La tarjeta de Leonel Luna

Días antes de su muerte, el ex delegado en Álvaro Obregón, Leonel Luna, envió a mi cuenta de Twitter varios mensajes directos:

“Tengo unos documentos para enviarle”. “Ex convictos en vía pública en Álvaro Obregón”. “Denuncian comerciantes”. “¿Algún correo?”.

Se lo compartí. Pasaron unos días. Llegaron otros mensajes:

“Hola buenos días”. “Ya enviado el correo”. “Si faltan datos, me avisa Saludos”.

Revisé la información que acababa de enviarme. Le escribí para decirle que me hacía falta mayor información. Contestó: “Envío hoy”. “Con gusto”.

Pero la nueva información nunca llegó. Luna murió la madrugada del domingo 14 de marzo en un supuesto accidente automovilístico. El dictamen de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que el ex Delegado conducía a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol. Quedó prensado entre el asiento y el volante, con serias fracturas en tórax.

Varias personas que lo conocieron desconfiaron de aquel dictamen. “Leonel Luna no tomaba, ni en comidas”, declaró el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano. “Leonel Luna no tomaba, era abstemio”, escribió la ex diputada Lía Limón.

Las redes sociales se encendieron con un tuit del ex procurador Ignacio Morales Lechuga, quien llamó la atención sobre un golpe ubicado en la parte trasera del auto del ex Delegado. ¿Sería posible que otro automóvil lo hubiera embestido desde atrás, lanzándolo contra el muro de contención en el que el suyo se hizo pedazos?

Pregunté entre las autoridades capitalinas. Respondieron que no.

Vuelvo a la información que Leonel Luna envió. Indica que el ex director general de Gobierno de Álvaro Obregón, Erick Reyes León –”actual coordinador de la campaña de b en Campeche”– había entregado los cargos más relevantes en Vía Pública a individuos “que forman parte de la banda del Maestrín”: entre ellos, los hermanos Pedro Cid Caballero, alias “El Perris”, y Mario Cid Caballero, alias “La Sombra”.

Maximino López, “El Maestrín”, fue el principal narcomenudista en Álvaro Obregón. Mantenía una guerra a muerte contra Jonathan Canchola, “El Lenin Canchola”, y la perdió. El 26 de noviembre de 2019 fue ejecutado al salir de una cena.

Según la información de Luna, al grupo del “Maestrín” estaban ligados “El Perris” y “La Sombra”. El primero estaba a cargo de controlar el comercio ambulante en “San Ángel, Guadalupe Inn, Pedregal de San Ángel, Av. Revolución, Av. Insurgentes y Eje 10; Av. Universidad y Barranca del Muerto”.

El segundo manejaba “Santa Lucía, Olivar del Conde, Alfonso XIII, Plateros, Periférico, Nonoalco, Barrio Norte y Centenario”.

La información venía acompañada por unas fotos y un boletín emitido por el gobierno capitalino en agosto de 2019: anunciaba la detención de tres personas con “15 envoltorios de papel que contenían polvo color blanco con las características de la cocaína”, “una bolsa con logos de una marca comercial con un aproximado de un kilogramo de hierba verde parecida a la marihuana”, un arma de fuego con 10 cartuchos útiles y 14 mil pesos en efectivo.

Entre los detenidos aparecía Pedro Cid Caballero, alias “El Perris”.

De acuerdo con la ficha, luego de tener problemas judiciales porque en su domicilio se habían hallado drogas y armas, “El Sombra” se hallaba viviendo “en la bodega de Vía Pública”, con “autorización del entonces director general de Gobierno, Erick Reyes León, y el actual director general de Gobierno, Juan Jorge Pérez Alcántara”.

Es muy posible que la muerte de Leonel Luna haya sido producto de un accidente. Su tarjeta revela, en todo caso, que el ex Delegado recababa información delicada en los días anteriores a su muerte, sobre la crítica condición que priva en una alcaldía escandalosamente infiltrada por el crimen, la violencia y la corrupción.