León en la pobreza

Datos que nadie puede ignorar

A la aguda crisis de violencia que azota a Guanajuato desde hace varios años, hay que poner foco en otra de extrema gravedad: pobreza y desigualdad social.

Los datos oficiales de la pobreza que reporta el Coneval son un llamado de alerta.

El miércoles, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó los resultados de la “Medición de la pobreza en los municipios de México, 2020”, en donde el dato que más llamó la atención es que León es el municipio con el mayor número de pobres en el país, con 816,934 personas.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez salió para decir que en porcentaje de población en situación de pobreza en el bonito León Guanajuato está por debajo de la media nacional (no aclaró ese dato) y que “obviamente si León es la tercera ciudad más poblada pues el número crece, matemáticamente eso es natural”.

Y, sí, León es la tercera ciudad más poblada según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi así que parecería obvio que esté ubicada entre las de mayor número de pobres.

Lo que no es de ninguna forma natural es que haya pasado del cuarto lugar en las mediciones del 2010 y del 2015, al primer lugar en 2020. De 545,519 en pobreza hace 10 años, a bajar a 522,736 en 2015 y luego incrementar hasta los 816,934.

El dato debe preocupar y ocupar, ¡294,198! se sumaron a la pobreza en un lustro.

Y sí, el dato del 2020 refleja el severo impacto económico por la pandemia, principalmente en una ciudad afectada en industrias claves como calzado y turismo.

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

En pobreza extrema

Otro dato de alarma es el número de personas en situación de pobreza extrema, donde León tiene el segundo más alto con 115,943, sólo menos que Acapulco 126,672.

La mala noticia es que en esa situación en 2015 solamente había 36,688 leoneses. Es decir 79,255 se sumaron a la pobreza extrema en sólo cinco años. Una tragedia.

Esto es cuando una persona tiene tres o más carencias sociales, de las seis posibles, y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo.

Lo crítico es que no se trata solamente del número de pobres, sino del porcentaje de la población en situación de pobreza, que en León es del 45.9%, casi la mitad de sus habitantes. Si se revisan los datos con más detalle, de las 10 ciudades más pobladas del país, León es la que tiene el mayor porcentaje en esa condición.

León tiene más porcentaje de población en pobreza que: Tijuana, Iztapalapa, Puebla, Ecatepec, Juárez, Zapopan, Guadalajara, Gustavo A. Madero y Monterrey.

Entre los municipios más poblados los de menos porcentaje de población en pobreza están Tijuana y Juárez con el 23.7%, y Monterrey solamente el 19.2%.

En tasa de pobreza extrema León tiene el 6.5%, sólo menos que Iztapalapa 6.6%.

Y el tema no es solamente León, en el caso de Celaya la población en situación de pobreza pasó del 32.5% a un 40.5%, de 166,503 a 213,996, esto es 47,493 más.

En Irapuato por el contrario la población en porcentaje de pobreza disminuyó, de 37.2% que había en el 2015, a un 35.5%, de 219,814 a 215,783, son 4,031 menos.

¿Qué pasó en Irapuato que no sucedió en León, Celaya y más municipios?

Cada municipio e indicador requiere de un análisis particular, que las autoridades primero que nadie, pero también la prensa, académicos, empresarios, deben de hacer con un único propósito: ¿Cuál es el plan para sacar a más de la pobreza?

Reaccionar o hundirnos

El ex alcalde leonés, Héctor López Santillana, seguramente no es el único responsable de la pobreza, pero los datos fríos sí reflejan que fue en sus dos trienios en donde el problema se agravó. Lamentable, López Santillana no da la cara y sale con la fácil de que no habla por respeto a la Alcaldesa.

Desde la Direccón General de Puerto Interior voltea hacia otro lado.

El Gobierno del Estado envió el clásico comunicado de prensa para mostrar los datos en los que hay avance en los indicadores del Coneval, qué bueno sea así. Pero en ninguna parte explican su diagnóstico de las causas que nos ponen ahí.

