La post verdad de AMLO

Al cumplirse dos años de gobierno de nuestro presidente AMLO, y ver su informe y las afirmaciones, traigo a la mente un término cada vez más utilizado en la mercadotecnia política: la Post verdad y que describe la distorsión deliberada de realidades en las que los hechos objetivos tienen menos impacto que invocar a las emociones y a las creencias personales, todo, para crear e influir en la opinión pública y en las actitudes sociales.

Esta definición, que es ampliamente reconocida, tiene aplicaciones impresionantes cuando revisamos los discursos de políticos de todas las corrientes ideológicas, aunque tienen mayor frecuencia en los populistas. Trump y AMLO, son ejemplos de esto.

La consultora SPIN y las páginas que redes sociales que tratan de buscar evidencias objetivas de afirmaciones del Presidente AMLO, -para saber si son reales-, tienen porcentajes muy altos, de contar frases que -basadas en evocar las emociones de las mayorías del País-, son imprecisas o falsas, construyendo una conexión emotiva, fuertemente ligada al corazón de las mayorías, de que ya hemos resuelto los problemas con solo experimentar la intención de que así sea la realidad.

En cultura política, se denomina política de la post verdad a aquella en la que el debate se da con evocar emociones desconectándonos de los detalles de la política pública donde los hechos objetivos ya son ignorados.

La post verdad es distinta a la tradicional falsificación de la verdad que hacían los políticos, pues es la idea según la cual, “el que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad”. Por eso, cuando el Presidente afirmó en marzo que “ya controlamos la pandemia”, las mayorías lo creyeron. O cuando afirma que el PIB no es importante para medir la economía, sino la felicidad y el bienestar, muchos lo creen. Así, “estamos saliendo de la crisis económica”, cuando los datos duros de la canija realidad nos reflejan desde el 2019 que estamos en la peor recesión de nuestra historia moderna.

Lo que es cierto en el discurso de AMLO es su enfoque hacia las mayorías, que no existía desde hace décadas por la frivolidad e indiferencia de clase que tuvieron nuestros ex Presidentes. También, que ha buscado un gobierno austero y que priorice los programas sociales sobre la recuperación económica. La verdad (no la post verdad) es lo que tocamos, vemos, olemos; es decir, lo que objetivamente existe. Y podemos medir el ejercicio presupuestal, el crecimiento poblacional, el decrecimiento del PIB, el incremento de la pobreza, el número de muertos por Covid 19 y por la violencia.

Todo eso es la verdad. Lo demás, es post verdad. Por eso, en este País y en este mundo y en esta existencia, lo que contamos son la muerte del millón de empresas que reportó el Inegi y el incremento impresionante de muertos por Covid por arriba de los años normales anteriores. Lo que constamos objetivamente con nuestros ojos, son el desempleo, el subempleo, la informalidad laboral, las limitaciones en la jornada educativa, la falta de efectivo circulante, los muertos resultado de la violencia del crimen organizado. Esta es la verdad.

Lo que reconozco, es que nuestro pueblo, las mayorías del País, en esa enorme necesidad que por décadas tuvieron de contar con un líder en quien creer y en quien confiar, siguen dando un apoyo incondicional, impresionante, al Presidente AMLO. Y cuando de él salen en su discurso, datos que no son reales, sus “otros datos”, ellos mágica, ciegamente, le creen. Así es como se concreta la post verdad a diario.

Muchos queremos que el Presidente siga su mandato hasta el final y que lo haga bien. Pero también que gobierno mirando al futuro y que tome como reales las mediciones de la realidad generalmente aceptadas. Por eso, cuando saca sus “otros datos” en todas las dimensiones posibles, conectado al corazón, crea la magia, de la post verdad.

* Consejero local del INE.