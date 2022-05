La guerra en el subconsciente

Para saber de Ucrania consultamos todas las fuentes posibles, una búsqueda con la esperanza de ver el fin de la guerra. Todo el mundo civilizado está con Ucrania. Cada batalla que gana es una celebración. The Telegraph, el periódico conservador de Londres, es uno de los feroces enemigos de Putin y sus oligarcas. También es crítico virulento de Emmanuel Macron, Joe Biden y todo lo que huela a liberal. Su valía es que gana primicias de la inteligencia militar británica (muy acertada por cierto).

The Guardian, un medio liberal, tiene una cobertura más balanceada, con la visión cosmopolita europea y norteamericana. Pero el medio que trabaja con mayor profundidad todos los temas de la guerra es The New York Times, que despliega una capacidad impresionante en el reporte y análisis de cada hora, cada minuto de la guerra con más de 100 periodistas destinados a esa tarea. El Washington Post cobra relieve por su inmediatez con las decisiones de la Casa Blanca y el Pentágono. A pesar de que su dueño Jeff Bezos es crítico de las políticas económicas de Biden, el rotativo mantiene su independencia y tradición liberal.

Los diarios muestran la angustia de Europa y Estados Unidos de que, si con el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Ucrania apalea a Rusia, Putin puede enloquecer de rabia y soltar una bomba atómica “táctica”.

La televisión rusa, controlada por Putin, repite una y otra vez las capacidades bélicas de su arsenal nuclear. Un discurso que logra el cometido de poner los pelos de punta a todo el mundo. Por eso Finlandia y Suecia dejaron su tradicional neutralidad a cambio de pertenecer a la OTAN. Ven de cerca la locura del dictador Putin y prefieren cubrirse con la sombrilla enorme del ejército de 30 países agrupados en una sola entidad comprometida con defender a cualquiera de sus miembros.

Según la inteligencia británica, Rusia perdió en menos de 3 meses un tercio de su capacidad bélica. Ucrania puede exagerar al decir que han muerto 26 mil soldados rusos en combate. Si fueran 15 mil, sería el peor balance desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos sabe del debilitamiento ruso y arma a los ucranios. Quiere desgastar a Putin hasta que aviente la toalla o lo depongan sus cercanos por el daño que ha hecho a su país y al ejército. De las pocas cosas buenas que comentan y comparten los editoriales de la prensa occidental es la recuperada Unión Europea, Estados Unidos y ahora los países nórdicos. Donald Trump los trató a patadas y debilitó la unidad ahora recuperada ante la amenaza de Putin.

Quienes pensábamos que Rusia conquistaría a Ucrania en 15 días estábamos muy equivocados. Ni los rusos tenían preparado al ejército para una guerra prolongada, ni los ucranios tenían en mente rendirse ante la invasión. La guerra cumplirá 3 meses el próximo día 24 y, según los expertos, durará cuando menos este año. La verdad, todo depende del grado de locura del déspota ruso y sus allegados.

Nunca en nuestras vidas imaginamos que un país próspero y civilizado como Rusia llegaría a las armas para pelear una guerra inútil, que degradará su nivel de vida, lo hará un paria mundial y llevará por décadas el estigma de invasor criminal. Ucrania perderá a miles de ciudadanos inocentes y miles de soldados, además verá destruida su economía. Aún con la ayuda de todo el mundo, tomará años su reconstrucción. Un plan como el Marshall de la posguerra será indispensable.

El daño es mundial con la escasez de alimentos, el gasto militar creciente y la sensación angustiosa de que Putin tiene a la mano 6 mil bombas nucleares. Hitler, cuando se vio acorralado en 1945, enloquecido dio orden de destruir la propia infraestructura alemana. Pensaba que su pueblo no merecía sobrevivir después de la derrota. Por fortuna Albert Speer y otros mandos alemanes no le hicieron caso. Igual había ordenado destruir París por pura venganza. Hitler con la bomba atómica habría ordenado soltarla sobre Londres. El poder total de un sólo hombre pone hoy a la humanidad en riesgo de un Apocalipsis atómico. Da náuseas tan sólo imaginarlo.