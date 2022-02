La manzana de Eva

Relevos en Sapal

Esta semana quedó definido el nuevo Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) 2022-2025 que en breve tomará protesta y entre sus integrantes elegirán la Presidencia. ¿Quién es el bueno? Está aún por verse…

Ahora resulta que supuestamente Juan Ignacio Martín Solís, quien el jueves ya fue electo por el Ayuntamiento como consejero de Sapal a propuesta de la Asociación Mexicana de Hidráulica (que en tierra zapatera no tiene representación alguna), no será el presidente, como lo habían asegurado más de uno.

Sí se le propuso, pero el ex funcionario quien fue Secretario de Finanzas en el gobierno de Miguel Márquez, no aceptó porque no tiene tiempo para dedicarse a la presidencia de Sapal, pues la carga de trabajo de ese puesto es enorme, dada la magnitud de la institución. Nacho prefiere la consultoría privada.

Así que se habla de que se le propuso a Rafael Yamín Martínez, postulado por la Coparmex y quien también es nuevo nuevo consejero. El es presidente de Fundación León, una organización altruista que ayuda a gente de bajos recursos. Falta que acepte.

Rafi Yamín, como lo conocen los amigos, es la apuesta de Alejandra Gutiérrez quien quiere un Consejo con visión social en un momento crítico de escasez de agua y con un plan ‘B’ de abasto para León y el corredor industrial de Guanajuato que ya nos prometieron pero que no termina de concretarse.

Yamín es también parte de la asociación “No Más Pobreza Guanajuato” que nació en agosto de 2021 por iniciativa de un grupo de empresarios y académicos preocupados por las condiciones de marginación en León y en la entidad. Y una de las causas de este movimiento es precisamente garantizar el agua para todos.

Además tiene muy buena relación con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez pues encabezó el Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato cuando el panista era el titular y lanzó la estrategia de “Impulso Social”.

Los nuevos consejeros son: Gerardo Alderete (Canacintra), Pedro Camarena (Cicur), Alejandro Arena (Canaco), Alfonso Villanueva (CMIC), Elizabeth Mena (Tecnológico de Monterrey), Luis Mariano Hernández (Canadevi), Yolanda Sánchez (Amexme), Salvador Oñate Barrón (Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas).

Y los ratificados: David González (CICEG), Juan Carlos Cashat (Apimex), Hugo Varela Téllez (CTM), Martín Bessonart (Colegio de Ingenieros Civiles).

Como representantes del Ayuntamiento desde el 10 de octubre se integraron a este Consejo la síndica Leticia Villegas, y las regidoras Luz Graciela Rodríguez (PAN) y Araceli Escobar (PRI).

Y para que no digan que son los mismos de siempre, la novedad es la iniciativa de los panistas de incluir a tres presidentes de colonos previo a una convocatoria abierta y a propuesta de Ale. Ya veremos si eso oxigena al Consejo.

Ese nombramiento tendrá que darse en los próximos días, pues son los mismos integrantes del Consejo quienes eligen a su presidente, secretario y tesorero. Lo cual se realiza en la primera sesión ordinaria del nuevo periodo de Sapal.

Una mujer para el Implan

El jueves próximo toma protesta el nuevo Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación (Implan) cuyos integrantes votó el Ayuntamiento el pasado 10 de febrero.

Para presidirlo se perfila, por primera vez, una mujer: Elvira Toba, propuesta por el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) campus León, en donde actualmente es Directora de Educación Continua y Vinculación.

Estudió Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la Maestría en Comunicación Internacional en el ITESM, campus Monterrey. Obtuvo el posgrado con estancias en el Instituto de Ciencias y Tecnología de Manchester en Reino Unido y en Colorado State University.

Su currículum dice que tiene más de 20 años de experiencia como consultora y líder de proyectos de cultura y aprendizaje en varios países.

Participa como ciudadana en otros consejos: Consejo de Mejora Regulatoria de la ciudad, Fundación Empresarial Fe Guanajuato, Poliforum León y preside el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (CEPSE) de Guanajuato.

El Implan cambió de la Dirección General a la llegada del nuevo Gobierno, se fue tras 14 años en el cargo Graciela Amaro Hernández y en su lugar llegó Rafael Pérez Hernández, quien fuera el primer Director del Instituto por allá de 1994.

Elvira no tiene experiencia en temas de urbanismo pero se dice que la Alcaldesa quiere un liderazgo que ponga a trabajar en sintonía a los técnicos que ya tiene el Instituto, y proyecte la importancia del organismo.

Las mujeres tienen hoy puestos claves del Gobierno leonés: Graciela Rodríguez, tesorera; Viridiana Márquez, contralora; Alma Cristina Rodríguez, en la Secretaría de Fortalecimiento Social; y ahora Elvira Toba en el Consejo del Implan, el más importante de la ciudad.



Los panistas mandan

Los diputados locales del PAN muestran su poderío y no ceden ni un ápice a las peticiones de la oposición. Aquí dos botones de muestra.

El primero. Como se difundió, la Comisión de Derechos Humanos recibió a seis representantes de colectivos de familiares de buscadoras de personas desaparecidas y a dos integrantes de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, quienes les hicieron varias denuncias y peticiones en la materia.

El punto es que las tres diputadas panistas de dicha comisión: Melanie Murillo, Briseida Magdaleno y Katya Soto “mayoritearon” desde el 12 de enero que el encuentro fuera conducido por una moderador, que en este caso fue Juanita Márquez, secretaria técnica de esa comisión.

