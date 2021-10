La revuelta del trabajador estadounidense

Todas las economías felices son iguales; cada economía infeliz es infeliz a su manera.

A raíz de la crisis financiera de 2008, los problemas de la economía se debieron a una demanda inadecuada. El boom inmobiliario se había derrumbado; los consumidores no gastaban lo suficiente para llenar el vacío; el estímulo de Obama, diseñado para impulsar la demanda, fue demasiado pequeño y de corta duración.

En 2021, por el contrario, muchos de nuestros problemas parecen estar relacionados con el suministro inadecuado. Los bienes no pueden llegar a los consumidores porque los puertos están obstruidos; la escasez de chips semiconductores ha arruinado la producción de automóviles; muchos empleadores informan que están teniendo dificultades para encontrar trabajadores.

Gran parte de esto es probablemente transitorio, aunque las interrupciones de la cadena de suministro claramente durarán un tiempo. Pero es posible que esté sucediendo algo más fundamental y duradero en el mercado laboral. Los trabajadores estadounidenses que sufrieron durante mucho tiempo, que han sido mal pagados y con exceso de trabajo durante años, pueden haber llegado a su punto de ruptura.

Acerca de esos problemas de la cadena de suministro: es importante darse cuenta de que llegan a los estadounidenses más productos que nunca. El problema es que, a pesar del aumento de las entregas, el sistema no logra mantenerse al día con una demanda extraordinaria.

Al principio de la pandemia, las personas compensaban la pérdida de muchos servicios comprando cosas. Las personas que no podían comer fuera remodelaron sus cocinas. Las personas que no podían ir a los gimnasios compraban equipos para hacer ejercicio en casa.

El resultado fue un aumento asombroso en las compras de todo, desde electrodomésticos hasta productos electrónicos de consumo. A principios de este año, el gasto real en bienes duraderos estaba más de un 30% por encima de los niveles pre pandémicos, y sigue siendo muy alto.

Pero las cosas mejorarán. A medida que el COVID-19 cede y la vida vuelve gradualmente a la normalidad, los consumidores comprarán más servicios y menos cosas, reduciendo la presión sobre los puertos, camiones y ferrocarriles.

La situación laboral, por el contrario, parece una auténtica reducción de la oferta. El empleo total está todavía cinco millones por debajo de su pico pre pandémico. El empleo en el sector del ocio y la hostelería todavía ha bajado más del 9%. Sin embargo, todo lo que vemos sugiere un mercado laboral muy ajustado.

Por un lado, los trabajadores están renunciando a sus trabajos a un ritmo sin precedentes, una señal de que confían en encontrar nuevos trabajos. Por otro lado, los empleadores no solo se quejan de la escasez de mano de obra, están tratando de atraer trabajadores con aumentos salariales. Durante los últimos seis meses, los salarios de los trabajadores del ocio y la hostelería han aumentado a una tasa anual del 18%, y ahora están muy por encima de su tendencia pre pandémica.

El mercado laboral de los vendedores también ha envalentonado a los miembros del sindicato, que han estado mucho más dispuestos que de costumbre a ir a la huelga después de recibir ofertas contractuales que consideran inadecuadas.

Pero, ¿por qué estamos experimentando lo que muchos llaman la Gran Renuncia, con tantos trabajadores renunciando o exigiendo salarios más altos y mejores condiciones de trabajo para quedarse? Hasta hace poco, los conservadores culpaban a los beneficios por desempleo ampliados, alegando que estos beneficios estaban reduciendo el incentivo para aceptar trabajos. Pero los estados que cancelaron esos beneficios anticipadamente no vieron un aumento en el empleo en comparación con los que no lo hicieron, y el fin de los beneficios mejorados a nivel nacional el mes pasado no parece haber hecho mucha diferencia en la situación laboral.

Lo que parece estar sucediendo en cambio es que la pandemia llevó a muchos trabajadores estadounidenses a reconsiderar sus vidas y preguntarse si valía la pena quedarse en los pésimos trabajos que muchos de ellos tenían.

Porque Estados Unidos es un país rico que trata muy mal a muchos de sus trabajadores. Los salarios suelen ser bajos; ajustados a la inflación, el trabajador masculino típico prácticamente no ganó más en 2019 que su contraparte 40 años antes. Las horas son largas: Estados Unidos es una “ nación sin vacaciones ” que ofrece mucho menos tiempo libre que otros países avanzados. El trabajo también es inestable, con muchos trabajadores con salarios bajos, y los trabajadores no blancos en particular, sujetos a fluctuaciones impredecibles en las horas de trabajo que pueden causar estragos en la vida familiar.

Y no son solo los empleadores los que tratan a los trabajadores con dureza. Un número significativo de estadounidenses parece despreciar a las personas que les brindan servicios. Según una encuesta reciente, el 62% de los trabajadores de restaurantes dicen que han recibido un trato abusivo por parte de los clientes.

Dadas estas realidades, no es sorprendente que muchos trabajadores estén renunciando o sean reacios a regresar a sus antiguos trabajos. La pregunta más difícil es, ¿por qué ahora? Muchos estadounidenses odiaban su trabajo hace dos años, pero no actuaron en base a esos sentimientos tanto como ahora. ¿Qué cambió?

Bueno, es solo una especulación, pero parece muy posible que la pandemia, al cambiar la vida de muchos estadounidenses, también hizo que algunos de ellos reconsideraran sus opciones de vida. No todo el mundo puede darse el lujo de renunciar a un trabajo odiado, pero una cantidad significativa de trabajadores parece estar dispuesta a aceptar el riesgo de intentar algo diferente: jubilarse antes a pesar del costo monetario, buscar un trabajo menos desagradable en una industria diferente, etc.

Y si bien esta nueva elección de los trabajadores que se sienten empoderados está dificultando la vida de los consumidores y propietarios de negocios, seamos claros: en general, es algo bueno. Los trabajadores estadounidenses están insistiendo en un mejor trato, y a la nación le conviene que lo consigan.

