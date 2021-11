La candidatura de Morena en Oaxaca se está poniendo más enredada que el típico queso de aquella entidad en la que gobierna el priista Alejandro Murat.

Y aunque hay 12 apuntados, dicen que sólo tres tienen reales posibilidades abriendo con la senadora Susana Harp quien no termina de convencer por su falta de experiencia, además del también senador Salomón Jara impulsado por Ricardo Monreal y Mario Delgado quien resultó ser muy cercano al PRI y hasta compadre del ex gobernador José Murat.

El tercero es Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISSSTE, ex diputado federal, economista del ITAM con maestría en la London School of Economics e hijo del ex gobernador priista Heladio Ramírez.

Y aunque se dice que Morena busca a alguien con experiencia en la función pública y que acabe con los compadrazgos, lo único claro es que tooodos están a la espera de una señal del dedito que reside en Palacio Nacional.

***

En tanto, en Tamaulipas, ¡aaah, cuánto amor hay por la silla que actualmente ocupa el panista Francisco García Cabeza de Vaca! De otra forma no se explica cómo, para la precandidatura de Morena a la gubernatura se registraron ¡38 participantes! dispuestos a "sacrificarse" por el pueblo tamaulipeco. ¡Ajá!

***

Más celosos que Otelo se pusieron varios liderazgos tanto de los "duros" como de los "moderados" de la 4T al enterarse de quiénes fueron los invitados especiales a la comida por el cumpleaños 68 de Andrés Manuel López Obrador.

Dicen que nomás no dan crédito de que los convidados a ese festejo que supuestamente iba a ser sólo familiar fueran el coordinador de los superdelegados federales, Carlos Torres, y el ex consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer.

Habría que recordarles que Torres es antiguo amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, y en el caso de Scherer, el propio Presidente dijo que es como su hermano, así es que se cumplió aquello de pura parentela, ¿no?

***

Aún no acaba el 2021 y en el Edomex ya están desatadas las pre-pre-campañas para la elección de gobernador de 2023. Mientras el panista Enrique Vargas presume su imagen en espectaculares, el morenista Higinio Martínez hace "foros legislativos" por toda la entidad.

Por ello, el PAN denunció a Martínez ante el INE por actos anticipados de campaña, Morena se las devolvió acusando a Vargas por lo mismo. Lo curioso es que todo se queda en el golpeteo político y nadie se pregunta lo fundamental: ¿de dónde sale el dinero para la promoción adelantada de los suspirantes? Ahí queda la duda por si alguien quiere entrarle al tema en serio, pues.

