La iniciativa de reforma eléctrica que presentó Andrés Manuel López Obrador es lo que México necesita... dijo nunca nadie. Salvo los acólitos morenistas, no ha habido un solo organismo empresarial o ecologista; ni académicos o expertos que apoyen la propuesta del Presidente.

De hecho, ha sido al revés: apenas concluyó la mañanera en que se presentó la iniciativa, el viernes se desplomaron los mercados nacionales, tanto la BMV como la Biva. Es decir, la idea de la expropiación encubierta del sector eléctrico no sólo no gustó a los inversionistas, sino que los puso nerviosos y con ganas de salir corriendo. Hoy se verá si ya se tranquilizaron.

La gran duda ante esto es si realmente López Obrador cree que puede concretar una regresión de tal tamaño o si simplemente está, como los magos, distrayendo al público para que no se fije en lo verdaderamente importante. Cualquiera de las dos opciones es preocupante.

*

A propósito de la CFE, no hay que perder de vista que entre las personas a las que se les encontraron cuentas en paraísos fiscales está Julia Abdala, la esposa no esposa de Manuel Bartlett. Seguramente ella estuvo ahorrando toooda su vida para tener ese dinerito en Las Bahamas. Pero con eso de que el funcionario andaba escondiendo las 25 casas que tiene con la empresaria, no vaya a ser que la Secretaría de la Función Pública tenga que volver a hacer el oso de exonerarlos.

*

Al ritmo de "Si te vi, ¡ni me acuerdo!", Olga Sánchez Cordero le ha comentado a sus más cercanos que no entiende por qué insisten en inventarle pleito con Julio Scherer Ibarra. Y no es que niegue la mala relación que tenían, sino que simplemente la ex ministra dice que ya cerró el capítulo de su paso por Gobernación y que ahora nomás tiene ojos para la campanita de la presidencia del Senado. ¿Será que alguien en la 4T no sabe dejar atrás el pasado? Ok, ésa fue una mala pregunta.

*

Save the date!, como dicen los gringos, pues ya hay fecha para el Covid-Fest 2021. Será el 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México y la invitación corre por el mismísimo presidente de la República. Para ese día AMLO quiere una concentración masiva, pese a que para entonces no hay manera de que haya concluido el proceso de vacunación nacional. ¿El motivo? Que según López Obrador la gente ya quiere verlo. Claro: quién no va a extrañar a un Presidente que da una conferencia diaria de dos horas, satura las redes sociales y ha presentado ¡10 informes de gobierno!

