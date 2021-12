La oportunidad

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Se ha insistido por autoridades y líderes empresariales la gran oportunidad que tienen entidades como Guanajuato por la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China y las complicaciones en logística que se vive en el país asiático.

Para que realmente sea efectiva la posibilidad se requiere que la entidad guanajuatense siga siendo atractiva en el tema de competitividad y de la seguridad de la zona.

Pero, además que se identifiquen las oportunidades y que las Mipymes locales se preparen para que puedan llevar inversiones, pero también coinversiones y alianzas de negocios.

De acuerdo a información de Reuters son varias las marcas de ropa y calzado que están trasladando su fabricación a países cercanos a los Estados Unidos y Europa, esto además del alza en temas logísticos por el resurgimiento de casos de la variante Delta del coronavirus en Vietnam y China.

Uno de los ejemplos que se mencionó fue el de la minorista de moda española Mango, que dijo el viernes que “aceleró” su proceso de aumento de producción en países como Turquía, Marruecos y Portugal.

Otro caso es el de la firma estadounidense calzado Steve Madden que retiró su producción en Vietnam y trasladó 50 por ciento de su fabricación de calzado a Brasil y México desde China

Crocs también anunció el mes pasado el traspaso de su manufactura a países como Indonesia y Bosnia.

En el caso de Steve Madden ya cuentan con marcas leonesas que les hacen parte de su modelaje, y con esta acción podría incrementar sus pedidos, e incluso buscar a nuevos fabricantes para sumarles a su cadena de proveeduría.

Para adelante

No fue fácil, no está siendo y seguramente no lo será el seguir manteniendo una unidad de negocio en el contexto en el que estamos viviendo.

Ayer los representantes relacionados con el sector alimentos, organización de eventos y turismo compartieron un “corte de caja” de las diversas pérdidas que les ha dejado la pandemia, llamando la atención que por ejemplo en el caso de los restauranteros, la Canirac León, que preside, Helen Anaya Sanromán proyecta que las pérdidas que ha tenido este sector son de por lo menos 1, 200 millones de pesos y 17 negocios no pudieron resistir a las bajas de comensales.

En el caso de los hoteleros fueron 6 marcas las que cerraron, nada más en León, y en los bares 500 de los 1,500 que funcionaban en esta ciudad zapatera, y es que en este último caso no fue un mes el que estuvieron, cerrados, sino prácticamente 10 meses.

Difícil trayecto

Ahora que entramos al último mes del 2021, basta hacer una pausa en el camino para recordar lo doblemente complicado que se ha convertido con este virus de salud y económico el poder vivir y subsistir, y nos queda claro que para unos, más que para otros.

Recordará el calvario de aquellos primeras semanas, en donde se ordenó el confinamiento, en donde los representantes de los diversos sectores productivos salían a mostrar su preocupación y daban sus proyecciones en las que conforme más tiempo durará el cierre, más empresas desaparecerían y el desempleo se sumaría.

Para mantenerse de pie y a su negocio muchos hicieron de todo lo que estuvo a su alcance, y a pesar de esto tuvieron que cerrar el negocio en donde estaban concentrados sus sueños y dinero.

Pero, es que no solamente fue soportar los tiempos de cierres, que se les asignó a cada industria, sino que al regreso, la mejoría nos queda claro que no ha sido inmediata, y tampoco lo fue las capacidades permitidas, y antes de que llegaran las primeras “ganancias”, llegaron los primeros gastos para que sus empresas y empleados se adecuaran a la nueva normalidad, que les provocó amplios gastos a los dueños.