Con ello, le quitaron la conducción olímpicamente al presidente de la comisión, en este caso el diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, violando con ello la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que le da la facultad a los presidentes de conducir cualquier trabajo de las mismas, llámese como se llame.

La reunión se desarrolló pacíficamente, sin contratiempos y de manera institucional. Desde antes de iniciar y durante las casi tres horas que duró, a David Martínez lo único que le interesó fue que las mujeres buscadoras pudieran expresarse libremente. Las escuchó atentamente. Al encuentro llegaron 14 diputados, tanto en persona como virtuales, que estuvieron todo el tiempo, más otros 5 que sólo fueron una media hora.



David desamparado

El problema es que al no presidir la reunión, David tuvo que pretegerse contra la violación de sus derechos, es decir, obtener una amparo.

Pero a nadie en la bancada de Morena se le ocurrió. Ni a ninguno de los 8 diputados. Todos solo se preocupan sólo por atender su agenda personal. Ni al coordinador parlamentario Ernesto Millán Soberanes, ni al cuerpo de asesores donde hay varios abogados, encabezados por Cristian Rodríguez.

Así que ya quedó asentado el precedente de que cuando a los panistas no les guste un presidente opositor de una comisión, simplemente lo van a hacer a un lado y no habrá quién les diga nada.

Los priístas no corren mucho riesgo, porque en general se han alineado con el PAN en esta Legislatura, pero no están exentos Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, que preside Asuntos Electorales y la aguerrida Yulma Rocha Aguilar, que encabeza la de Igualdad de Género.

El PAN con mantequilla

El segundo ejemplo de que sólo las propuestas del PAN pasan, quedó a la luz pública cuando la diputada del PVEM Martha Ortega Roque propuso que se incluyera a los dueños o representantes de los centros de rehabilitación de las adicciones en las consultas para discutir su iniciativa de Ley para el Tratamiento de Adicciones.

Pero la diputada panista Angélica Casillas Martínez dijo “no”. Y como los azules son mayoría en esa comisión, que se forma junto con Katya Soto Escamilla y Noemí Márquez, pues Martha Ortega no pudo hacer nada.

Un tratamiento diferente tienen las propuestas azules. El lunes 14 de febrero, en la Comisión de Justicia, que preside la panista Cristina Márquez Alcalá, se acordó llevar a cabo un foro sobre tres iniciativas de reforma al Código Civil en materia de eliminación de la causal de discapacidad; tutela de la capacidad jurídica de personas en estado de interdicción y garantizar el derecho de adopción por parte de los concubinos a personas con discapacidad y quienes no tengan patria potestad.

Cristina Márquez manifestó que lo anterior era en atención a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se señala que se deben consultar y colaborar estrechamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

O sea que cuando se trata de consultar a ciudadanos, sólo serán cuando los panistas quieren, a quienes ellos quieran. Pero cuando la oposición lo proponga, ahí no.

Kansas City frena el desarrollo

La interminable espera para que Kansas City Southern pueda firmar su extensión de derecho de vía con la SCT ha afectado directamente a la conclusión de las obras del Libramiento Ferroviario de Celaya.

Han pasado más de cinco años y las negociaciones entre la empresa ferroviaria y el Gobierno federal siguen sin destrabarse y por ende Kansas no ha querido invertir para concluir su línea en el Ferroférico.

En los últimos meses parecía que había una confianza plena por parte del sector empresarial y de las autoridades estatales y municipales para que Kansas por fin firmara con la SCT, sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho.

En noviembre pasado, Kansas dio un duro golpe a las aspiraciones para concluir el Ferroférico al anunciar que invertiría en la construcción de una Centro de Distribución Vehicular en Comonfort, un proyecto del que ni el Gobierno Estatal estaba enterado.

La construcción del libramiento de la línea NBA que le corresponde a Kansas City Southern se encuentra suspendida desde 2015 por falta de recursos y actualmente hay diversas obras pendientes como la rehabilitación de cinco tramos ferroviarios y la construcción de las vías de intercambio de Kansas City.

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se requiere una inversión estimada de 3 mil 676 millones de pesos para concluir las obras de esa línea.

En contraparte, Ferromex sí le ha apostado a la conclusión de su línea férrea luego de una ampliación a su contrato de derecho de vía hace unos meses y muestra de ello es la multimillonaria inversión en el Distribuidor Celanese, una de las obras no solo más costosas sino más importantes en la historia de Celaya y de Guanajuato.

El Libramiento Ferroviario no es sólo para librar a los celayenses de los constantes bloqueos, incluso se podría decir que eso ya es secundario. La importancia de la obra radica en que, al concretarse, Celaya se consolidaría como un enclave logístico global.

Al contar con el cruce de las dos líneas de ferrocarril más importantes de México y construirse un parque intermodal, el cruce de mercancías hacia Norteamérica y a los océanos Atlántico y Pacífico se aceleraría y disminuiría considerablemente los costos.

Ese atractivo también posibilitaría la llegada de más grandes empresas como Honda, no por nada el Gobierno del Estado anunció que construirá en la zona el Puerto Interior 2.

Por todo ello, el presente y futuro económico de Celaya y la región están en juego y las implicaciones en caso de que Kansas no invierta en el Ferroférico son nefastas.

Ya lo dijo el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez hace unos días: Guanajuato le ha dado mucho a Kansas City en materia económica y lo mínimo que se esperaría es reciprocidad.

Hace dos años, el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga señalaba la posibilidad de que los propios proveedores pudieran invertir si Kansas no lo hacía, una posibilidad que hoy luce muy poco viable ya que el propio Gobernador reconoció que no hay plan b en caso de que la empresa ferroviaria diga que no.