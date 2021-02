La quimera de Herrera

En la reciente entrevista que Carlos Loret le hizo al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, éste fue incapaz de reconocer cualquier error de la 4T. En ésta, habló de la importancia de las vacunas "por la salud de los mexicanos, para que se recupere la economía, y para que las finanzas públicas se fortalezcan". Pero las vacunas que él mismo anticipó no llegaron y se ha vacunado con criterios político/electorales. México no compró vacunas a tiempo. Sin comparar con Estados Unidos, donde en la última semana se aplicaron más de dos millones de vacunas diario, Chile aplica diez veces más que México, teniendo menos de la sexta parte de la población. Reconocer el problema nos permitiría pedirle ayuda a EU con un criterio de lograr inmunidad regional. En vez de eso, cientos de miles de mexicanos pagarán con sus vidas la negligencia y la mentira del gobierno al que Herrera defiende.

México es el país con el peor desempeño económico entre las 20 economías más grandes del mundo y el que tendrá una menor recuperación por ser el país que menos apoyo fiscal les dio a individuos que perdieron su ingreso, y a negocios que se vieron forzados a cerrar (no por su culpa sino para evitar contagios). Moody's afirma que la falta de apoyo fiscal es un evento de crédito negativo para México pues contribuye a devastar nuestra planta productiva e inhibe nuestra capacidad para generar crecimiento, empleos e ingreso. Pero para Herrera el que México tenga diez millones de nuevos pobres es el costo que "todo el mundo estuvo dispuesto a pagar para evitar más contagios". Según él, Moody's está equivocado cuando dice que en el apoyo fiscal para paliar la crisis (relativo a nuestro PIB) estamos en el lugar 83 de 84 países y dice que sí hubo ayuda a "la salud, créditos, etcétera" (así de vaga es su defensa). Dice que ha sido un acierto "no haber gastado sus fichas" cuando la pandemia no ha acabado, pero sabe que López Obrador las usará para apuntalar su proyecto electoral y para pagar con ellas sus absurdas obras faraónicas. Para AMLO es más importante vacunar a sus operadores electorales que a nuestro personal médico, a pesar de que en ningún país han muerto más que en México.

La economía muestra su menor nivel de inversión en décadas y esto Herrera lo atribuye a la pandemia, a pesar de que la inversión tanto pública como privada se colapsó antes de ésta. A diferencia de la resiliencia económica de Estados Unidos que llevaba diez años consecutivos de expansión y tenía su mayor nivel de empleo en 50 años cuando llegó la pandemia, México decreció en 2019 a pesar del beneficio que recibimos de la expansión estadounidense.

Herrera simplemente no admite que cancelar el NAIM, la controversia de los gasoductos y la propuesta de reforma eléctrica han aniquilado la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Según él, la única causa de la caída en la inversión ha sido el Covid. (Con gusto le hago llegar 50 estudios producidos fuera de México por entidades prestigiosas e imparciales que contradicen su hipótesis).

En forma increíble, Herrera afirma que es hora de "detonar inversión" pero se basa en la fantástica narrativa de su jefe: los inversionistas están complacidos por "la brutal reducción en la corrupción", el "piso no era parejo", pero hoy que asignamos 7 de cada 10 contratos sin licitar, seguro ya lo es.

Admite también que la posibilidad de aprovechar el T-MEC para sustituir a empresas chinas dentro de la cadena de valor norteamericana genera grandes oportunidades, pero quizá mientras él estaba agachado haciéndole la caravana a su jefe, no se dio cuenta de que nuestra propuesta de regresar a un monopolio estatal que produzca energía eléctrica con combustóleo y carbón cancela cualquier posibilidad de que eso ocurra, como ya nos pasó con la planta que Tesla canceló en México.

Por favor, secretario Herrera, en los libros de historia usted será el cómplice en un proceso de destrucción de la economía de México del cual, en el mejor de los casos, nos tomará una generación recuperarnos. Por dignidad, renuncie.

@jorgesuarez