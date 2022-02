***La primera ronda

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez concluirá en esta semana la primera ronda de reuniones uno a uno con los 46 alcaldes para revisar las obras y los proyectos que requieren del respaldo del Gobierno del Estado para aterrizarlos en el trienio.

*Las definiciones

Al tratarse de una primera reunión los alcaldes han guardado mesura en los anuncios. Vendrá otra segunda serie de encuentros para cerrar algunos proyectos. Alejandra Gutiérrez sólo dijo que hablaron del Programa de Gobierno ya aprobado.

*Movilidad y pobreza

Entre esas prioridades para el Municipio de León está la de la movilidad, en específico el plan maestro para el bulevar Aeropuerto y la ampliación del Malecón. Pero también urge cerrar filas para atender a la ciudad con más pobres del país.

***Diálogo, en suspenso

El inicio de las mesas de diálogo que pactaron el Gobierno federal con el PAN no más no arrancan, primero se dijo que el día 24, luego que el 31, y no hay fecha. El dirigente nacional azul, Marko Cortés, dijo que una cancelación más y mejor adiós.

*No se impacienta

Alejandra Gutiérrez, capitana de los alcaldes panistas del país, y quien estaría participando en estas mesas, en específico en la de seguridad, no quiso echarle más leña al fuego y justificó que “por salud de algunos funcionarios se canceló”.

*Mal momento

El pasado 3 de febrero el PAN, dirigencia y legisladores, presentaron una denuncia ante la FGR por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias de José Ramón López Beltran, hijo del presidente Andrés López Obrador, por vivir en una mansión en Houston propiedad de una empresa que recibe contratos de Pemex.

*Cuentas claras

Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión Anticorrupción de San Lázaro, señaló que, ante el probable conflicto de interés, “lo mejor es la transparencia y un gobierno abierto dispuesto a investigar…Realizar una investigación es un derecho de la ciudadanía y una obligación de las autoridades”.

***Gaceta municipal

Un avance en materia de transparencia en el Ayuntamiento leonés es que, desde la sesión extraordinaria del jueves, cualquier ciudadano, vía la Gaceta Municipal, tiene acceso desde antes de que inicie la sesión a todos los documentos a votarse. Ese día fue el Informe trianual del Consejo del Sapal y la aprobación del Pase Verde.

*Documentos, desde antes

Al abordar el dictamen del “Pase Verde” (acceso gratuito a parques y deportivas) la regidora morenista Érika Rocha dijo que no había recibido la información, cuando se sube desde el orden del día y cualquier ciudadano la puede conocer antes. Su compañera de fracción, Gabriela Echeverría, la corrigió aclarando que sí la tenía.

***Lorena con Diego

Pavimentación de calles, obras en instalaciones deportivas, arreglo de caminos y mejoras para el Centro Histórico, fueron algunos de los proyectos que la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, presentó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez en reunión privada en Palacio de Gobierno, de la que pocos detalles se comunicaron.

*Planes millonarios

Eso sí, dijo que los proyectos tendrán una inversión aproximada de mil millones. También soltó información de que se trabajará en proyectos con las dependencias estatales, como Turismo, Desarrollo Social y Humano, CODE (Comisión del Deporte) y SDAyR (Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural), y otras.

*Va con Simental

En esta reunión resaltó la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental, quedando la duda de si hubo alguna petición enfocada a la seguridad, ya sea de obras o de coordinación para atender la problemática.

***La denuncia

La denuncia que interpuso la regidora de León Érika Rocha, de Morena, contra el síndico José Arturo Sánchez Castellanos en el IEEG por violencia política de género, todavía no es admitida, porque se está en la investigación de elementos.

*Admitir o no

Esta investigación tiene que concluir en si la admiten, no la admiten o es improcedente, y en ella aún no se tiene que interrogar ni a la acusadora ni al acusado, informó Comunicación Social a pregunta expresa de AM.

*En trámite

Lo que sí confirmaron es que la denuncia corresponde al expediente 175/2021-PES-CG, que fue presentada el 17 de diciembre de 2021 y fue radicada el 22 de diciembre. Mediante auto del mismo día, “se reservó su admisión o desechamiento mientras se realizan diligencias de investigación preliminar”.

*En reserva

La investigación preliminar la realiza la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del IEEG. Aunque en el Instituto informaron que no pueden dar a conocer los hechos concretos denunciados por la regidora.

*El motivo

El propio síndico Sánchez Castellanos informó en entrevista el jueves que fue por una discusión que tuvieron porque Érika Rocha había dicho que en tres meses del gobierno de Héctor López Santillana se habían gastado 100 millones de pesos. Y él le señaló que no era cierto, sino que eso se había gastado en un año. Esto ocurrió en la sesión pública del Ayuntamiento del 9 de diciembre.

Certifican Terapia Intensiva de HGL

La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital General de León incrementó la calidad en sus servicios, ahora con la Certificación vigente del Consejo de Medicina Crítica, siendo la única unidad en el Estado con cobertura al 100% de subespecialista y una de las mejores sedes a nivel nacional en el examen de certificación.

En marzo del 2022 egresará la primera generación formados en la Terapia Intensiva del Hospital General León y luego de haber acreditado todo el examen de Certificación del Consejo Mexicano De Medicina Crítica.

Esta área opera a partir de julio del 2020; se encuentra ubicada en el tercer piso y cuenta con 11 camas de Terapia Intensiva y 7 camas de Terapia Intermedia.

Foto: SSG.

