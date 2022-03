La derecha estadounidense tiene un problema con Putin

Hace solo unas semanas, muchas figuras influyentes de la derecha estadounidense amaban, simplemente amaban a Vladimir Putin. De hecho, algunos de ellos todavía no pueden dejarlo. Por ejemplo, Tucker Carlson, aunque se ha retirado a regañadientes del apoyo total a Putin, todavía culpa a Estados Unidos por la guerra y promueve la desinformación rusa sobre los laboratorios de armas biológicas financiados por Estados Unidos.

Sin embargo, en su mayor parte, los amantes de Putin en Estados Unidos están teniendo un momento de la verdad. No es tanto que Putin se revele como un tirano dispuesto a matar a un gran número de personas inocentes: ellos ya lo sabían o deberían haberlo sabido. El problema es que el hombre fuerte que admiraban, a quien Donald Trump elogió como "inteligente" y "genio" justo antes de invadir Ucrania, está resultando ser notablemente débil. Y eso no es un accidente. Rusia se enfrenta al desastre precisamente porque está gobernada por un hombre que no acepta críticas ni tolera la disidencia.

En el aspecto militar, una guerra que Rusia claramente imaginó como una guerra relámpago que invadiría Ucrania en unos días aún no ha capturado ninguna de las 10 principales ciudades del país, aunque los bombardeos de largo alcance están convirtiendo esas ciudades en escombros. En el aspecto económico, el intento de Putin de aislarse de posibles sanciones occidentales ha sido una debacle, con todo apuntando a que Rusia tendrá un bajón a nivel de depresión. Para ver por qué esto es importante, debe comprender las fuentes del enamoramiento de la derecha con un dictador brutal, un enamoramiento que comenzó incluso antes del ascenso de Trump.

Parte de este amor dictatorial reflejaba la creencia de que Putin era un campeón de la lucha contra el despertar, alguien que no te acusaría de ser racista, que denunciaba la cultura de cancelación y la " propaganda gay ".

Parte de ello reflejaba una espeluznante fascinación por la supuesta masculinidad de Putin -Sarah Palin declaró que luchó con osos mientras que el presidente Barack Obama vestía “jeans de mamá”- y la aparente dureza de la gente de Putin. Apenas el año pasado, el senador Ted Cruz comparó las imágenes de un soldado ruso con la cabeza rapada con un anuncio de reclutamiento del Ejército de EU para burlarse de nuestro ejército "despertado y castrado".

Finalmente, a muchos de la derecha simplemente les gusta la idea de un gobierno autoritario. Hace solo unos días, Trump, que ha reducido sus elogios a Putin, optó por expresar su admiración por Kim Jong-un de Corea del Norte. Los generales y ayudantes de Kim, señaló, “se acobardaron” cuando habló el dictador, y agregó que “quiero que mi gente actúe así”.

Pero ahora estamos volviendo a aprender una vieja lección: a veces, lo que parece fortaleza es en realidad una fuente de debilidad.

Pase lo que pase en la guerra, está claro que el ejército de Rusia era mucho menos formidable de lo que parecía en el papel. Las fuerzas rusas parecen estar mal entrenadas y mal dirigidas; también parece haber problemas con los equipos rusos, como los dispositivos de comunicación.

Estas debilidades podrían haber sido evidentes para Putin antes de la guerra si los periodistas de investigación o los organismos de control independientes dentro de su gobierno hubieran estado en condiciones de evaluar la verdadera preparación militar del país. Pero tales cosas no son posibles en la Rusia de Putin.

Los invasores también estaban claramente conmocionados por la resistencia de Ucrania, tanto por su determinación como por su competencia. Las evaluaciones de inteligencia realistas podrían haber advertido a Rusia que esto podría suceder; pero ¿le gustaría haber sido el funcionario de pie y diciendo: “Sr. Presidente, me temo que podemos estar subestimando a los ucranianos”?

En el aspecto económico, debo admitir que tanto la voluntad de Occidente de imponer sanciones como la efectividad de esas sanciones han sorprendido a casi todos, incluido yo mismo.

Aún así, los funcionarios económicos y los expertos independientes en Rusia deberían haber advertido a Putin con anticipación que la " Fortaleza de Rusia " era una idea profundamente defectuosa. No debería haber requerido un análisis profundo para darse cuenta de que las reservas de divisas extranjeras de $630 mil millones de Putin se volverían en gran medida inutilizables si las democracias del mundo cortaran el acceso de Rusia al sistema bancario mundial. Tampoco debería haber requerido un análisis profundo para darse cuenta de que la economía de Rusia depende en gran medida de las importaciones de bienes de capital y otros insumos industriales esenciales.

Pero, de nuevo, ¿hubiera querido ser el diplomático que le dice a Putin que Occidente no es tan decadente como él piensa, el banquero que le dice que su cacareado "cofre de guerra" será inútil en una crisis, el economista que le dice que Rusia necesita importaciones?

El punto es que el caso de una sociedad abierta, una sociedad que permite la disidencia y la crítica, va más allá de la verdad y la moralidad. Las sociedades abiertas también son, en general, más eficaces que las autocracias cerradas. Es decir, si bien puede imaginar que hay grandes ventajas para gobernar por un hombre fuerte que simplemente puede decirle a la gente qué hacer, estas ventajas son más que compensadas por la ausencia de libre discusión y pensamiento independiente. Nadie puede decirle al hombre fuerte que está equivocado o instarlo a que lo piense dos veces antes de tomar una decisión desastrosa.

Lo que me lleva de vuelta a los antiguos admiradores de Putin en Estados Unidos. Me gustaría pensar que tomarán la debacle de Rusia en Ucrania como una lección objetiva y reconsiderarán su propia hostilidad hacia la democracia. OK, realmente no espero que eso suceda. Pero siempre podemos tener esperanza.