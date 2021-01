Es hora de que Angostura levante las nalgas de la silla y se ponga a trabajar. El que reconozca este discurso, que levante las nalgas de su silla y se ponga a trabajar".

Así de folclórica les pidió hace unas semanas Aglaee Montoya, la alcaldesa de Angostura, a empleados y ciudadanos en el evento de celebración del 104 aniversario de este municipio sinaloense.

México mágico. Ja, ja, ja. Buenísimo.

¿Sabes qué? Este cántico bien pudiera ser el grito de guerra para este año que inicia.

Tras un 2020 muuuy difícil, hay que levantar las nalgas de la silla para que el 2021 sea mucho, pero mucho mejor.

Ciertamente, el movimiento es por necesidad el primer paso para avanzar en lo que sea. El que permanece estático se estanca.

Pero, OJO, es moverse en la dirección correcta.

Por ejemplo, la alcaldesa la regó luego luego tras su arenga. Lo primero que les pidió que hicieran tras levantarse del asiento fue... ¡abrazar al que tenían al lado! Y en plena pandemia, por Dios.

No cabe duda, moverse en la dirección equivocada puede ser fatídico. Entre abrazo y abrazo, hasta puedes terminar en el cementerio.

Te propongo que antes que nada, hay que diagnosticar dónde te encuentras, para así determinar hacia dónde hay que moverse.

Para realizar este análisis, ayuda responder este tipo de preguntas, tanto en la vida personal como en la profesional:

* ¿Qué te da satisfacciones?, ¿qué te causa dolores de cabeza?

* ¿A qué dedicas tu tiempo?, ¿qué obtienes a cambio?

* ¿Cuáles son tus principales activos?, ¿y tus pasivos, aquello que te impide lograr lo que deseas?

* ¿De qué recursos materiales y humanos (relaciones) dispones?, ¿qué cosas y personas te podrían ayudar?

* ¿Qué acciones podrían ser grandes disparadores de mejora?, ¿y cuáles causarte los mayores dolores de cabeza?

Esta es una lista inicial, seguramente podrás completarla con cuestiones más específicas dependiendo de tu situación personal. Recuerda, mientras más detallado el diagnóstico, mejor.

Ahora sí ya tienes un punto de partida. El paso dos es muy natural: hay que identificar el lugar deseado, el destino final del movimiento.

Un par de observaciones al respecto.

Primera, toma tramos cortos.

Las grandes distancias se recorren paso a paso. Es fácil caer en la tentación de fijarse grandes metas, se siente uno a todo dar. Es muy satisfactorio pensar en grande. Pero el resultado de esto también es muy predecible: desánimo y pronto abandono.

Y, segunda, jerarquizar.

El que mucho abarca, poco aprieta. Ordenar estos tramos cortos considerando facilidad de llegar e impacto detonador de avance. Victorias tempranas que potencien el movimiento deseado.

El paso final es crear un plan de ataque. Con acciones específicas calendarizadas. Con mecanismos de medición para evaluar avance. Enlistando recursos que te agenciarás y personas que te ayudarán.

Un consejo final para cuando inicie la implementación: al inicio es mejor ir despacio. Esto permite construir sobre un avance sólido. Para aprender a correr primero hay que caminar.

El cambio rápido puede ser muy bueno... o terrible.

Depende de para dónde vayas.

Hombre, lo estamos viendo clarito con la 4T: van hecho madre para el lugar equivocado. Vamos hecho madre al precipicio.

Si se parte de malas ideas, si no se mide avance y si no se rectifica, la velocidad de movimiento no ayuda, daña.

Todas las grandes obras arquitectónicas empiezan con estudio, con un plan. Y, después, se construyen ladrillo por ladrillo.

Igualito sucede con el trabajo y la vida. Ojalá que te sirvan estos consejos simples para este nuevo año que inicia.

Es cierto: este 2021 hay que levantar las nalgas de la silla. Pero hay que hacerlo inteligentemente.

¿Estás listo?

Suerte en tu caminata.

Posdata. Enhorabuena, se fue Trump. Pronto lo alcanzará el destino de una vida llena de trampa y desorden. Al tiempo...

En pocas palabras...

Tienes que aplicar dirección al cambio para que éste se convierta en progreso". -Doug Baldwin, jugador de futbol americano.

benchmark@reforma.com

Twitter: @jorgemelendez