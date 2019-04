La Olla: Un ‘manager’ urgente

Arturo Durán en la puerta

Es un hecho, León tendrá un Administrador de Servicios Públicos, algo parecido al “City Manager” en los Estados Unidos.

El alcalde Héctor López Santillana anunció el jueves al Ayuntamiento la propuesta de reforma para crear una unidad administrativa que sea responsable de todos los servicios públicos que presta el Gobierno Municipal a los ciudadanos, una figura que nunca ha existido en León.

Desde hace rato viene hablándose del “City Manager”, un gerente de ciudad en el que el Presidente Municipal descargue la parte técnica-operativa, el día a día que hace que una ciudad funcione.

En el programa de Gobierno 2018-2021 se optó por llamarlo un “Administrador de Servicios”, es decir, una función más acotada. Se encargó elaborar el diagnóstico y el proyecto al exsecretario de Obra Pública del gobierno de Miguel Márquez Márquez, al ingeniero leonés José Arturo Durán Miranda.

Su contrato de honorarios (por 450 mil pesos) fue del 9 de noviembre al último de marzo. Arturo entregó su reporte a la Dirección de Desarrollo Institucional, mismo que no se ha hecho público argumentando que será hasta que el Ayuntamiento comience el análisis, en próximos días.

El Alcalde no ha querido ‘quemar desde antes cartuchos’ y no se presume a Arturo Durán como su propuesta de Administrador de Servicios hasta que el Ayuntamiento discuta las reglas, lo cierto es que -hasta ahora- es el único profesional que se tiene considerado para ese encargo.

Arturo no come ansias, espera a que el Ayuntamiento decida, aunque sí se le ve con ganas de entrarle.

Lo primero que el consultor le dijo al gabinete, para que no haya malos entendidos, es que no se trata de un cargo para quitar poder a nadie, sino coordinar para que los servicios funcionen mejor. El radiopasillo es que el tesorero Enrique Sosa no quiere soltar control. Al final el “El Administrador” no dispondrá de gran presupuesto pero tendrá que hacer que se invierta donde más se necesita.

Deberá supervisar el alumbrado, mantenimiento vial, tránsito, recolección de basura, agua potable y alcantarillado, mantenimiento y creación de espacios verdes, etc, hablar de servicios es muuucha tarea.

La página 54 del Programa de Gobierno establece el programa “Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios”, con el objetivo de mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal mediante el control y supervisión de los servicios públicos, a partir de una nueva modalidad de administración y gestión integral con un alto soporte tecnológico.

Y para lograrlo plantea precisamente contar con un Administrador de Servicios Municipales, además de construir y equipar el Centro de Monitoreo Integral de Servicios, es decir, un C4 donde se tenga en tiempo real el registro de cómo funcionan los servicios públicos, la recepción de quejas y su atención.

También incluye implementar un programa de Supervisión Urbana y la instalación de los 2,500 sensores en las nuevas luminarias tipo LED, que ayudarán a tener registros precisos de tránsito, contaminación atmosférica, y otros datos que sean insumos para la planeación de políticas públicas.

Todo eso suena y se lee muy bien, en el papel, pero ya sabemos que de eso a la aplicación de las políticas públicas hay mucho trecho. Toca al Alcalde y el Ayuntamiento hacer que eso funcione.

El propósito parece tener el respaldo de propios y extraños, pero el debate estará en el nombre del titular. Arturo Durán no es militante panista, es excompañero de gabinete y amigo cercano de Héctor.

Hay voces como el Observatorio Ciudadano de León que comanda Luis Alberto Ramos y el Consejo Coordinador Empresarial de León con José Arturo Sánchez Castellanos, que no tienen nada contra el ingeniero, pero sí piden abrir la baraja para tomar en cuenta más perfiles y decidirse por el mejor.

El documento de “Propuestas por Guanajuato 2018” liderado por el Consejo Coordinador Empresarial de León con el respaldo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, y que se entregó en campaña al Gobernador del Estado y al Alcalde de León, ya planteaba una propuesta en ese sentido.

Lo describe como un “funcionario que se encargaría de la parte técnica y operativa del gobierno de León, desde la gestión diaria, que dé continuidad y seguimiento a las políticas públicas, y cuya permanencia no obedezca a procesos electorales, lo que posibilite un trabajo a largo plazo.

Es un profesional contratado especialmente para asumir funciones ejecutivas delegadas por el Alcalde, evaluadas por el Cabildo y por un Consejo Ciudadano”.

La propuesta de Héctor es una Unidad de Administración de Servicios que por ahora no sabemos de cuántas personas se integraría, con qué funciones, qué perfiles, ni tampoco el quién la encabezaría.

Hasta hoy los integrantes del Ayuntamiento todavía no tienen la propuesta del Alcalde en sus manos. Tocará a la Comisión de Gobierno revisarla y en su caso aprobarla, y están ahí representados todos los partidos: síndico Christian Cruz, presidente; Ana María Esquivel, secretario; y los vocales: Olimpia Zapata, Jorge Arturo Cabrera, Vanessa Montes de Oca, Gabriel Durán y Fernanda Rentería.

Lo que se conoce de la iniciativa es una exposición de motivos que dice que entre los propósitos de impacto inmediato con esa nueva figura están: acciones para mitigar los efectos del cambio climático, y la seguridad del entorno con mayor iluminación, y el desarrollo de un sistema de gobernabilidad más eficiente que favorezca un mayor involucramiento de la sociedad en las actividades de gobierno.

Oxígeno a constructores: Obra educativa

La ejecución de un buen paquete de obras educativas será oxígeno puro para el sector constructor.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Guanajuato, que

encabeza el celayense Javier Padilla, recibe mañana en el Hotel Hotsson de Silao al director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (Inifeg), Pedro Peredo Medina, quien les presentará el programa de obra para este año, que, contrario a lo esperado, es buena inversión.

