La inflación está a punto de bajar…

El informe de inflación de marzo salió caliente, como se esperaba: los precios al consumidor subieron un 8.5% durante el año pasado. Pero más de dos años después de la pandemia, todavía estamos viviendo en tiempos de COVID, donde las cosas pueden cambiar muy rápido, tan rápido que los datos oficiales, incluso sobre el pasado reciente, pueden dar una imagen engañosa de lo que está sucediendo ahora.

En este caso, el índice de precios al consumidor, que en términos generales mide los precios promedio durante el mes, probablemente pasó por alto un giro a la baja que comenzó a finales de marzo y se está acelerando a medida que lee esto. La inflación probablemente caerá significativamente en los próximos meses.

Pero no te emociones demasiado. Los mejores números que estamos a punto de ver no significarán que el problema de la inflación haya terminado.

¿Por qué esperar que baje la inflación? El aumento de los precios de la gasolina representó la mitad del aumento de precios de marzo, pero ahora parece que el mercado mundial del petróleo se sobrepasó en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Es probable que una gran cantidad de petróleo ruso todavía esté llegando a los mercados mundiales, y la liberación de un millón de barriles por día del presidente Biden de la Reserva Estratégica de Petróleo compensa gran parte del déficit. A partir del martes, los precios del petróleo crudo estaban apenas por encima de su nivel anterior a Ucrania, y el precio mayorista de la gasolina había bajado unos 60 centavos por galón desde su punto máximo el mes pasado.

Más allá de eso, hay indicios crecientes de que el látigo está a punto de devolverse.

¿Qué? El efecto látigo es un problema familiar para los productos que se encuentran al final de largas cadenas de suministro: los cambios en el extremo del consumidor pueden conducir a cambios muy exagerados más adelante en la cadena. Supongamos, para tomar un ejemplo no aleatorio, que un cambio a trabajar desde casa (entonces, el pánico por el coronavirus) conduce a un aumento de las compras de papel higiénico de supermercado (que es un producto algo diferente del que se usa en las oficinas). Los consumidores, al ver escasez, se apresuran a abastecerse; supermercados, tratando de satisfacer la demanda, sobreordenan; los distribuidores que abastecen a los supermercados sobreordenan aún más; y de repente no hay rollos para tener.

Supongo, por cierto, que el término “efecto látigo” proviene del hecho de que cuando Indiana Jones balancea su brazo, la punta de su látigo se mueve mucho más rápido que su muñeca.

Los efectos del látigo probablemente desempeñaron un papel importante en los cuellos de botella que han afectado a la economía desde que salimos de la recesión pandémica. Los consumidores, que no podían o no querían consumir servicios cara a cara, compraron muchos productos manufacturados en su lugar y, en algunos casos, compraron en exceso por temor a que los productos no estuvieran disponibles. Los mayoristas y transportistas, a su vez, se apresuraron a comprar para poder satisfacer la demanda de los consumidores; y de repente, no había suficientes contenedores de envío o capacidad portuaria, lo que disparó los costos de envío.

Pero ahora hay un rumor creciente en el sentido de que el látigo está respondiendo. El CEO de FreightWaves, una empresa que se especializa en el análisis de la cadena de suministro, publicó recientemente un artículo titulado "¿Hará el látigo el trabajo de la Fed sobre la inflación?" (En realidad no, pero llegaré allí). Señaló que los minoristas parecen haber comprado en exceso y tienen un inventario inusualmente grande. Los lotes de autos se están llenando; la demanda de camiones está cayendo rápidamente. Las tarifas de envío internacional parecen estar bajando.

Los problemas de la cadena de suministro, en otras palabras, pueden estar a punto de desaparecer, produciendo un exceso de capacidad de transporte por carretera y quizás de envío. Y esto eliminará una de las razones de la alta inflación.

Bien, hay algunos otros factores inmediatos que empujan en la dirección opuesta. En particular, el costo de los alquileres de apartamentos nuevos se ha disparado, un hecho que aún no se refleja completamente en las medidas oficiales de inflación de viviendas, que aún reflejan en gran medida los contratos de arrendamiento firmados hace muchos meses. Aún así, es probable que durante los próximos meses la inflación baje significativamente.

Pero como dije, no te emociones demasiado. La economía estadounidense todavía parece sobrecalentada. El aumento de los salarios es algo bueno, pero en este momento están aumentando a un ritmo insostenible.

Este exceso de crecimiento salarial probablemente no retrocederá hasta que la demanda de trabajadores vuelva a estar en línea con la oferta disponible, lo que probablemente -odio decir esto- significa que necesitamos que el desempleo aumente al menos un poco.

La buena noticia es que todavía no hay señales de que las expectativas de inflación alta se estén afianzando como lo estaban, digamos, en 1980. Los consumidores esperan una inflación alta en el futuro cercano, pero las expectativas a mediano plazo no se han movido mucho, lo que sugiere que la gente espera que la inflación baje mucho.

De todos modos, si cree que el informe mostró que la inflación está fuera de control, está equivocado. De hecho, probablemente estemos a punto de recibir buenas noticias engañosas en ese frente.

