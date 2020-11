La persona idónea

El PAN soltó una encuesta realizada por encargo sobre la popularidad de sus precandidatos a las alcaldías. Quisieron medir a su gente y en León el “imbatible” sería Luis Ernesto Ayala, ex alcalde y actual secretario de Gobierno del Estado. Por su experiencia y carácter representa la mejor opción.

La gente, cansada del incremento en la criminalidad, quiere a alguien con agallas suficientes para enfrentar la ola de inseguridad que afecta a León; pide a gritos una solución al problema que crece cada año. La amenaza es seria. Tenemos una tercera parte del número recomendado de policías para 1.7 millones de habitantes. Ni siquiera llegamos a un policía por cada mil y los egresados de la academia son insuficientes para completar siquiera la mitad de lo necesario, unos 3 mil policías.

Lo que sucedió en Celaya en los dos últimos años fue la tragedia de seguridad pública más grave de nuestra historia. Acción Nacional envió a Elvira Paniagua como candidata y ganó en 2018. Pronto los celayenses se dieron cuenta de la falta de preparación de la alcaldesa para enfrentar los problemas. Una policía infiltrada; dos cárteles enfrentados y una sangrienta búsqueda de los líderes del Cártel de Santa Rosa de Lima descompusieron todo. Lo único que pudo hacer Elvira fue esconderse en la Presidencia Municipal. Y no sin razón. La plaza no estaba caliente sino hirviendo. Los números hablan más que mil palabras.

2018 / 188 asesinatos / 5 policías asesinados.

2019 / 326 asesinatos / 6 policías asesinados

2020 / 587 asesinatos / 18 policías asesinados

La tragedia se triplicó

Los partidos quieren equilibrar la participación por género y el PAN sale con la ocurrencia de enviar candidatas en las dos ciudades más pobladas de Guanajuato: León e Irapuato. En tiempos de paz, cuando los problemas mayores son la buena aplicación del presupuesto, el diseño urbano o la construcción de obras públicas útiles, la experiencia en seguridad pública se puede delegar. Hoy no.

Si Luis Ernesto Ayala puede transformar la seguridad pública en la cuna del panismo, si su experiencia, carácter y voluntad darían un amplio triunfo a su partido, ¿por qué trastocar todo en un capricho indescifrable? Con quienes he platicado sobre el tema, aseguran que los gobernantes arribaron a la incompetencia, al lugar donde nada más escuchan sus propias voces.

El costo para León e Irapuato se podría contabilizar en vidas, como sucedió en Celaya, una ciudad que vive las peores atrocidades. La ineptitud de los gobiernos emanados del PAN en los últimos años no se mide en delincuentes detenidos, sino en cuantos asesinatos y desapariciones hay. La cuenta creció de 400 homicidios por año hace una década en el estado a más de 4 mil, y contando.

De verdad tienen que reflexionar. No es un asunto de misoginia, ni de simpatía personal por Ayala Torres. La encuesta la tiene el PAN. La razón nos dice que no es tiempo de experimentar con candidatas sin la menor idea de cómo dirigir a corporaciones policiacas complejas. Sería un crimen aventurarse y dejar que León tenga el destino que permitieron en Celaya. Los problemas serían de tres veces el tamaño como lo es su población. Si Ayala Torres quiere esperar la elección de gobernador, pierde la oportunidad de mostrar su valía donde la gente reclama su liderazgo de nueva cuenta. Muy mala decisión la de no escuchar al ciudadano panista. Raya en la traición al electorado blanquiazul.