El Inifeg ejecutó obras en 2018 por un monto aproximado de 950 millones de pesos entre recursos federales y del Estado, y la expectativa para el 2019 es que la inversión sea mayor a esa cantidad. El Estado sostiene los recursos para estas obras y la Federación -al menos por ahora- también le aporta.

Por eso el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se atrevió a anunciar hace unos días en un evento público que estaban por aterrizar 500 millones de pesos de la Federación para el programa de “Escuelas al Cien”.

Para comparar el monto la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado tiene contemplados con recursos propios una inversión aproximada de 1,200 millones de pesos. Así que lo que ejecuta Inifeg en aulas, techos, baños, patios, bardas, es un empujón a la obra en los 46 municipios.

Otra buena es que parece que terminaron los encontronazos entre los constructores (sobre todo los pequeños) con el Inifeg, por el retraso de los pagos por el programa “Escuelas al Cien”. De dos meses promedio que tardaba el proceso (aunque el máximo por Ley es 45 días) hoy son dos a tres semanas.

Por el diseño mismo de ese programa los pagos no se autorizan más tan pronto como todos quisieran. Y es que el caminito está así: Inifeg recibe la factura y la manda al Inifeg nacional que a su vez la turna al fideicomiso que administra ese fondo, que debe pedir a Banobras lo libere, y luego, viene de regreso. Los constructores y la autoridad local han aprendido sobre la marcha a librar esos contratiempos.

“Escuelas al Cien” es un programa creado en el 2016 por la administración de Enrique Peña Nieto. Se anunció entonces una inversión multianual de 50 mil millones para todo el país, para Guanajuato debía tocar el 4.7%, es decir sobre 2,300 millones de pesos, aunque a la fecha han aterrizado sobre 1,500 millones, más los 508 millones que están por llegar, y del resto habrá que esperar si van a continuarlo.

Lo que no hay que olvidar es que el programa son bonos de deuda que los Estados pagarán en 25 años.

Le adelanto que los 508 millones de “Escuelas al Cien” comenzarán a contratarse en tres semanas y se atenderán 91 escuelas (14 preescolares, 37 primarias, 17 secundarias, 22 preparatorias y el Campus de la UG en Salamanca). La inversión se concentra en el corredor industrial: 151 millones para León, 108.7 mdp para Salamanca, Celaya con 52 millones e Irapuato 27 mdp, son los más favorecidos.

Llamar la atención el recurso etiquetado en Salamanca pues habrá una inversión de $60 millones para construir un Edificio de Docencias de Ingenierías en el Campus de la Universidad de Guanajuato.

¿Y el Plan Salamanca?

El “Plan Salamanca” para salvar a esa ciudad del severo impacto ambiental industrial, está en el olvido.

Así se le nombró al programa que encabezó la Semarnat el último tramo del gobierno peñista con la suma de otras oficinas del Gobierno Federal, y también del Estado y Municipio. El compromiso era atender los rezagos y pasivos ambientales de esa ciudad, se informaron algunas cosas, y no hubo más.

La salmantina y procuradora ambiental de Guanajuato, Karina Padilla, no tiene noticia. Dice que lo ideal era haber firmado un instrumento legal por escrito que puntualizara acciones, recursos, y plazos de cada dependencia y nivel de autoridad, pero eso nunca se hizo y no hay visos de que ahora pase.

El 30 de julio de 1950 el presidente de México Miguel Alemán Valdés inauguró la refinería en Salamanca. Actualmente tiene una superficie de 518 hectáreas, en donde se ubican 45 plantas de producción, y procesa 180 mil barriles diarios de petróleo crudo, 9 calderas, 5 turbogeneradores y 5 unidades de tratamiento de agua. En RIAMA se elaboran petrolíferos para los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

La industria del petróleo y petroquímica emite el 83% de emisiones de dióxido de azufre en el estado.

La refinería tiene sus bondades para la economía de la región, pero también su impacto ambiental.

En los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña se presumieron millonarias inversiones para la reconfiguración de la planta pero la realidad es que no hay certeza de hasta dónde le hicieron algo. El presidente Andrés Manuel López Obrador promete en el eje de su política energética su rescate. Ya lo veremos.

Ya no son noticia las descargas de la planta de Pemex al río Lerma. Además en diferentes tiempos se ha detectado que los productos petrolíferos se han infiltrado al menos al acuífero superficial provocando la contaminación y poniendo en riesgo la distribución a la población de agua de buena calidad.

Y hay que agregar que la operación de la refinería implica una fuerte presión sobre el acuífero Irapuato –Valle de Santiago que, en combinación sobre todo con el uso agrícola del agua, provoca según datos oficiales de la Comisión Estatal del Agua el abatimiento de la zona entre los .5 a los 2 metros por año.

Pero la refinería no es el único problema, ahí está por ejemplo el caso de la planta de Tekchem. En el 2018 se iniciaron los trabajos de remediación concluyendo una primera etapa que consistió en la demolición y retiro de la infraestructura y suelo contaminados con mayor índices. Pero uuurge avanzar.

La situación de Salamanca ya también se le expuso a la titular de la Semarnat, Josefa González, en reunión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la cual preside la diputada leonesa del Verde, Beatriz Manrique Guevara, y como secretario está el panista salmantino Justino Arriaga.

Aunque gran parte de estos pendientes corresponden a la Federación, si quieren hacerse escuchar deben cerrar filas en ese tema la alcaldesa morenista, Beatriz Hernández y el gobernador Diego Sinhue con el trabajo de la secretaria de Medio Ambiente, Marisa Ortiz, y la procuradora ambiental, Karina Padilla.