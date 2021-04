La bidenomia es tan americana como el pastel de manzana

Los demócratas de la Cámara de Representantes esperan aprobar el proyecto de ley de infraestructura del presidente Biden antes del 4 de julio , porque por supuesto que lo están. El equipo de Biden se está esforzando por envolver sus iniciativas económicas firmemente en la bandera. Primero vino el Plan de Rescate Americano; ahora tenemos el American Jobs Plan pagado por el Made in America Tax Plan.

¿Y por qué no? El trumpismo tenía que ver, en parte, con el atractivo del nacionalismo económico, por lo que tiene sentido tratar de arrebatar ese atractivo en nombre de una buena política. También es una defensa preventiva contra los inevitables ataques republicanos; Donald Trump, que todavía existe, ya ha denunciado el plan de Biden de aumentar los impuestos corporativos como una " traición globalista clásica ". No, no tiene sentido.

Sin embargo, aquí hay más cosas que marketing. La bidenomia consiste, en términos generales, en inversiones públicas a gran escala pagadas con impuestos altamente progresivos. Y ambas cosas son tan americanas como el pastel de manzana.

La hoja de datos de la infraestructura de la administración de Biden alude a parte de esa historia, declarando que el plan "invertirá en Estados Unidos de una manera en la que no hemos invertido desde que construimos las carreteras interestatales y ganamos la carrera espacial". De hecho, una forma de pensar sobre el programa Biden es que es un intento de recuperar las cosas de Dwight, es decir, en términos fiscales representaría un retorno parcial a la era Eisenhower, cuando teníamos una inversión gubernamental mucho mayor como parte de producto interno bruto que el que tenemos ahora, y también tasas impositivas mucho más altas para individuos y corporaciones de altos ingresos.

La era de las grandes inversiones gubernamentales y los altos impuestos a los ricos coincidió, no por casualidad, con la generación más grande de la economía estadounidense: las décadas de posguerra de niveles de vida en rápido aumento.

Pero la historia de la inversión pública y los impuestos progresivos en Estados Unidos se remonta mucho más allá de los años 50.

Hemos confiado en la inversión en infraestructura del gobierno para impulsar el crecimiento económico desde la construcción del Canal Erie entre 1818 y 1825. A diferencia de los canales de propiedad privada que habían proliferado en la Gran Bretaña del siglo XVIII, el Canal Erie fue construido por el gobierno del Estado de Nueva York, a un costo de $7 millones. Puede que esto no parezca mucho, pero la economía era mucho más pequeña entonces y los precios también mucho más bajos. Como parte del PIB del estado, el canal era probablemente el equivalente a un proyecto nacional de $1 billón en la actualidad.

Y un gran papel público en la infraestructura continuó a lo largo de las generaciones. Las concesiones de tierras se utilizaron para promover la construcción de ferrocarriles y la educación superior. Teddy Roosevelt construyó el Canal de Panamá. FDR llevó electricidad a las zonas rurales. Eisenhower construyó la red de carreteras.

Por eso, cuando los republicanos denuncian el Plan de Empleo estadounidense como una "juerga de gasto socialista fuera de control", recuerde que la inversión pública a gran escala es la forma estadounidense.

Podemos decir lo mismo sobre las propuestas fiscales de Biden.

En realidad, dados los costos de endeudamiento extremadamente bajos, no es obvio que incluso necesitaríamos un aumento de impuestos si el gasto en infraestructura fuera el final de la historia. Pero necesitaremos más ingresos para pagar todo el programa Biden, que todos esperan que eventualmente incluya otra ronda de gastos dirigidos a las familias. Por tanto, tiene sentido vincular las subidas de impuestos al plan de empleo; Las encuestas sugieren que pagar la inversión pública con impuestos a las corporaciones y los ricos aumenta el apoyo a un plan de infraestructura, y que algo similar a las propuestas de Biden contará con una aprobación pública muy alta.

Los republicanos sin duda denunciarán la idea de cobrar impuestos a los ricos como una guerra de clases no estadounidense. En realidad, sin embargo, este tipo de impuestos es otra larga tradición en este país. Como le gusta decir a Thomas Piketty, el estudioso de la desigualdad , Estados Unidos básicamente inventó los impuestos progresivos.

¿Qué pasa con la afirmación de Trump de que aumentar los impuestos corporativos es una forma de globalismo siniestro? El reclamo aquí es que revertir parte del recorte de impuestos de 2017 impulsaría la inversión y los empleos en el extranjero, un reclamo que podría tener cierta credibilidad si ese recorte hubiera inducido a las corporaciones multinacionales a traer inversiones y empleos de regreso a casa. Pero no fue así.

En la práctica, el recorte de impuestos corporativos de Trump equivalió a un obsequio para los accionistas, sin beneficios visibles para la economía en general. Y dado que estamos hablando de globalismo, vale la pena señalar que los extranjeros poseen alrededor del 40% de las acciones estadounidenses.

Espera, hay más. Hay una razón por la que la gente de Biden puso "made in America" en el título de su plan fiscal. Creen que la reducción de impuestos de Trump no fue solo una gran pérdida de dinero, sino que estuvo mal diseñada de manera que realmente alentó a las corporaciones a invertir en el extranjero y que pueden hacerlo mejor. Intentaré meterme en esas malas hierbas en otra columna; lo que parece claro es que es poco probable que el plan fiscal de Biden provoque la pérdida de puestos de trabajo y podría generar importantes ganancias laborales.

Habrá y debería haber un amplio debate sobre los detalles del plan de gastos e impuestos de Biden durante los próximos meses. Sin embargo, en su esquema general, el plan representa un alejamiento del extremismo de libre mercado que ha gobernado la política estadounidense en los últimos años, y regresa a una tradición más antigua: la tradición que prevaleció durante los años de mayor éxito económico de Estados Unidos.

