La efectividad de las vacunas contra el COVID-19

La revista “Science News” publicó el pasado martes 31 de agosto un artículo del Dr. Erin García mostrando resultados que señalan contundentemente la importancia de la vacunación contra el COVID-19. Estos datos están basados en lo ocurrido en hospitales en Estados Unidos que nuevamente se están saturando con pacientes enfermos de COVID-19.

Lo importante es que la gran mayoría de estos pacientes nuevos son personas no vacunadas. Las personas vacunadas son hospitalizadas con menos frecuencia. A fines de julio 26 adultos de cada cien mil personas vacunadas fueron hospitalizadas, mientras que entre personas no vacunadas esta cifra fue de 431. Esto es, ¡diecisiete veces más casos entre personas no vacunadas!

El comportamiento mensual anterior también se refleja en los datos semanales. El mensaje es claro e inequívoco: Si uno está vacunado el riesgo de hospitalización es mucho, mucho, menor que si no se está vacunado.

El Dr. Rochelle Walensky, Director de los Centros Norteamericanos para el Control y Prevención de Enfermedades, pidió el pasado 24 de agosto en la Casa Blanca: “Por favor no subestimen el serio peligro de este virus”. Esta opinión es compartida por el Dr. Kathryn Edwards, pediatra especialista en infecciones de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville quien ante la Sociedad de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos corroboró que los datos muestran que gracias a las vacunas se está manteniendo a la gente alejada de los ventiladores en los hospitales y evitando que mueran.

Un caso particular es el siguiente: El mes pasado, 130 personas murieron de COVID-19 en Maryland, Estados Unidos. Ninguno de ellos estaba vacunado, según reportó el gobernador de Maryland, Larry Hogan.

Además, las personas no vacunadas representaron el 95% de los nuevos casos de COVID-19 en ese estado y el 93% de las nuevas hospitalizaciones por COVID-19, afirmó Hogan en una conferencia de prensa.

Lo más interesante es que la conexión entre el estado de vacunación y el COVID-19 no es exclusiva para Maryland y no se limita al mes pasado, dijeron expertos médicos. El Dr. Paul Sax, médico de enfermedades infecciosas del hospital Brigham and Women's Hospital en Boston, destacó de manera similar los datos de Maryland como evidencia de la efectividad continua de las vacunas contra el COVID-19.

"Estamos encontrando que el 99% de las personas con enfermedades graves no están vacunadas, por lo que las vacunas están previniendo enfermedades graves, incluso en la variante Delta".

Por otra parte, en México, se considera que desde que inició la jornada de vacunación el 24 de diciembre del 2020, hasta el 29 de agosto del 2021, 47 millones 547 mil 462 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud. Esta cantidad de personas vacunadas representa al 64% de la población mayor de 18 años. De ese total, el 58%, o sea 33 millones 620 mil 717 personas han sido vacunadas completamente contra el coronavirus.

