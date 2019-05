*LEÓN, CALIENTE

No es que fuera un oasis de tranquilidad, pero León sí tomaba distancia de la violencia que pasaba en Irapuato, Salamanca, Celaya, y otros municipios, pero este mayo ‘está caliente’.

*28 HOMICIDIOS

Al domingo, con 19 días transcurridos, sumaban ya 28 homicidios dolosos: León I, Lomas de Echeveste, Loma Bonita, San Nicolás, San Miguel, Santa Ana del Conde, Ampliación San Francisco, Jacinto López, Lomas de Medina, Granjeno Plus, Mesa de Ibarrilla, etc, etc.

*TODOS PASMADOS

Decir son relacionados con el narcotráfico, delito federal, no sirve. El alcalde Héctor López y el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez, deben estar preocupados y ocupados.

***BASURA AL AIRE

Si de contaminación del aire hablamos, en Guanajuato son una vergüenza los tiraderos de basura; hay incendios recurrentes sin que las autoridades resuelvan las causas. Este año ya pasó en: Ocampo, Purísima del Rincón, Valle de Santiago, Celaya, Pénjamo y Salamanca.

*SALAMANCA, EL PRIMERO

La Procuraduría de Protección al Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT) que encabeza la abogada salmantina panista, Karina Padilla, envió el pasado 26 de febrero al Ayuntamiento de Salamanca recomendaciones luego del incendio del 28 de enero. Todavía no se vence el plazo que se les otorgó para que informen el plan de acción que tomarán.

*EN PUERTA

Pero no es el único caso con recomendación de la PAOT. Informan que ya tienen expedientes abiertos (con miras a eso) contra: Doctor Mora, Victoria, Santa Catarina, Tierra Blanca, Xichú, San Felipe, Guanajuato, Romita, San Francisco, San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo. Y otros como los de Purísima, Pénjamo y Valle de Santiago recibieron visitas de inspección.

*SIN DIENTES

El detalle con la PAOT es que “no tiene dientes” para aplicar sanciones que obliguen a los Ayuntamientos a invertir de una vez por todas en la disposición de residuos sólidos. Por lo pronto, reforzarán el arma que tienen, las recomendaciones, y exhibir a los incumplidos.

*POR SANCIONES

Contra particulares la Procuraduría presume de 126 clausuras y suspensiones en el 2018, pero de autoridad a autoridad la ley no considera multas (sólo en caso de rellenos sanitarios concesionados, como es el caso de León); dicen que Karina Padilla ya tomó nota y pedirá el aval del Góber para presentar una reforma que le dé facultades para sanciones ejemplares.

*15 NO CONTROLADOS

De acuerdo a la infraestructura construida de los 44 sitios de disposición final de residuos en Guanajuato 15 son controlados, 15 no controlados y 14 rellenos sanitarios. Pero ya en operación es otra cosa, pues muchos de los “controlados” al final no lo son tanto. Y es que de los 46 municipios sólo 15 cuentan con Programas de Gestión Integral de Residuos.

*LA TAREA

La PAOT, la Secretaría de Medio Ambiente (con la poblana Marisa Ortiz), y los ayuntamientos, tienen mucha tarea que no se ve, pero que todos respiramos. Uuuurge…

***EXPLOTA DOCTOR

El doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, responsable de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud de Guanajuato, explotó en su cuenta de Facebook por las decisiones del Gobierno Federal; la última fue la reducción a la beca para los pasantes del sector Salud en el país.

*A SEIS MESES

El funcionario recordó que los pasantes de Medicina realizan un año de servicio social con un apoyo económico mínimo; “Ahora el Gobierno 4T, decidió reducir a la mitad el presupuesto destinado a ese apoyo. Sí, seis meses es poco para resolver todo, pero sí les está alcanzando para descomponer mucho”, dice el mensaje casi 300 veces compartido.