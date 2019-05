La Olla. Mudanza de delegados

Todos se van

La gran mayoría de delegaciones federales en Guanajuato no desaparecen, pero sí los delegados.

Días antes de que llegara AMLO se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer la nueva estructura del Gobierno de la “Cuarta Transformación”, se crearon “las Delegaciones de Programas para el Desarrollo” bajo el mando del Presidente de la República.

Ahí se marcó un plazo de 180 días, que se cumplen este último de mayo, para que las delegaciones de las dependencias federales justificaran su permanencia, y quedarse con representantes de oficina, ya no con los delegados, lo que implicará por supuesto un sueldo menor para los nuevos encargados.

En Guanajuato el coordinador de Programas, Mauricio Hernández Núñez, no tiene aún noticia de que alguna de las 69 oficinas de representación (57 delegaciones, fideicomisos, etc.) se vayan a eliminar.

Se advierte que algunos delegados sí permanecerán con su responsabilidad, pero no con igual sueldo.

Los que se van y los que se quedan es decisión de las secretarías a nivel central, y en eso están.

Mauricio tiene un sueldo bruto mensual de $122,512, que son $85,145 netos, y no podrán los que se queden ganar más de eso. Había delegados en la administración peñista, dice, como en la PGR (hoy Fiscalía General autónoma) con $148,000 o el de Sedesol de $120,000 de ingresos netos por mes.

El ‘súper delegado’ (que no le gusta le digan así) reconoce que hay áreas que por su complejidad técnica requieren de un responsable (que no se llame delegado) como las áreas de Salud -IMSS e ISSSTE-, Seguridad Pública, Conagua, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Infonavit.

El resto, dice, bastará con un funcionario de servicio civil de carrera que conozca muy bien el trabajo de las dependencias y se apoyen en el personal de base que tiene muchos años sacando la chamba.

El argumento es ahorrar en esos altos salarios de delegados (y en otros gastos que se consideren superfluos, que tampoco los han precisado) para inyectar recursos a los programas prioritarios para el Presidente. Para la 4T las delegaciones federales servían para el pago y reparto de cuotas políticas.

Al menos en Guanajuato no sabemos cuánto es lo que vamos a ahorrar con esas medidas.

No hay que perder de vista que Mauricio contrató a 10 subdelegados regionales en Guanajuato con un salario cada uno de 73 mil pesos mensual brutos vía honorarios, y esas plazas no las piensan mover.

No les falta razón cuando dicen que muchos de esos cargos eran el reparto de cuotas con el PAN y el PRI, y que de muchas delegaciones prácticamente no se conocía el trabajo que se realizaba.

Pero también es cierto es que muchas de esas delegaciones ejercen recursos muy importantes y necesitan de profesionales muy calificados para asegurar su buena marcha, Salud por ejemplo, y eso de sacrificar unos pesos porque ellos dicen que ganan mucho, puede ser un disparo en el propio pie.

En lo que era Sedesol, hoy Secretaría del Bienestar, Mauricio Hernández dice que llegó y cortó 60 contratos de honorarios de personal que no hacía nada, o lo que es lo mismo, eran “aviadores”. Tenían un ingreso de unos $6,500 por mes cada uno con la función de entregar apoyos, y no se paraban.

También que se tenían 37 autos en arrendamiento que no se usaban, y dejaron solamente 20. Y que tiene conocimiento de que también abusaban en algunas delegaciones con los gastos de viáticos.

AMLO también anunció que cada ‘súperdelegado’ tendría el apoyo de cuatro subcoordinadores en: Seguridad y Gobierno; Hacienda y Desarrollo Económico; Energía, Comunicaciones y Transportes; y el de Bienestar, además de responsables para las áreas jurídicas, anticorrupción, y la administrativa.

En Guanajuato Mauricio está a la espera de que AMLO le designe ese equipo, pero hoy no sabe nada.

