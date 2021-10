***Limpia policiaca

Luego del anuncio de que dieron de baja a 29 policías por un presunto vínculo con la delincuencia organizada, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, jura que va en serio con la limpia en la corporación policiaca. Faltan ver las denuncias formales.

*¿Y las denuncias?

Trasciende que entre las bajas hay también cuatro comandantes. Que ya están armando las carpetas de los casos más delicados para presentarlas a la Fiscalía. La cuestión será que, de probarse algún delito, no estarán esperando a su detención.

*La reestructura

La realidad es que todavía no termina octubre y rondamos los 70 homicidios. Hoy en Ayuntamiento se aprobará la reestructura a la Administración Pública Municipal, entre ella la de la Secretaría de Seguridad Pública, que para operar mejor nos dicen.

***Reforma eléctrica

Coparmex León, que comanda Héctor Rodríguez, le envió una carta a los 15 legisladores federales del PAN, dos de Morena y una más del PRI, por Guanajuato. Les piden rechazar la reforma eléctrica por ser contraria al desarrollo del País.

*Presión a legisladores

En el caso del PAN la bancada ya dijo que ellos ni a la esquina con la reforma. A los de Morena y PRI los convocaron a un foro virtual y sólo se conectó Sofía Carvajal (la priista que no es de Guanajuato pero que su partido le encargó esta zona), quien, como ha sido el PRI, no definió ni un sí ni no, sólo que revisaban la iniciativa.

*No responden

Los dos de Morena que ganaron en las urnas fueron Pedro Ortega, quien respondió que no podía por agenda de comisiones pero se pondría en contacto después; y Emmanuel Reyes, quien dicen que no respondió ni por e-mail, Twitter, ni nada.

*Rechazo de COPARMEX

En su oficio Coparmex León argumenta lo siguiente: “Esta iniciativa cierra la puerta a la competencia y es un hecho que, de aprobarse, en el corto plazo, generará desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas”.

***Justino vs. Bartlett

En la comparecencia de Manuel Bartlett, director general de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), ante la Cámara de Diputados el martes, uno de los que subió a Tribuna a cuestionarlo fue el legislador panista salmantino secretario de la Comisión de Energía en la anterior y actual Legislatura, Justino Arriaga Rojas.

*De Salinas a AMLO

Lo acusó de fincar los planes para el sector eléctrico nacional en mentiras. “No le dijeron la verdad al Presidente de la República, ya no estamos en los años 80´s cuando usted era el Secretario de Gobernación, el hombre de la mano dura y del puño de hierro, de ese régimen que ahora usted dice despreciar”, dijo de inicio.

*Las cifras de la CFE

El ex Alcalde de Salamanca desmintió la campaña informativa de la CFE en la que dice que los mexicanos pagamos mucho más que las empresas privadas con generación propia “pero lo que no dicen es que el 98 por ciento pagamos menos de 1 peso el kilowatt/horas, son falsas las cifras difundidas y lo hacen sin descaro”.

*La dictadura

“Quizá en 1988 se cayó el sistema y hubo gente que les creyó, pero en estos tiempos la información está disponible y lo que dicen sobre el costo es una vil mentira”. Y otra propuesta “atroz”, dijo, es la cancelación de los permisos vigentes de generación, lo que sería aún peor que expropiación, “típico de una dictadura”.

***Visita de Noroña

Y para hablar de las bondades que la 4T ve en esta reforma, este fin de semana hará gira en Guanajuato el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, confirmó el dirigente estatal del partido, el eterno Rodolfo Solís Parga. El sábado estará en Salamanca, León y Silao y el domingo Guanajuato, Irapuato y Acámbaro.

***Legislativo, vocera

Ni Román Rocha se quedó, ni llegó Jorge Cano, es Elizabeth Reyes la nombrada por la Junta de Gobierno para ser la nueva directora de Comunicación Social del Congreso del Estado. Viene de ocupar ese encargo en la Secretaría de Educación.

***Donan sueldo

Mauricio Arce, alcalde priista de Cuerámaro, junto con la fracción del PRI y el regidor de Morena, además de todito el gabinete, han decidido que aportarán al 100 por ciento de sus salarios de regreso a las arcas municipales lo que resta del año. Lo único que sí podrán disfrutar será al menos la parte proporcional del aguinaldo.

*Para servicios

Con esa decisión, que dicen fue voluntaria, pretenden disponer de 1 millón 150 mil pesos para atender algunas necesidades emergentes en los servicios básicos. Este viernes harán el depósito de los primeros 20 días de ingreso y así cada quincena.

Regalo de Justino a Bartlett

El diputado federal salmantino, Justino Arriaga Rojas, aprovechó la comparecencia del director general de la CFE, Manuel Bartlett, para regalarle el libro “El planeta inhóspito: la vida después del calentamiento”, de David Wallace-Wells, en el que habla del concepto de justicia climática, donde los pobres serán los más afectados.

Le recordó al funcionario que hace un año le preguntó sobre el proyecto de construcción de la planta de ciclo combinado para Salamanca “y sigo esperando”. “Me rehúso a que (habla de su hijo) respire el dióxido de azufre producido por la quema de combustóleo que yo respiraba de niño en los 80´s y me producía asma”.

Foto: Twitter Justino Arriaga.

