***Listos los finalistas

Ya quedó conformada la terna de candidatos para contralor municipal que determinó el Comité Municipal Ciudadano y que deberá darse a conocer hoy públicamente.

*Una elegida y dos de trámite

Los finalistas son: Mark Sandoval Salmerón, Silvia Fabiola Campos Gutierrez y Viridiana Marquez Moreno, actual encargada del despacho y quien se perfila para ser ratificada en el cargo como titular, pero que tenía que cumplir con el requisito legal de participar en todo el proceso.

*Ya mero

De acuerdo con la convocatoria, el 10 de enero, dicha terna se presentará ante el Ayuntamiento, que tiene hasta el 15 de enero para nombrarlo según la última reforma a la Ley Orgánica Municipal. Por lo que se prevé que en la sesión programada para el 13 de enero, sea aprobado el nombramiento de Viridiana Márquez Moreno.

***Fracasó en el intento

Al final de cuentas, el alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, fracasó en su intento por revertir el incremento salarial del 28% que aprobaron ocho integrantes del Ayuntamiento.

*Se le voltearon

Una de las cosas que más llamó la atención es la traición que le hicieron al menos dos regidores que colocó Javier Mendoza en su planilla. Tal es el caso de los panistas Isabel Herrejón (quien en un principio iba para sindica) y Michel Ángel Hernández.

* ¿No traicionar al pueblo?

Otros que no tienen remedio son los morenistas Catalina Puga y Agustín Gaspar quienes están condenados por los tres años de su periodo al traicionar sus ideales de no aprobar aumentos salariales por lo que incluso podrían ser expulsados de Morena.

*Morenos contra Morenos

Pero el asunto no para ahí, sino por el contrario, está subiendo de tono. El miércoles, Ernesto Prieto Gallardo, presidente estatal de Morena, publicó un video en su cuenta de Facebook en el que expresó que su partido no está de acuerdo con este aumento, porque no va acorde con los principios de ese partido y la austeridad republicana que defienden.

*¡Castíguenlos!

Pero aún más: anunció que decidió interponer ante una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que ésta determine lo correspondiente.

*Va en contra de AMLO

Aunque no lo dijo el dirigente estatal, la aprobación del aumento salarial por los regidores celayenses morenistas Catalina Puga y Agustín Gaspar va en contra de las órdenes que ha dado su líder moral Andrés Manuel López Obrador de no aumentar sueldos a funcionarios públicos, sino al contrario, reducirlos, y aplicar la austeridad republicana. Así que bajo esos criterios, no sería raro que les aplicaran un castigo.

*Los revisarán con lupa

Además, van a revisar el desempeño de los representantes populares “porque en Morena no vamos a permitir que se contraríen los postulados y principios que defendemos: el principio de austeridad, no mentir y no traicionar. No le vamos a fallar al pueblo de Celaya y esperos que esta situación se corrija pronto. Cuentan con Morena”.

*Bájenle a su sueldo

Por eso, Prieto Gallardo dijo que platicó con los regidores y les pidió que en cuanto haya una oportunidad hagan un ajuste, a la baja, por supuesto. “Nosotros no avalamos esta clase de determinaciones”. Pero por lo visto, igual que a Javier Mendoza, tampoco le hicieron caso.

***Uno entre mil

A propósito de sueldos municipales, quien llamó la atención fue Eduardo Maldonado García, presidente municipal de San Felipe, del PVEM, quien va a contracorriente de los Ayuntamientos que apenas entraron y ya se aumentaron el sueldo.

*Austeridad permanente

En cambio, él anunció que por séptimo año consecutivo los integrantes del Ayuntamiento sanfelipense no tendrán incremento en su salario, tampoco los directores de la Administración Municipal, pero sí se realizarán ajustes en los salarios más bajos del personal de la Presidencia Municipal.

***Igualdad laboral

En Guanajuato capital, ayer se instaló y llevó a cabo la primera reunión del Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación del Poder Legislativo del Estado. Tomó protesta como presidente del Comité, el secretario general, Christian Cruz Villegas.

*Mujeres casi la mitad

Y es que se informó que en la Casa Legislativa laboran nada más y nada menos que 118 mujeres, casi la mitad de los alrededor de 300 empleados legislativos.

*Defensora de los empleados

Posteriormente, propuso a Belén del Rocío Espinoza Aguirre para ser designada como Ombudsperson, funcionaria que se desempeña como directora de la Unidad de Estudios de la Finanzas Públicas.

*Puros directores

El comité se integra de la siguiente manera: Vocal: Omar Mares Crespo, quien es el director de Adminstración; y los nueve vocales: Samantha Valadez Prieto, Esteban Ramírez Sánchez, . Elizabeth Reyes Espino, coordinadora de Comunicación Social; Patricia Díaz Sánchez, coordinara de Tecnologías de la Información; Yesica Ramberg Peña.

*Más jefes

Además, el contralor interno Ángel Isidro Macías Barrón, Marco Antonio Hernández Arellano, Claudia Puga Aguirre, José Julio González Garza y Alejandra Zamarripa Aguirre.

Ricardo Sheffield “se pasó de rosca”

Ahora fue Ricardo Sheffield Padilla, procurador Federal del Consumidor, quien “se pasó de rosca”. “Hoy es el día que se permite pasarse de rosca… ¡pero de Reyes!”, publicó en su cuenta de Facebook, después de que ha tenido un inicio de año de mucha promoción personal, perdón, de giras de supervisión de precios de mercancías y servicios.

Pues el miércoles hizo gira por la Expo Juguete del World Trade Center, por la Central de Abastos, ambos de la Ciudad de México.

(Foto: Facebook de Ricardo Sheffield)

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos