respuestas a tanta violencia que vivimos día a día.

Los últimos tres meses han sido los más sangrientos en Guanajuato. De enero a marzo (últimos datos oficiales reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) se reportaron 947 víctimas de homicidio doloso, 28% más que las 741 del mismo periodo de 2018. Guanajuato tiene el 4.8% de la población del País y el 11% de los homicidios.

Hubo una reducción de homicidios en marzo (314) y abril (291) frente a febrero con 340, pero… seguimos muuuy lejos todavía de asegurar que cada vez hay menos crímenes gracias al cacareado “golpe de timón”; así que no hay que cantar victoria.

Pasó una vez que las autoridades empezaron a presumir la reducción de homicidios en octubre y noviembre, y todo empeoró.

Sin ir tan lejos apenas en 2017 en los primeros tres meses del año se registraron 322 víctimas, menos que los homicidios de febrero de 2019.

Pero sigamos con el encuentro de diputados con el Fiscal y el Secretario de Seguridad.

Primero los legisladores estaban muy excluyentes hasta con ellos mismos. La propuesta inicial era que sólo tendrían boleto de entrada los integrantes de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública, además de la Junta de Gobierno en donde hay de chile, dulce y manteca.

Sin embargo, más de un panista y moreno protestó su derecho a asistir y empezó la revuelta hasta que Chuy Oviedo Herrera se dio por vencido.

Lo lamentable fue que decidieron que fuera cerrada (sin acceso a medios de comunicación). El coordinador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, reviró y reclamó la “cerrazón”, pero ya no le hicieron caso.

En conclusión, los guanajuatenses sólo conoceremos de “segunda mano” las preguntas y las respuestas sobre la violencia. ¡No hay derecho!

El góber Diego Sinhue Rodríguez Vallejo repite que Guanajuato tiene un problema centrado en la violencia homicida que genera principalmente el huachicoleo y el narcotráfico, pero que en otros delitos no estamos tan mal en la tabla nacional, y tiene razón al revisar cifras como secuestro, extorsión y algunos robos.

Pero no del todo, hay del fuero común que prenden los focos rojos en la entidad; por ejemplo, el robo a negocios, que además es cada vez con más violencia. El primer trimestre el reporte fue de mil 855 (con violencia 884) frente a los mil 674 (con violencia 689) en los mismos meses del año pasado.

Y una vergüenza para Guanajuato es la violencia contra las mujeres. Nada más algunos datos: 72 fueron asesinadas de enero a marzo pasado, lo que nos coloca en segundo lugar nacional sólo después del Estado de México que registró 87.

También tenemos el segundo lugar por casos de mujeres víctimas de lesiones dolosas (mil 612) y el número uno en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar (16 mil 813).

Los legisladores tienen mucha tela de dónde cortar. De entrada que pregunten sobre el mentado “golpe de timón” que se planteó como una estrategia integral de seguridad y no sólo como un operativo para desarticular a uno de los cárteles, como es el de Santa Rosa de Lima.

La lista de preguntas es amplia, van algunas:

¿Hasta cuándo los guanajuatenses van a soportar el clima de violencia?

¿Cómo vamos en el combate a la impunidad; cuántos de los delitos realmente se castigan?

Los 78 agentes policiales que han sido asesinados en 2018 y 2019.

¿Cuál es el reporte de desaparecidos y qué se hace para localizarlos (por ejemplo 8 en Salamanca)?

¿Cuál es el Programa Estatal de Seguridad y el Programa de Prevención Social de la Violencia?

¿Cómo operará la Unidad de Inteligencia Financiera que estará adscrita a la Fiscalía?

¿Cuál es la coordinación con Municipios y Federación (FGR, Ejército, Marina, PF)?

¿Qué se hará con el Mando Único que desmanteló varias Policías como las de Salamanca?

¿Cuál es el clima laboral que prevalece en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado?

¿Cómo se aplicará el Fondo Estatal de Seguridad Pública y el nivel de cumplimiento de los 45 compromisos municipales?

Y además se esperaría que los legisladores no se queden con la información que les digan, revisen otras fuentes, comparen datos, se acerquen con las autoridades de otros niveles, y revisen los indicadores.

En una democracia seria, con división de poderes, las reuniones de ambos funcionarios con legisladores tendrían que ser no una, sino varias veces durante el año para evaluar los resultados y el gasto público.

Esa chamba es de todos, pero en particular de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública, encabezadas por los panistas Alma Cristina Márquez Alcalá y Rolando Alcántar Rojas, respectivamente.

En esta cita “la estrellita” se la lleva la diputada verde, Vanessa Sánchez Cordero, que fue quien la solicitó.

Luz al Zapotillo

Les adelanto que esta semana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se suma al “Pacto San Miguel” que firmaron inicialmente los mandatarios de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí.

El miércoles en un evento en Querétaro los cinco gobernadores ratificarán su “unión”. Los acompañará el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, debido a que este sindicato patronal viene trabajando desde hace rato el proyecto del “Corredor Central” para potenciar esa región del País.

Es un bloque de contrapeso económico pero también político frente al Gobierno Federal, al que convocó Diego Sinhue. De lo que se trata es de ponerse de acuerdo en una planeación regional en temas de infraestructura, movilidad, seguridad, turismo y más.

La buena noticia es que Diego y Alfaro se han entendido y que eso se reflejará en acuerdos para empujar El Zapotillo, pues a ambas entidades les urge para abastecer de agua potable a León, a la zona conurbada de Guadalajara y a 14 municipios de Los Altos de Jalisco.