Si no hay, primero, un reconocimiento del problema; y después, un diagnóstico de dónde estamos, será difícil el siguiente paso: ¿cómo vamos a salir del hoyo?

El secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Jesús Oviedo, asumió el cargo desde octubre y mantiene el mismo bajo perfil de su antecesor, Gerardo Morales,a quien hicieron Procurador del Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT) sin mayor antecedente en esta materia, pero bueno, esa es otra historia.

El gobernador Diego Sinhue, creador de la estrategia “Impulso Social” en su etapa como Secretario de Desarrollo Social, tampoco ha salido a fijar una postura.

En el Congreso del Estado fue tema en la sesión del pasado jueves y los diputados David Martínez (Morena) y Aldo Márquez (PAN) se enfrascaron en la discusión. Su chamba ahora será pasar de las discusiones partidistas al análisis serio de datos.

Para ello tendrán que llamar a comparecer, a una comisión o como le quieran llamar, al gabinete de Desarrollo Social y Económico del Estado. Ahora dirán que se les atraviesan ya las vacaciones.



Enojados y maltratados

Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Guanajuato que acudieron a Ciudad de México y que simularon las fosas clandestinas afuera de Palacio Nacional para que las viera el Presidente, piden que la Federación se sume a las búsquedas.

Pero volvieron con las manos vacías y pasando un mal momento.

Aunque los colectivos ‘Hasta Encontrarte’, ‘Una luz en mi Camino’ y ‘Una Promesa Por Cumplir’ lograron tener algunas reuniones en CDMX con funcionarios de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda, sus integrantes creen que la visita no sirvió, y temen solamente les den laaargas.

Los encargados de atender a los familiares fueron integrantes de la Secretaría de Gobernación quienes los trataron mal. Ni siquiera pasaron a una oficina y apenas les recibieron un documento en la banqueta.

La promesa que les hicieron fue que tendrán una reunión en próximas semanas con participación de varios representantes a nivel federal, sin embargo, los colectivos dijeron que no tienen el recurso para volver a CDMX.

Si no hay respuestas no dude usted que viene otra propuesta.

Durante esta visita afuera de Palacio Nacional, los colectivos simularon fosas clandestinas al tiempo que López Obrador daba su conferencia mañanera.

Le exigieron que saliera al balcón a atenderlos, algunas madres buscadoras lo hicieron con gritos desgarradores y llorando le suplicaron al Presidente ayudarlas a encontrar a sus familiares. Sin atención, le reprochaban complicidad por no hacer frente a una tragedia que no es exclusiva de Guanajuato, sino de todo el país.

Enredan auditorías a SAPAL y la Feria

Esta semana quedó en evidencia la regidora leonesa panista Luz Graciela Rodríguez. De plano perdió la brújula al dirigir la sesión de la Comisión de Contraloría, Transparencia y Combate a la Corrupción.

La consecuencia fue un retraso en la sesión del Ayuntamiento del jueves, en la cual panistas y morenistas terminaron de pleito por cuestiones burocráticas.

Todo empezó el 25 de noviembre, cuando la regidora de Morena, Érika Rocha Rivera presentó ante Ayuntamiento una solicitud de auditoría a Sapal y a la Feria.

El martes sesionó la Comisión la Comisión de Contraloría para tratar la petición.

Al inicio se presentó Viridiana Márquez Moreno, encargada del despacho de la Contraloría Municipal, quien dio a conocer que ya, desde mucho antes, ellos ya estaban haciendo dos auditorías a Sapal.

Aunque ni ella ni Luz Graciela Rodríguez lo dijeron, fue obvio que esta información era para decirles entre líneas a los “morenos” que ya no era necesario hacer más auditorías y desechar el asunto.

Pero éstos no se quedaron callados. Gabriela Echeverría y Érika Rocha insistieron una y otra vez en su petición de nuevas auditorías.

