La buena noticia es que Marcelo Ebrard logró abrir una nueva etapa en la relación bilateral, al reinstalar el Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos. La mala noticia es que parece ser un diálogo de sordos, pues ambas delegaciones hablaron de cosas muuuy distintas.

Llama la atención, por ejemplo, que entre los "cuatro pilares" de esta nueva relación, el gobierno norteamericano le da prioridad a cosas que al gobierno mexicano no le interesan mucho: la ciberseguridad, el desarrollo tecnológico, el flujo de datos y, en general, tener un espacio digital seguro. La delegación mexicana asiente en Washington, mientras en México hasta a Pemex le hackean los sistemas.

Se ve complicado que puedan trabajar de manera conjunta en asegurar el intercambio digital de información para las cadenas de producción entre ambos países, cuando acá el propio Presidente desprecia el uso de la tecnología y cree más en el trapiche impulsado por burro que en las computadoras.

Para colmo el gobierno de Joe Biden sigue sin pelar la petición nacional de que reabra la frontera terrestre. Otra de las peticiones mexicanas, que EU invierta en "Sembrando Vida" para Centroamérica, quedó en un "apoyo técnico", whatever that means.

*

¡Ups! Con eso de que la Suprema Corte confirmó la devolución de mil millones de pesos cobrados indebidamente por el fisco a Carmela Azcárraga Milmo, dentro de la 4T ya empezaron las acusaciones sobre quién dejó pasar ese trancazo a las finanzas públicas.

Y no es por nada, pero dicen que tal vez algo podrían decir al respecto la ex titular del SAT Margarita Ríos-Farjat y el ex procurador fiscal Javier Laynez... que ambos hoy despachan como ministros de la SCJN.

*

Ya le cayó la primera papa caliente a Adán Augusto López en Gobernación... y se le escurrió de las manos. Lo curioso es que la bronca -que amenaza con crecer- surgió de una iniciativa de sus propios compañeros de Morena.

Resulta que los diputados locales morenistas ¡de Hidalgo! se pusieron creativos e impulsaron una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, misma que ya fue entregada en la Cámara de Diputados federal. Y no debe ser casualidad que estos legisladores son del tenebroso Grupo Universidad, que en aquel estado es mejor conocido como "La Sosa Nostra".

El asunto no fue tomado como una ocurrencia más, sino como una amenaza a una de las principales instituciones públicas del país. Tan es así que tanto estudiantes como maestros y el propio Consejo General del IPN brincaron de inmediato para rechazar lo que, dicen, sería el primer paso para privatizar el instituto.

El problema es que los inconformes acudieron a Gobernación creyendo que ahí les darían una solución, pero el secretario se lavó las manos y los mandó a la cachi, cachi, porra, perdón, a San Lázaro.

