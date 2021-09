Las empresas estadounidenses están presionando por un desastre climático

¿Por qué Mickey Mouse quiere destruir la civilización?

Bueno, probablemente eso no sea lo que los ejecutivos de Disney creen que están haciendo. Pero la compañía Walt Disney, junto con otros titanes corporativos, incluidos ExxonMobil y Pfizer, se está preparando para respaldar un importante esfuerzo de cabildeo contra el plan de inversión de $3.5 billones del presidente Biden, un plan que bien puede ser nuestra última oportunidad de tomar medidas serias contra la globalización. calentamiento antes de que se convierta en catastrófico.

Para decir lo que debería ser obvio, los peligros del cambio climático ya no son hipotéticos. Los fenómenos meteorológicos extremos que hemos visto recientemente en todo el mundo: sequías graves e incendios forestales en el oeste de Estados Unidos; huracanes intensificados, inundaciones catastróficas en Europa; las olas de calor que empujan las temperaturas en el Medio Oriente por encima de los 120 grados Fahrenheit (48.8 Celsius) son exactamente el tipo de cosas que los científicos del clima nos advirtieron que esperemos a medida que el planeta se calienta.

Y esto es solo el comienzo de la pesadilla: la vanguardia de una ola de desastres y un presagio de la crisis que se avecina si no actuamos rápida y enérgicamente para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Qué se puede hacer para evitar una catástrofe? Muchos economistas favorecen incentivos de base amplia para limitar las emisiones, como un impuesto al carbono. Existe un interesante y serio debate económico sobre si esa es realmente la mejor política o, en todo caso, si los impuestos a las emisiones serían una política suficiente por sí mismos. Sin embargo, en la práctica, ese debate es discutible: los impuestos al carbono, o algo parecido, no serán políticamente viables en el corto plazo.

Lo que podría ser políticamente factible, justo, es un conjunto de medidas más específicas, en particular un esfuerzo por descarbonizar la generación de electricidad. La generación es, en términos económicos, un objetivo relativamente suave, porque las reducciones casi milagrosas en el costo de la energía renovable significan que ya tenemos la tecnología necesaria para alejarnos de los combustibles fósiles a un precio bastante bajo. Y la generación de electricidad no solo es directamente responsable de aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de EU; si la electricidad se convierte en una fuente de energía limpia, eso abriría la puerta a grandes reducciones en las emisiones de vehículos, edificios e industria a través de la electrificación generalizada.

La buena noticia es que las propuestas de Biden proporcionarían un gran impulso hacia la descarbonización. Como señala el periodista climático David Roberts, hay dos elementos importantes relacionados con el clima en estas propuestas: un conjunto de multas y subsidios que darían a las compañías eléctricas fuertes incentivos para dejar de quemar combustibles fósiles y créditos fiscales ampliados para diversas formas de energía limpia. . Estas políticas llenarían solo una parte de las listas de deseos de los ambientalistas, pero serían un gran problema.

La mala noticia es que si estas propuestas no se promulgan, probablemente pasará mucho tiempo, posiblemente una década o más, antes de que tengamos otra oportunidad para una política climática significativa.

Seamos realistas: existe una buena posibilidad de que los republicanos controlen una o ambas cámaras del Congreso después de las elecciones de mitad de período. Y en este punto, el negacionismo climático tiene un control mortal sobre el G.O.P. - un agarre poco probable que se afloje hasta que la catástrofe total esté sobre nosotros, y tal vez ni siquiera entonces. Mire la forma en que los gobernadores republicanos anti-mandato de máscara, mandato anti-vacuna se están duplicando ante el aumento de las hospitalizaciones y muertes por COVID-19.

Por lo tanto, el proyecto de ley de reconciliación demócrata que tendrá éxito o fracasará en las próximas semanas puede ser, de hecho, nuestra última oportunidad de hacer algo significativo para limitar el cambio climático.

¿Por qué, entonces, las empresas estadounidenses se están movilizando contra el proyecto de ley? Porque los demócratas proponen compensar los nuevos gastos en parte con impuestos más altos sobre las ganancias corporativas y, en menor medida, utilizando el poder de negociación del gobierno para negociar precios más bajos para los medicamentos recetados. Este enfoque es necesario desde el punto de vista político: si se deben aumentar los impuestos, el público quiere que se aumenten a las corporaciones. Pero las corporaciones, como era de esperar, no quieren pagar.

Entonces, la oposición corporativa al plan Biden es comprensible. También es imperdonable.

Y tal vez se pueda hacer algo al respecto. Los republicanos, me temo, son completamente inalcanzables en este momento. Pero las corporaciones y el puñado de demócratas que se sienten tentados a llevar su agua aún pueden ser susceptibles a la presión.

Después de todo, ya no vivimos en la era en la que William Henry Vanderbilt, el magnate de los ferrocarriles, declaró: "Al diablo con el público". Las corporaciones de hoy quieren ser vistas como socialmente responsables; publican anuncios vaporosos proclamando el bien que hacen.

Pero es difícil pensar en algo más irresponsable que torpedear los esfuerzos para evitar una crisis que amenaza a la civilización porque quiere mantener bajos sus impuestos.

Por lo tanto, las corporaciones que se unen a este esfuerzo deben ser identificadas y avergonzadas. Lo mismo ocurre con el puñado de "moderados" demócratas que llevan agua. ("Mercenarios" sería un término mejor para los políticos que se oponen a medidas que deberían saber que son necesarias y populares).

Recuerde, esta no es una disputa de política ordinaria, que se puede volver a examinar otro día. Esta es la hora cero, y aquellos que no hagan lo correcto ahora no tendrán una segunda oportunidad.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos