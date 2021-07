Los buenos deseos no generan buenas políticas públicas". -Bjorn Lomborg

La semana pasada se registraron devastadoras inundaciones en Alemania y otros países de Europa con un saldo de cuando menos 167 muertos. Se afirma que no se habían registrado casos tan severos en 500 o quizá 1,000 años. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declaró que la tragedia demuestra la urgencia de combatir el cambio climático. El New York Times advirtió: "Las inundaciones europeas son la más reciente señal de una crisis de calentamiento global". The Economist reflexionó: "Las devastadoras inundaciones en Alemania advierten a Europa sobre los peligros del calentamiento. Aunque la causa exacta de cualquier inundación es difícil de identificar, el calentamiento global producirá más el tipo de lluvia que lleva a inundaciones".

El calentamiento global es un problema serio causado por la actividad humana que debe enfrentarse con medidas eficaces. Es falsa, sin embargo, la idea promovida por medios y políticos de que las muertes por inundaciones están creciendo. Bjorn Lomborg, presidente del Copenhaguen Consensus Centre, señala que en el mundo mueren en la actualidad entre 5,000 y 10,000 personas al año por inundaciones mientras que en la década de 1930 la cifra era de 400,000.

Dominik Paprotny del Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Tecnológica de Delft de los Países Bajos ha encontrado que en Europa "ha habido un incremento en el área inundada anualmente y en el número de personas afectadas desde 1870, contrastada con una baja sustancial en las muertes por inundación. Para las décadas más recientes hemos hallado una declinación considerable en las pérdidas financieras por año" (Nature Communications, "Trends in Flood Losses in Europe Over the Past 150 Years", 29.05.2018). En 1870-1899 hubo más de 20,000 muertes en Europa por inundaciones; en 1990-2016, 2,000.

Curiosamente, los modelos de cambio climático, como los del Panel de Cambio Climático de la ONU, sugieren que en la zona del Rin debe haber más lluvias e inundaciones en invierno, pero menos en verano. El que hayamos visto estas inundaciones en verano recalca lo que dicen los científicos serios: es muy difícil, si no imposible, asignar fenómenos climáticos específicos a una tendencia global. Sin embargo, cada vez que hay una tormenta o un huracán, los medios y los políticos señalan al cambio climático. No toman en cuenta que hoy hay menos huracanes que en el pasado.

Las altas temperaturas y los incendios forestales del oeste de Estados Unidos han sido presentados también como producto del calentamiento global. Las estadísticas señalan, sin embargo, que la superficie quemada en 2021 ha sido 73% del promedio de las últimas dos décadas. En 2020 fue de 11% del promedio del siglo XX.

Es importante promover cambios tecnológicos que reduzcan las emisiones de carbono, pero exagerar la información no ayuda a diseñar buenas políticas públicas. "Recortar el CO2 es una de las maneras menos efectivas de reducir las inundaciones, si es que las baja", comenta Lomborg. "Las inundaciones son un problema principalmente porque permitimos la construcción en llanuras aluviales".

Tanto en Europa como en México hay zonas que se inundan con frecuencia. Es el caso de Tabasco. La forma más eficaz de resolver el problema es impedir la construcción en lugares que el agua reclama como propias. Forzar reducciones en las emisiones de carbono, a un costo enorme para la sociedad, no servirá para nada.

Plan europeo

La Unión Europea ha aprobado reducir las emisiones de contaminantes en 55% para 2030 (con base de 1990) y eliminar las emisiones netas en 2050. Este drástico plan, sin embargo, no modificará de manera significativa la tendencia del calentamiento global. Lo que sí hará es empobrecer más a los pobres.

Twitter: @SergioSarmiento