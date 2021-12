Llamado a la generosidad

“Señora, es primera vez que recibo un aguinaldo. En mis otros trabajos me dejaban salir algunos días para estas fechas, pero no me los pagaban. Mi esposo trabaja de albañil en una obra y tampoco le dan algo extra para estos tiempos”. Así platicó una chica que hacía el aseo de una casa particular cuando recibió su gratificación anual por primera vez.

El aguinaldo es una prestación laboral reconocida por la Ley Federal de Trabajo (LFT) en su artículo 87 como un derecho para todos los trabajadores. Según el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), la ley no hace ningún tipo de distinción o excepción alguna que excluya a algún grupo de recibirlo, su pago también es obligatorio en el caso de las trabajadoras domésticas.

Por desgracia todavía hay patrones que se quieren ahorrar una cantidad y no pagan lo justo a sus trabajadores. Falta mucha sensibilidad y conciencia de algunos jefes sobre las necesidades de sus empleados que están presionados para sufragar las compras navideñas y organizar su festividad en familia. Los niños no entienden de dineros y se les antoja un juguete para Navidad o Reyes ya que así dictan las tradiciones. Para una madre o un padre es duro ver la carita triste de su criatura al no recibir nada. Ya sé que no hay que dejarse arrastrar por el consumismo y lo importante es convivir en familia, y según el cristianismo, origen de la Navidad, seguir las enseñanzas y la humildad de Jesús que nace en un establo y fue acostado en un pesebre. Pero lo justo es recibir el aguinaldo conforme a la ley.

A la mayoría de las personas les gusta mucho esta época del año porque las ciudades se llenan de luces, ponen árboles decorados y los villancicos se escuchan por doquier. Los infantes se ilusionan con la venida del Niño Dios, con las piñatas, las posadas, y toda la algarabía que hay alrededor de esta gran celebración. Es una etapa mágica para ellos y las familias deben aprovechar la ocasión para enseñar el verdadero sentido de la Navidad viviendo la generosidad y valores que hacen posible la convivencia en armonía.

Además de cumplir con las obligaciones del aguinaldo, se puede vivir la generosidad con las personas que están a nuestro alrededor: tu repartidor de periódico, el recolector de basura, y cualquier persona que te ha dado servicio durante el año. Dar unas monedas a niños en situación de pobreza, ancianos y personas con discapacidad que extienden la mano en los cruceros; podemos así, compartir estas festividades. La Navidad invita a abrir el corazón y ser generosos compartiendo lo mucho o poco que tengamos.

Deseo a todas y todos los amables lectores de este periódico tengan una gran noche navideña llena de alegría, unión, y paz en sus corazones. También les deseo salud y que no falte nadie el próximo año. Muchos partieron y se nos adelantaron dejando desolados nuestros corazones.

