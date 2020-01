En el año 2019 no nos pudo ir peor como País. Caímos en recesión y el año 2020 presenta también un escenario complicado. Las economías nacionales crecen gracias al consumo, a la inversión, al ahorro y al superávit de su comercio exterior. No hay otra manera. No se puede repartir riqueza si primero no la creamos. El Producto Interno Bruto es el indicador mundialmente aceptado para medir el crecimiento de las economías y por eso en nuestro querido México es la referencia para saber cómo vamos. ¿Cómo será el 2020? La economía depende como decía, del ritmo de consumo e inversión que tengamos y éstos provienen de la confianza que tengamos en el futuro. Sí. De la confianza que tengamos traducida en compras e inversión.

¿Cómo medir esta la confianza? El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) proviene de la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO) elaborada conjuntamente por el Inegi y el Banco de México, y refleja la percepción que los hogares urbanos (lugar donde se concentra el consumo) de México tenemos acerca del estado actual y la situación esperada de la economía de los propios hogares, así como del País en general. Esta información se expresa en forma de índice con base en enero de 2003=100, el cual resulta de promediar cinco índices parciales, de los cuales dos hacen referencia a la situación económica actual y esperada del hogar entrevistado, otros dos atienden a la situación económica actual y esperada del país y el quinto índice refleja qué tan propicio es el momento actual para la compra de bienes de consumo durable. Este índice explica el crecimiento. A mayor confianza, mayor consumo y a mayor consumo, mayor PIB. En el cierre el índice se encuentra en el bajo nivel de 43%.

Respecto a la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses, el Inegi reporta una disminución mensual de 2.0 puntos. La variable que mide la percepción económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses, tuvo un decremento de 0.4 puntos durante el mes de octubre de 2019. El indicador relacionado con la actividad económica para el 2020 con respecto a la actual mostró una caída de 1.5 puntos en igual periodo.

Aunque el ICC no está desagregado por estados o por ciudades, se puede complementar con las mediciones que hacemos en la región las agencias de investigación de mercado; si la encuesta de la confianza mide la propensión al consumo de los mexicanos, replicando en diciembre la encuesta en nuestra ciudad, medimos que, a nivel local, el 47% de los leoneses consideran que para el 2020 disminuirá el ritmo de consumo del año 2019, 35% que tendrá el mismo, en tanto que solo el 18% considera que lo aumentará en el 2020. El 67% de los consumidores locales consideran importante consumir productos nacionales frente a los extranjeros; 47% consideran que la marca es clave para decidir la compra; en tanto que solo el 49% percibe que los precios se han incrementado al final del año (el cierre de la inflación nacional fue solo del 2% con tendencia a bajar las tasas de interés). El 37% de los encuestados percibe mala calidad de los servicios que se ofrecen en la ciudad contra 35% que supone son buenos. En cuanto a la confianza en que la economía del País mejorará, solo el 29% la tiene y un 57% considera que estaremos igual que en el 2019.

El presidente AMLO y su partido Morena tienen que dar confianza a los consumidores e inversionistas. Ante la recesión y falta de recursos económicos por el enorme gasto social que se traduce en consumo, pero no en productividad, tienen que convocar a sumar y no a dividir. El gobierno de Guanajuato ha tomado medidas inteligentes y agresivas: incrementar impuestos, contraer deuda. Falta educir gasto burocrático y meterlo a inversión también.

Es indispensable que midamos localmente la confianza del consumidor; es un ejercicio para converger en una medición coordinada con la que hace el Inegi. Lo interesante del ICC nacional, es que aún en recesión económica, la confianza en el gobierno de AMLO es alta, aunque los indicadores del consumidor (43%) e inversionista (49% de acuerdo a Inegi) sigan bajando. Debemos crear confianza en nuestro entorno; con tasas de interés a la baja es buen momento para invertir y arriesgar. La confianza es el intangible más preciado en una economía. Todos, gobierno, empresas y sociedad, tenemos que mostrar confianza en que el futuro, el 2020, será mejor que el anterior.

* Director de la Universidad Meridiano

