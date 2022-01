En el video: “La Manipulación del Lenguaje como Arma Política”, de César Vidal (Youtube), describe el uso del lenguaje para descalificar oponentes y convencer adeptos,… casi como en la 4aT y en todos los partidos políticos.

Ilustrativo y casi didáctico el video descrito, y sí, no pude dejar de asociar lo dicho por Vidal (a quién estaré citando a través del artículo), con el lenguaje excluyente, mentiroso y manipulador de la clase política mexicana, en el que sin duda destaca por su eficacia, YSQ. En el video, Don César describe algunos de los movimientos ideológicos que han utilizado esa manipulación del lenguaje, esa desvirtuación de la realidad para poder avanzar en términos políticos, recurso en el que de acuerdo con Vidal, uno de los pioneros fue el marxismo-leninismo, que usó la técnica como arma para conseguir someter a los demás. Fue en esas fechas que el movimiento en Rusia acuñó la estrategia de: “agitación y propaganda”, para manipular a las masas; “no era información, no era educación, no tampoco concientización, solo era agitación y propaganda siguiendo el principio leninista de que: ”. La estrategia incluyó usar “palabras mordaza”, una forma de manipulación del lenguaje que sigue teniendo enorme éxito (bueno sería contrastar la técnica manipuladora con el uso del lenguaje de liderazgos populistas del pasado, como: Hitler, Mussolini, Joseph Goebbels, ministro de propaganda Nazi quien afirmaba: “Repite una mentira cinco veces y alguien empezará a creerla” o “miente que algo queda”, y ni qué decir del rollo patriotero y mareador de Fidel Castro y Hugo Chávez, lo mismo que el de los populistas de actualidad, como: Bolsonaro, Trump, AMLO, Evo, Biden, Felipe, Erdoğan, Marko, Daniel Ortega, Claudia Sheinbaum, Maduro, etc.).

Las “palabras mordaza” permiten silenciar de manera inmediata a cualquiera que quiera debatir o discutir, descalificándolo de inmediato. “Las palabras mordaza que usó Lenin fueron: Lacayo, pequeño burgués y guardia blanca”, enriquecidas por sus seguidores con términos como: “fascista”, usado con un sentido negativo. Hoy en México el oficialismo usa: Fifi´s, conservadores, mafia del poder, neoliberales, corruptos del pasado (hábilmente se evade mencionar a los corruptos del presente), canallas, etc. términos con los que se cancela toda oportunidad de debate al etiquetar al interlocutor u opositor con una etiqueta (valga la redundancia) que elimina toda posibilidad de análisis racional de lo que exprese, es decir, descalifica a la persona, organización, partido o movimiento y deja de tener valor todo lo que puedan expresar. En el mismo sentido, los mal llamados “opositores” usan “palabras mordaza” como chairo, incongruente, simulador o populista; nada más que con un muy limitado éxito, ya que su pasado corrupto y corruptor los descalifica.

Vidal nos señala también cómo se usó la palabra mordaza: “fascismo”, sin la posibilidad de interpretarla en su sentido objetivo como el movimiento político de carácter socialista y nacionalista; es decir: Stalin le quitó el sentido a las palabras para hacerlas peyorativas y así: “etiquetar y descalificar a opositores para silenciar, denigrar y condenar a la muerte civil y eventualmente física a quienes no pensaran como Él”, a quienes también tachaba de “reaccionarios”; ¿te suena conocido, estimado lector?

Lo interesante y terrorífico, desde mi punto de vista, no es el maquiavelismo, corrupción o maldad con el que la clase política mexicana miente o usa el lenguaje para manipular, pues ese es su ADN, salvo honrosas excepciones; lo interesante y terrorífico es, como las masas de ciudadanos creen y siguen a aquellos liderazgos que les mienten, les manipulan, les engañan y los tratan como idiotas… Imaginen el grado de credulidad y capacidad de ser manipulados que tienen quienes se identifican como “opositores”, para creer que en alianza con el inservible PRD de los Chuchos y el PRI corrupto encabezado por Alito y pandilla (Beltrones, Chong, Quirino, EPN, etc.), se puede ser alternativa y lograr un gobierno honesto y eficaz; y ni qué decir de los “morenos”, que viendo la destrucción del país y sus instituciones y la pléyade de corruptos que rodean al Presidente, acompañados por miles de muertes causadas por un putrefacto mal manejo del sistema de salud, todavía se sienten honrados de ser correligionarios y de poder defender a violadores,… mientras se creen salvadores de la Patria ¡Ese es el verdadero drama nacional!… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos