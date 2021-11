La radiografía de la narcopolítica en Morelos

En un fraccionamiento de Oaxtepec fue detenida por la Marina, el fin de semana pasado, Esther Yadira "N" y/o Rosario Herrera.

La mujer fue ubicada como hermana de la presidenta del partido Redes Sociales Progresistas, Claudia Huitrón, el cual está vinculado a la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo.

Según la información rendida a cuentagotas por las autoridades federales, Esther Yadira o Rosario Herrera se halla vinculada al grupo criminal Guerreros Unidos.

Medios locales la relacionaron sentimentalmente con el senador priista Ángel García Yáñez. Circularon de inmediato fotos suyas con personajes políticos del estado.

El senador García Yáñez negó tener una relación con Esther Yadira: "He sido señalado por acusaciones de una persona detenida. En su momento fue colaboradora, hace tiempo, en campaña ya antepasada, pero a mí se me ha señalado siempre (como) el preferido del crimen organizado aquí en Morelos, me han querido vincular".

En esta columna se documentó cómo en abril de 2020, luego de un tiroteo con las autoridades, fue detenido José Arturo Zamarrón, alias "El Maytuli", operador del jefe criminal Javier Rodríguez Hernández, conocido como "El Señorón". "El Maytuli" llevaba entre sus pertenencias una credencial firmada por el senador García Yáñez, la cual lo acreditaba como uno de sus asesores.

La "charola" contenía una leyenda en la que solicitaba darle "apoyo" a Zamarrón, a fin de que este pudiera llevar a cabo "el buen cumplimiento de las comisiones que se le encomiendan".

Ese mismo año, a otro sujeto detenido con un kilo de mariguana y dos cajas de cartuchos, Etwin Emmanuel Marquina, se le halló entre sus ropas otra credencial que lo señalaba como asesor de García Yáñez.

Al menos desde 2014, como alcalde de Zacualpan de Amilpas, Ángel García Yáñez fue acusado de brindar protección al crimen organizado.

"Es tema político", declara ahora el legislador priista: "Esto ya empezó para el 24".

Esther Yadira "N" había fungido como testigo protegido de la PGR en tiempos de Marisela Morales. Se le acusaba de sobornar a elementos policiacos a nombre del crimen organizado. Con el nombre de clave de "Libre", señaló al general Tomás Ángeles Dauahare de operar para el cártel del "Chapo" Guzmán.

El 25 de octubre de 2019, según un reporte de inteligencia, fue nombrada secretaria de vinculación nacional de Redes Sociales Progresistas.

Desde marzo de 2021 apareció mencionada en narcomensajes de amenaza colocados en Tlaquiltenango, Jiutepec, Tetecala, Miacatlán, Emiliano Zapata, Temixco, Cuautla y Cuernavaca.

En sus redes sociales figuran fotos suyas con buena parte de la clase política morelense. Las labores de inteligencia la relacionan con los alcaldes de Coatlán del Río, Xochitepec y Jantetelco, así como con el senador García Yáñez, y el líder de la delincuencia Crispín Gaspar, quien fue líder de Guerreros Unidos-Cártel Jalisco Nueva Generación en Temixco.

Según el reporte de las autoridades, el 8 de diciembre de 2020, Esther Yadira y el senador García Yáñez se reunieron con miembros de la delincuencia en las inmediaciones de la colonia Praderas de Oaxtepec, a fin de favorecer el triunfo de algunos candidatos y pactar una alianza entre cabecillas de Morelos: a dicha reunión asistieron "El Señorón", Israel Blanco Nava, apodado "El Seven", Cristhian Valverde Montalván (detenido un día después) e Irving Solano, conocido como "El Gato".

¿Por fin comenzará a aflorar la radiografía completa de la narcopolítica en Morelos?

