La revocación de mandato va

"Buenas tardes. Estaré en la esquina de Calzada y Necaxa hasta las 4:00 pm, para quienes falten de firmar lo de la consulta de revocación de mandato. Es necesario su INE original".

Es el mensaje de WhatsApp enviado el pasado 19 de diciembre por el director de Ecología y Desarrollo Sustentable de la alcaldía Gustavo A. Madero, Samuel Terán Padua.

El mensaje fue dirigido a los más de 400 vendedores que integran el EcoBazar GAM, un colectivo de venta de artículos amigables con el medio ambiente, al que la alcaldía otorga espacios en ferias y plazas.

El 16 de diciembre, Terán Padua explicó en otro mensaje los requisitos que debían cumplir los interesados en formar parte del Ecobazar. Los dos primeros eran loables:

El primero: no vender productos "generadores de residuos, no utilización de procesos contaminantes, no cárnicos, no plásticos de un solo uso".

El segundo: "Tener preparado un taller ecoamigable o ecotecnias gratuito y darlo cuando se solicite".

El tercer requisito asentaba, según captura de los chats entregados al columnista por integrantes del Ecobazar:

"Ser simpatizante con las políticas de la 4ta transformación, y apoyar en las movilizaciones, afiliaciones, consultas y apoyo a la imagen de nuestro presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y el alcalde en Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa".

Anunció Terán más abajo:

"Haremos proceso de credencialización. Cada evento se realizará pase de lista y firma de oficio de agradecimiento".

Este 20 de febrero, la alcaldía organizó una Feria Ambiental en la calle de Necaxa. Permanecería abierta de 9 de la mañana a 5 de la tarde y además del Ecobazar habría "trueque bicicletero", "silvopastoreo" y "biciescuela" entre otras actividades.

Los vendedores recibieron el cartel oficial y dos mensajes del director de Ecología y Desarrollo Sustentable:

"Necesitamos agradecer el espacio a la alcaldía y al Dr. Francisco Chíguil…" y "Para estos eventos les pediríamos nos apoyaran llevando sus credenciales de elector originales. Estamos en la dinámica de la consulta popular y requerimos de su apoyo".

El 16 de noviembre del año pasado, ante la pregunta de si había en el Ecobazar lugares disponibles para nuevos miembros, el funcionario respondió que "siempre hay espacio para expositores nuevos!", recordó los requisitos indispensables para integrarse al grupo, y señaló:

"Debemos de entender también que este proyecto es de la Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Alcaldía Gustavo A. Madero y debemos de apoyar a la publicación que derive de esta área.

"Este domingo pasaré a visitarlos a cada uno de sus stands para que nos apoyen a firmar por la consulta popular de la Revocación de Mandato.

"Aceptando esto… cualquiera es bienvenido".

Cinco días más tarde, el incansable Terán Padua informó al colectivo:

"Buenas tardes, están pasando mis compañeros para solicitar sus datos generales (ya haremos pase de lista en cada evento).

"Y sobre todo, el apoyo para la firma de la consulta popular, para lo que es necesario les proporcionen su credencial de elector para hacer el registro. Gracias".

Algunos integrantes salieron del grupo. Algunos otros protestaron: "Que mal que López Obrador quiera obligar a que se le agradezca firmando en cada evento. Pensé que esto no era político y se convirtió en un bazar de acarreados".

Muchos otros se quedaron. Unos, por necesidad. Otros por convencimiento.

De lo que se puede tener la seguridad es de que todos los que se quedaron tuvieron que entregar "su INE original".