La verdadera “sangre de México”

Llaman la atención las creencias equivocadas del presidente López Obrador. En la semana dijo que el petróleo era “la sangre de México”. Esa visión encierra al país en políticas públicas obsoletas, por decir lo menos. La verdadera riqueza del país somos nosotros, su gente.

Parecería pura retórica pero los números respaldan esa afirmación. Un ejemplo sencillo son las remesas que los paisanos enviaron el año pasado. Más de 40 mil millones de dólares. Para México representa un ingreso sin costo de producción directa. En 2019, un año antes de la pandemia, Pemex exportó un promedio de un millón de barriles diarios con un ingreso de 22 mil millones de dólares. Esos ingresos fueron más bajos que los del 2018 cuando exportamos 26 mil millones. Oro negro que ni siquiera representa la mitad de las remesas en 2020.

La paraestatal y el petróleo ya no son el motor de la economía nacional. Cada año disminuye el valor de Pemex como empresa y sus aportaciones al erario y a la economía se reducen como porcentaje del PIB. Cuando se anuncia como un triunfo el que los paisanos residentes en Norteamérica mandan el doble de lo que vende Pemex al exterior, sabemos que no es un motivo de orgullo sino de vergüenza. Exportamos la sangre de México, la división familiar, la soledad de millones de mujeres que vieron partir a sus hijos, maridos y padres en busca de oportunidades que no encontraron aquí.

Si el petróleo fuera la riqueza de los países, Venezuela sería el más rico del mundo y Singapur o Japón, los más pobres, pero es al revés. Las naciones ricas tienen algo en común: alta productividad y competitividad; elevados niveles de ahorro e inversión. Singapur no tiene petróleo, agricultura o recursos naturales y su territorio es la mitad del municipio de León, sin embargo está en la punta del ingreso, la salud pública y la inversión. Vaya, ni siquiera tiene agua suficiente, la debe comprar a Malasia. Durante toda la pandemia sólo murieron 29 personas a pesar de tener unos 60 mil contagios. El doble del promedio diario de fallecimientos en Guanajuato.

En Japón, una sociedad aún más desarrollada, no hay petróleo ni productos agropecuarios que le den autosuficiencia. Ni siquiera producen el arroz necesario para su consumo, cuando es su alimento sagrado. Su riqueza está en el respeto a la ley, la disciplina en el trabajo y una cultura desarrollada con una educación sólida y universal para toda la población.

Es cierto que la riqueza natural ayuda cuando se administra bien. Noruega es el mejor ejemplo de riqueza natural e intelectual. Ese país cuenta con la reserva económica más grande por habitante. En los mercados mundiales son socios de unas 9 mil empresas, con más de un billón de dólares en inversiones. Su fondo soberano crece por los influjos de dólares del petróleo que producen y la rentabilidad de las empresas en las que invierten.

Si pensamos que el petróleo es más valioso que nosotros mismos estamos perdidos y condenados a malvivir de la renta que produce. El resultado de apostarle todo a Pemex desató la gran crisis de 1982, la del 1986 y ahora profundiza la del 2020. Los mejores años de crecimiento sostenido del país fueron entre 1996 y el 2000. El precio del petróleo llegó a caer a 10 dólares por barril pero México se levantó con la buena administración del presidente Ernesto Zedillo. Fue cuando más tratados de libre comercio se firmaron con el mundo, cuando México se convirtió en un ejemplo de libertad económica, de neoliberalismo que producía crecimiento de hasta el 7 por ciento.