Se veía venir. El día de anteayer fue la rendición formal. Militarizando la seguridad, la 4T regresa a los inicios de la nefasta guerra emprendida por Felipe Calderón. Desde hace meses, el Estado ya se veía pasmado y desbordado por el crimen organizado.

El Gobierno federal fue transitando de la guerra de movimientos inicial (la ofensiva contra el “huachicol”) a la de posiciones (el atrincheramiento y preservación de posiciones estratégicas). La génesis de la derrota se observa en el reparto de despensas hecho por el crimen organizado. Antes era episódico y ocasional; con la emergencia sanitaria, se hizo habitual.

En al menos nueve estados y a plena luz del día, distintas bandas han entregado centenares de paquetes alimenticios. Durante el tiempo que llevan las mañaneras, nueve veces le han preguntado al Presidente sobre la entrega de despensas.

En su respuesta se aprecia la fragilidad de la estrategia. Primero minimiza la entrega de alimentos como fenómeno “muy aislado” para luego descalificarlo como “práctica muy lamentable” que combate de dos maneras: con exhortos moralizantes pidiendo a los criminales parar el reparto.

gritó exasperado en algún momento. A la población le solicita que

no los protejan porque no es correcto, no es adecuado, no es legal, no es digno”.