Viridiana Márquez les explicó que la ASEG puede hacer investigaciones

especiales por situaciones excepcionales. Pero les dijo que si querían que se auditara algún punto en particular, se lo indicaran.

Como tampoco los “morenos” nunca están preparados para sustentar sus peticiones, no supieron responderle e insistieron en pedir que se audite: todo.

En tanto Luz Graciela Rodríguez sufría para desatorar el asunto y sólo miraba y miraba si estaba cerca alguno de los asesores..

Sus compañeros panistas trataron de ayudarla.

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos apoyó la propuesta, “yo no me opongo a que se haga otra” y explicó que lo que la Contralora dijo es que ya están sus auditores revisando a Sapal, en aspectos administrativos y se puede ampliar a otros aspectos.

De esta forma quiso dar pie a que se votara esta segunda opción. Luz Graciela ni cuenta se dio. Más adelante, el síndico de plano propuso directamente que se votara si se aprobaba o no una auditoría a Sapal y a la Feria. Nuevamente, Graciela Rodríguez no le hizo caso.

Hasta le entró “al quite” la panista Ofelia Calleja Villalobos, quien en pocas ocasiones toma la palabra.

Consideró que primero se dejara que la Contraloría termine la auditoría que ya tiene en curso. “y después nosotros vemos si se sigue a Auditoría Superior del Estado de Guanajuato”.

Tan “echa bolas” estaba, sin saber qué responder ni a “los morenos” ni a “los azules”, ni qué ni cómo someter a votación, que de plano la presidenta de la Comisión de Contraloría declaró un receso de 10 minutos, que se alargó un poco más, para aclarar sus ideas.

Al final se procedió a votar el solicitar directamente a la ASEG que realice una auditoría a Sapal y otra a la Feria. Sánchez Castellanos le agregó un detalle: que fuera una auditoría integral.

Sólo de esta forma, los demás panistas aprobaron: Carlos Ramón Romo, Lupe Vera, y obvio, los morenistas Érika, Antonio Cabrera, para una votación total de 7 a favor y uno en contra.

Enfrentamiento en el Ayuntamiento

Lo malo fue que ahí no terminó todo. El jueves, cuando se tocó el mismo tema en la sesión de Ayuntamiento, para su aprobación definitiva, Luz Graciela Rodríguez hizo un cambio de última hora.

Señaló que el artículo 40 de la Ley de Fiscalización del Estado establece que una denuncia tiene que ir acompañada de los elementos probatorios.

Por lo que señaló que el escrito de los regidores de Morena, presentado el 25 de noviembre, donde se solicitó originalmente las auditorías, sólo era una narración de hechos y no constituye elementos probatorios, lo que derivaría en su desechamiento.

Por lo que propuso modificar el acuerdo aprobado el martes en la Comisión de Contraloría, por otro que solicitara a la ASEG se incluyan estas auditorías en su Plan Anual de Trabajo.

Esto originó una discusión porque la regidora Gabriela Echeverría reclamó que a la regidora Luz Graciela le prepararon algo diferente a lo que había dicho y aprobado el martes.

Y eso detonó la bomba. Esto generó que la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez y el síndico José Arturo Sánchez se molestaron porque consideraron que la morenista le faltó al respeto a Luz Graciela, por lo que la Presidenta interrumpió a la regidora de Morena en sus alegatos y le pidió a Gabriela respetar a Graciela.

Tan enojados estaban la Presidenta y el Síndico, que Gabriela Echeverría tuvo que pedirle disculpas a Luz Graciela Rodríguez.

Alejandra Gutiérrez insistió en que se estaba buscando como sí procediera la auditoría y respaldó el argumento de Luz Graciela para que procediera.

Finalmente, después de dos días de gritos y sombrerazos entre “azules” y “morenos”, al filo de las 10:00 de la noche, la mayoría del Ayuntamiento aprobó solicitar a la ASEG que incluya en su plan anual de trabajo de 2022 la realización de auditorías a Sapal, la Feria y el Parque Explora.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos