La voz de la esperanza

Cuando llegó la llamada “Gran Recesión” financiera de 2008 y provocó la quiebra de corredurías tan afamadas como Lehman Brothers y Bear Stearns, el Gobierno norteamericano salió al rescate.

Entre debates de si era bueno o no que los contribuyentes pusieran 700 mil millones de dólares para apuntalar a la banca, Henry Paulson, entonces secretario del Tesoro, pudo convencer a los congresistas que no había de otra.

Era la transición entre Bush y Obama. El colapso financiero por las hipotecas sin valor frenó tres años la economía de Estados Unidos; dejó a muchos sin trabajo y el desempleo llegó al 10%. Empresas sólidas se tambalearon y muchos inversionistas prudentes hicieron buenos negocios levantando a los caídos.

Uno de ellos fue Warren Buffett, el legendario mago de Omaha. Recuerdo muy bien lo que dijo en aquel entonces cuando los periodistas le preguntaban: ¿qué va a pasar? Repitió lo que hoy dice: Estados Unidos es un gran país que siempre ha salido adelante, “no puedes apostar en su contra”. Lo decía y lo reafirma porque tiene una fe infinita en sus empresas y en el respaldo absoluto del Gobierno norteamericano que les otorga en tiempos de crisis, sobre todo a los bancos.

El reporte anual de su empresa Berkshire Hathaway fue un evento multitudinario. Una fiesta de inversionistas de todo el mundo congregados para escuchar la destilada sabiduría de Buffett.

El sábado pasado, el empresario de 89 años hizo la presentación sin público por el Covid, pero más de medio millón de “espectadores” lo escucharon a través de las redes. Recordó que su padre fue despedido de un banco durante la “Gran Depresión”. Aparte de la caída de la bolsa, cuatro mil bancos quebraron porque no había seguros de depósito.

La gente perdía todo su dinero. Así habría ocurrido en México si el Gran Zedillo no hubiera inventado el Fobaproa en los 90. Imaginar tan solo que hoy los principales bancos de México no pudieran entregar sus ahorros o sus depósitos a ciudadanos y empresas, sería algo diez veces peor de lo que estamos viviendo, y no es exageración.

Escuchar a Warren Buffett es entrar en una de las mentes más lúcidas de nuestro tiempo. Sabe y explica con claridad los fenómenos económicos y entiende la fortaleza humana ante las desgracias. Porque, a pesar de ser un capitalista puro, entrega su fortuna de 74 mil millones de dólares a la Fundación de Bill y Melinda Gates para luchar contra la pobreza y la enfermedad.

Su vida ha sido comprar empresas y hacerlas prósperas; invertir para multiplicar el valor de bienes y servicios en Estados Unidos y en el mundo. Su veneración por las empresas refleja el genio norteamericano que ha producido la nación más próspera en el mundo, el lugar desde donde se enviaron tan sólo en el mes de marzo 4 mil millones de dólares a México por el trabajo de nuestros paisanos.

Cuando la hipócrita morenista de Yeidckol Polevnsky elogió a Fidel Castro el pasado Día del Trabajo y dijo que él había soñado en crear un mundo mejor, el cartonista Paco Calderón le contestó con su chispa irónica: sí, ese lugar se llama Miami.

Hoy quienes apuestan contra las empresas de México, contra los empresarios y su habilidad para reunir voluntades y producir valor, creen que podrán cambiar nuestro destino con ideas estatistas viejas e improductivas. Tarde o temprano perderán, a pesar del costo en desempleo, pobreza y depauperación, perderán. Las empresas vendrán al rescate.