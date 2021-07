La escalera al cielo Tres ‘clasemedieros aspiracionistas’

Si nosotros podemos hacer esto, imagínate lo que tú podrás hacer”. Sir Richard Branson a los niños de las nuevas generaciones.

El tiempo fue corto, la altura, unos 86 kilómetros sobre el desierto de Nuevo México. Tras una idea gestada hace 20 años, Richard Branson se convirtió en el primer viajero privado al espacio. Todo en su nave llamada “Virgin Galactic”.

Uno de los tres multimillonarios que lanzan naves al espacio, Branson cumple su sueño y pone una marca por la que será recordado en la posteridad. Detrás de él viene Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo -educado por padrastro cubano- que convirtió su empresa de distribución de libros Amazon en lo que es hoy el detallista más grande del orbe.

En la fila sigue Elon Musk, el genio que revolucionó la industria automotriz con Tesla y ahora es el principal lanzador de cohetes al espacio con su empresa SpaceX, dueña del taxi espacial que lleva astronautas y carga a la Estación Espacial Internacional (ISS). Musk tiene entre sus proyectos una red de 12 mil satélites que darán servicio de internet de banda ancha a todo el mundo. Sin embargo su sueño es el más grande de todos: viajar a Marte y establecer una colonia en el planeta rojo.

Para los tres, la escalera al cielo fue la creación de empresas, la formación de ahorro y atracción de capital para que otros los acompañen en sus aventuras. Branson, de 70 años, creó en su natal Inglaterra la firma distribuidora de música Virgin Records; luego Virgin Atlantic Airlines. El negocio que lo llevó al espacio, Virgin Galactic, aún no tiene ingresos, pero sí inversionistas que creyeron y creen en él. Pronto estará vendiendo pasajes orbitales. Según el The New York Times, tiene 600 solicitudes firmadas de pasajeros que no escatiman los 5 millones de pesos que costará el viaje a la frontera del espacio.

¿Qué tienen en común los tres?

1.-Provienen de familias de clase media. Branson (1950) forjó su carrera empresarial desde los 16 años como editor de una revista llamada Student y luego como bucanero de la música en acetatos; Bezos (1964) es hijastro de un cubano exiliado; Musk (1971) nació en Sudáfrica, estudió en Canadá y forjó su carrera en Estados Unidos.

2.- Encontraron suelo fértil en Norteamérica, lugar de ilimitadas posibilidades para migrantes extranjeros. Aunque Bezos nació ahí, su padrastro originario de Cuba le abrió paso a la universidad.

3.- Su fortuna y éxito no fue producto de herencias o relaciones políticas. Labraron su destino con tesón y genio. Se dice que Musk llegó a trabajar 90 horas por semana, y cuando se atoró su Tesla Modelo 3, dormía en la fábrica para sacarlo adelante.

4.- Son “clasemedieros aspiracionistas”. Desde niños soñaron en grande, vieron el mundo como una enorme posibilidad y transformaron su entorno creando cientos de miles de empleos.

Hay una gran discusión: los genios nacen o se hacen. La verdad está en las aptitudes naturales y el medio ambiente. Los países que valoran la iniciativa, el mérito y la responsabilidad, generan las condiciones para la innovación, el emprendimiento y la sana competencia.

Bezos, quien se arriesgará como Branson a ser pionero espacial, quería ser el primero con su despegue programado para el día 20. Le ganaron, pero él argumenta que los viajes espaciales sólo comienzan a los 320 mil pies de altura, unos 100 kms, mientras su competidor Branson sólo llegó a 282 mil pies, unos 86 kms.

Si algo tienen en común también, es la alta competitividad en lo que emprenden. Aspiracionistas empedernidos.