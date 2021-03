Las Apuestas

El INE canceló la candidatura de Félix Salgado Macedonio, de Morena, al gobierno de Guerrero porque aquél no presentó el informe de ingresos y gastos durante la precampaña, irregularidad que de acuerdo a la ley, lo hace acreedor a la pérdida de su candidatura, por lo que no podrá hacer actos de proselitismo electoral ni aparecer en la boleta en las elecciones del próximo 6 junio próximo, al igual que fueron descalificados un buen número de otros candidatos de distintos partidos a puestos de elección popular.

La respuesta de Macedonio no se redujo a una apelación de la decisión ante autoridad judicial electoral, sino que recurrió a amenazas como la siguiente: "Vamos a movilizar la militancia de Morena, vamos a movilizar al pueblo de Guerrero, para demostrar que en Guerrero se respeta la democracia y se respeta al pueblo".

¿Acaso la decisión del INE implica una falta de respeto a la democracia y al pueblo de Guerrero.?

El ex candidato fue todavía más lejos al afirmar en Coyuca de Benitez que "el pueblo no permitirá que haya elecciones en Guerrero el próximo 6 de junio si no le restituyen la candidatura a gobernador por Morena." Es claro que Macedonio no solo va a litigar su inconformidad ante los tribunales, sino también en las calles, y que llegado el caso, impedirá la celebración de elecciones en su Estado natal. ¿Está claro el respeto de Macedonio al Estado de Derecho y a las instituciones republicanas? El INE, agregó "es un órgano electoral bastante cuestionado, que no ha sido decente y no ha sido imparcial, que no puede decidir por todo un pueblo". Él es candidato porque "no vengo del dedazo, estoy aquí porque el pueblo me puso", sentenció Félix Salgado.

"Se los décimos de una vez, no va a haber elecciones en Guerrero y en el Congreso van a mandar a un gobernador interino y ese gobernador interino va a convocar a una nueva elección en un término de seis meses y de todos modos voy a ser el gobernador de Guerrero. ¿Para qué le dan vueltas? Yo no voy para atrás, todo para adelante", advirtió.

Al respecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 456, establece, en relación a los aspirantes a cargos de elección popular que no hayan presentado el informe de ingresos y gastos durante la precampaña, que se le sancionará con una amonestación pública o con una multa de hasta 5,000 días de salario mínimo o con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato. La norma electoral es muy clara y resulta imposible calificarla como un atentado en contra de la democracia o del pueblo, porque fue precisamente el pueblo, a través del Congreso de la Unión, la máxima representación popular nacional, la que por medio de una votación democrática definió las reglas de operación de los aspirantes a cargos de elección popular.

La apuesta consiste en que muy a pesar de que la ley establece que si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que gobierna encubiertamente el ciudadano Presidente de la República en clara violación a la separación de poderes, dictará una sentencia revocando la decisión del INE y sancionará a Macedonio con una multa de 5,000 días de salario mínimo, decisión electoral que le permitirá a éste acceder al gobierno de Guerrero. Si bien es cierto que AMLO impuso a Macedonio, no es menos cierto que la última palabra la tienen los guerrerenses que votarán, según las encuestas, a favor de este último.

Conclusión: El máximo tribunal electoral anulará la decisión del INE, Macedonio será multado con una multa insignificante y será gobernador de Guerrero porque así lo decidirá el electorado local, cualquiera que hayan sido los antecedentes de aquél. ¿Dónde termina la responsabilidad de AMLO y comienza la de las mujeres y hombres de Guerrero? ¿Apostamos.? Espero perder mi apuesta.