El 20 de marzo el Presidente declaró: “Había delegaciones por secretaría, en algunos estados hasta 30, 40 delegados, ya se elimina, queda un coordinador y cuatro subcoordinadores, uno por gabinete. Esto significa un ahorro de alrededor de 15 mil millones de pesos. No se despide a trabajadores de base”.

Pero en Guanajuato ese “había” no aplica, hoy funcionan toditas las delegaciones de manera normal.

Lo que sí pasó fue el despido de personal de honorarios en el SAT y la eliminación del programa Prospera Salud que sostenía a 406 trabajadores, que por lo pronto se mantienen con el pago del Estado.

El otro riesgo es que, como se observa, el Delegado en Guanajuato está concentrado en el Censo de Bienestar y en poner en marcha los programas sociales del Gobierno Federal, como son: pensiones a adultos mayores, discapacitados, becas para preparatoria y universidad, programa Jóvenes Construyendo el Futuro para la capacitación en las empresas, y las Tandas de Bienestar. Todos esos que suman ya hoy en Guanajuato un padrón de 554 mil personas y podrá pronto incluso duplicarse.

A lo que voy es que el Gobierno es muuucho más que esos programas sociales, y se requerirá entonces un Delegado que esté en todo: infraestructura, campo, ciencia y tecnología, cultura, medio ambiente, economía, agua, salud, educación, migración, deporte, vivienda y desarrollo urbano, trabajo, etc, etc.

Si van a ahorrar, ¡hurra!, qué bueno, pero lo que a todos nos interesa es que el Gobierno funcione bien.

Violencia y diputados distraídos

Pues en mucho ruido y pocas nueces terminó la reunión del fiscal general Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, con un grupo de legisladores locales.

La cita levantó expectativa porque, aunque debiera ser un asunto natural, no lo es que el Congreso del Estado invite a ambos funcionarios para intercambiar puntos de vista sobre Seguridad y Justicia. Pero tanto se habló de eso que lo que al final se supo de la reunión dejó a todos con la cara de ¿eso fue todo?

De toda la tela para cortar que tenían los legisladores con los funcionarios, no sacaron nada. Los funcionarios nunca se sintieron exigidos a dar respuestas sobre la crítica violencia en la entidad.

Los morenos ‘olfatearon’ que la reunión privada no cumpliría con el objetivo y decidieron no acudir. No les pareció que fuera cerrada y que se limitara la participación de legisladores que no estuvieran en las comisiones de Seguridad y Justicia, o en la Junta de Gobierno, aunque Ernesto Prieto primero lo avaló.

La de Morena es una manera de protestar, aunque los cuestionamientos incómodos que no se hicieron bien hubieran podido hacerlos cara a cara en la reunión con los funcionarios, se les paga por asistir.

La diputada local panista, Alejandra Gutiérrez Campos, hizo una pregunta pertinente durante la reunión: ¿en qué puede colaborar en Legislativo para contribuir a la seguridad y la justicia? La principal función que tienen es legislar, y deben tomar nota de todo lo que puedan hacer, y hacerlo.

Pero eso no significa que cuatro horas de reunión terminaran en una lista de tareas para el Congreso, y no se supo de ningún compromiso de los funcionarios a los que llamaron a dar cuentas. No hablaron del “Golpe de Timón”, el combate a la impunidad, asesinatos a policías, homicidios sin freno, estrategia de prevención del delito, adicciones y narcotráfico, y más, lo importante pasó de noche.

El coordinador panista y presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo, salió a decir que habrán de trabajar en una legislación sobre el salario y prestaciones para cuerpos de Seguridad, revisión de la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial, revisión a la Ley para Empresas de Seguridad Privada, crear la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, una nueva Ley de Protección Civil, y abordar la legislación penal de cambio climático y la Ley de Desarrollo Forestal para castigar con rigor y evitar la tala.

Dicen que se abordó el tema de prevención del delito y adicciones y alcances de la Unidad de Inteligencia Financiera aunque muy por encimita porque de esos puntos no se informó nada relevante.