El pasado 26 de marzo en la sede de SAPAL se reunieron, para revisar los desafíos del tema del agua, ciudadanos guanajuatenses y jalisciences que forman parte de organismos empresariales de ambos estados, del Sistema de Agua Potable de León, del Consejo Consultivo del Agua de Jalisco y del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Equitativo Sostenible de Jalisco.

Una coincidencia es concretar el sistema de presas para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde (proyecto Zapotillo-El Salto-Purgatorio) considerando una altura de 105 metros de la cortina de la presa Zapotillo, que actualmente está cerca de los 80 metros, pero suspendida por la lucha de los inconformes con la inundación que se provocaría a los pueblos de Temacapulín, Palmarejo y Acasico.

Las dos partes quieren respetar el Decreto de Reserva de 1995 y su modificación de 1997 de distribución de las aguas de Río Verde: 3.8 metros cúbicos por segundo para León; 1.8 m3/s para los Altos; usos pecuarios de Jalisco 0.4 m3/s; ZM de Guadalajara 9.6 m3/s; Tepatitlán y Valle de Guadalupe 0.4 m3/s.

Los dos grupos ya informaron de esos acuerdos a sus gobernadores.

Algunos de los asistentes a esa reunión fueron, por los de casa: Jorge Hernández Ramírez, presidente del Consejo de SAPAL; Enrique de Haro Maldonado, director; Eduardo Padilla, Vicente Lahud, Jesús Aguilera, Roberto González, Ricardo Garza, Hugo Villalobos, José David González y Roberto Bonilla.

Y por Jalisco: Mercedes Escamilla, Javier Mayorga, Miguel Cervantes, Carlos Valencia, José Luis González, César de Anda, Armando Mora, Carlos Alberto Hernández y Daniel Curiel.

El cerrar un acuerdo Guanajuato y Jalisco será un gran paso para exigir juntos al Gobierno Federal que el proyecto se concrete, como prometió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La obra del acueducto, de la que sólo se pusieron unos tubos, permanece atorada por las diferencias entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la concesionaria española Abengoa para finiquitar su contrato y poder asignarlo a alguna otra empresa o autoridad (como SAPAL que lo pidió) y construirlo pronto.

Tatiana con raiting

La sinaloense Tatiana Clouthier Carrillo mantiene un alto raiting entre las figuras de la Cuarta Transformación.

En la presentación del libro “Juntos hicimos historia” en la Feria Nacional del Libro de León abarrotó la sala con unas 250 personas y una larga fila al final de su charla para la dedicatoria de los libros.

Al llegar a la sala recibió de una mujer el reclamo de no ser digna de llevar su apellido, para después ser arropada con aplausos y el reconocimiento de los asistentes afines al movimiento obradorista. De cualquier manera llenar hoy un recinto sin el acarreo ya le cuesta mucho trabajo a cualquier político.

Tatiana, si bien fue la coordinadora de campaña de AMLO (aunque ella misma aceptó que cuando tomó el encargo ya la chamba estaba muy bien repartida y ella sería más una vocera) y su voz pesa como vicecoordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro, se asume como figura no protagónica, no ambiciona otro cargo público, eso se nota y tal vez por eso logra conectar fácil con la gente.

Tres personas la pusieron desde ahora como aspirante presidencial al 2024 y los paró en seco. “Vamos al presente, hoy, hoy, hoy (recordando a Vicente Fox en la campaña del 2000), no he gobernado ni mi casa”. Y se refirió a AMLO y Marcelo Ebrard que tuvieron la oportunidad de gobernar la Ciudad de México.

La primera frase que arrancó el aplauso fue la de que nadie está para cumplir expectativas familiares (por su salida del PAN): “Nos educaron a no mentir, a no robar y no traicionar”, la frase de AMLO.

No venía en un tono retador contra el Gobierno de Guanajuato, pero tampoco dejó pasar la oportunidad para señalar en su presentación en la Fenal lo siguiente: “El estado está lleno de hoyos de huachicol y lleno de muertos, y esa responsabilidad es del Gobernador actual y del anterior, y de sus alcaldes, no de Andrés Manuel. Pero es corresponsabilidad de ustedes porque les volvieron a dar el voto”.

Diego pa’ pronto le respondió ¿qué cuántos detenidos van en el combate al huachicol? Luego presumió los operativos contra el cártel Santa Rosa, el trabajo y la confianza que tiene en la Marina.

Tatiana repitió el mensaje de dejarse de las quejas de café y ponerse a hacer algo útil para el País.

“Apoyar la 4T no es avalar todo lo que haga el nuevo Gobierno”, dijo, aunque no explicó en qué no está de acuerdo. Ya en la Cámara se abstuvo de votar la reforma para crear la Guardia Nacional.

También rechazó meterse en las “grillas” internas de Morena porque no es militante, recordó.

Entre el público estuvieron la dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández; el ex jefe de Prensa del panismo, Alfredo Anda Páez, allegado a la familia Clouthier, fue coordinador de Comunicación Social en la campaña presidencial de su padre, “Maquío”, es compadre de Tatiana; y sentadita en la fila de atrás la ex alcaldesa priísta de León, Bárbara Botello Santibáñez acompañada de la ex regidora Verónica García Barrios.

En su visita a León Tatiana estuvo acompañada en todo momento por la senadora Malú Mícher Camarena.