City Manager por dedazo

La propuesta de City Manager para León, llamado “Administrador de Servicios”, ya está sobre la mesa.

Las comisiones de Hacienda y de Gobierno del Ayuntamiento, encabezadas por los síndicos panistas Leticia Villegas y Christian Cruz, realizaron en la semana la primera mesa de trabajo para discutir la reforma normativa que habrá de crear la “Unidad Administrativa de Servicios Municipales”.

Lo primero que llama la atención de la iniciativa es que el alcalde Héctor López Santillana plantea que el titular sea nombrado y removido por el Presidente Municipal, es decir, no pase por el Ayuntamiento.

No se entiende que con una mayoría de 12 de 15 integrantes del Cabildo no se someta la propuesta. O más bien si se entiende y pretenden cerrar la puerta a cualquier posibilidad de abrir una convocatoria, como lo piden quienes empujan esa propuesta, entre ellos el Observatorio Ciudadano de León y el Consejo Coordinador Empresarial de León, que comandan Luis Alberto Ramos y José Arturo Sánchez.

Ya el PRI reviró por el pretendido ‘dedazo’ y pidió que no se apruebe sin una consulta antes a organismos de la sociedad, en lo segundo encontró disposición panista, con lo otro ya veremos.

La Unidad se integrará por seis personas y el costo de salarios alcanza los casi $3 millones al año. Lo que no se ha explicado es cuántas de esas plazas serán de nueva creación o sólo reasignar el personal.

Hasta hoy el único perfil que se tiene en la baraja es el del exsecretario de Obra Pública, José Arturo Durán, a quien le pagaron $450,000 por el diagnóstico que justifique las tareas del City Manager.

Por cierto , vaya puntada del Gobierno Municipal que a una solicitud de información para conocer ese trabajo de consultoría la Dirección General de Desarrollo Institucional que encabeza José Alberto Martínez Aguayo respondió lo siguiente: “Los entregables del contrato motivo de la solicitud, por iniciativa del Presidente Municipal han sido enviados a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Desarrollo Institucional para su revisión y análisis como consecuencia la validación del Ayuntamiento.

“Derivado de lo anterior esta dependencia se encuentra imposibilitada para hacer la entrega de la información que requiere el solicitante”.

La información es pública porque se pagó con recurso público. La dependencia la debe tener en su poder y en todo caso entregar copias a quien considere. Y además tampoco los regidores lo han visto.

A embargo 10 años después

Han pasado 10 años desde que se dio a conocer en Irapuato el daño al erario por el caso Traesa y apenas ahora se procedió a la resolución final, el embargo de la ex Hacienda La Caja propiedad del entonces alcalde, Mario Turrent Antón.

El daño fue por 2.5 millones de pesos y con los intereses ya alcanza casi los 5 millones de pesos, y si el ex Presidente Municipal no paga, el Municipio terminará rematando la propiedad.

Les recordamos que el caso Traesa ha sido uno de los más sonados en la última década, desde que se supo que la empresa huyó con todo el dinero del adelanto y sin hacer la obra, dejando mal parados a Lorena Alfaro quien era tesorera, Fernando Fernández quien fue secretario de Ayuntamiento y a Turrent Antón.

En enero 2009, la entonces tesorera y actual diputada local, Lorena Alfaro García, presentó una denuncia en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para que se investigara probables irregularidades en la contratación de Traesa.

A esta empresa se le dio un adelanto de recursos municipales por poco más de 2.5 millones de pesos en 2017 para la construcción de una Planta de Tratamiento, la que no se llevó a cabo porque la empresa desapareció sin dejar rastro.

Lorena y Fernando salieron bien librados, pues tras un proceso legal se determinó que no eran culpables, dejando que todo el peso de la ley cayera en el ex Presidente, quien en los últimos años se ha mantenido fuera del ojo público.

Ahora sólo queda esperar a que Turrent Antón pague la deuda al Municipio o a que se remate la propiedad, y así se cierre un caso más de mal uso de recursos en Irapuato.