LO QUE ni los más radicales conservadores del Partido Republicano se atrevieron a hacer, lo está haciendo Ricardo Monreal con su propuesta de "Ley Trump" para regular las redes sociales. Y es que la iniciativa, en realidad, busca beneficiar a quienes infringen las reglas comunitarias de Facebook o Twitter... como lo hizo el ex presidente norteamericano.

AL LEER el documento, queda claro que al coordinador de Morena no le interesan la vulneración de la privacidad, el uso comercial de datos personales y mucho menos la manipulación de la conversación digital. La "Ley Trump" de Monreal no sólo le permitiría al ex mandatario inventar un fraude electoral donde no lo hubo (¿les suena conocido?), sino que también abriría la puerta para que figuras como Paty Navidad sigan tuiteando que la pandemia es una conspiración internacional y que la vacuna viene con un chip 5G para controlar a la humanidad.

Y NO, no es broma, realmente eso escribió la actriz y por eso le cancelaron la cuenta. Hay quienes en serio creen eso, así como hay quienes creen que no necesitan usar cubrebocas por decreto presidencial.

EN EL GOBIERNO de la Cuarta Simulación, Jorge Arganis acaba de crear el Consejo Consultivo de la SCT, bajo la modalidad "ni los veo, ni los oigo". Y es que en dicho órgano los subsecretarios tendrán derecho a voz y voto; en cambio los expertos sólo podrán opinar, pero de acuerdo al reglamento publicado ayer será como si dijeran misa, porque la Secretaría no estará obligada a hacerles caso. Es decir, les van a pedir consejo, pero más les vale que sea al gusto del titular de la dependencia.

A PROPÓSITO de senadores ocurrentes, al poblano Alejandro Armenta de pronto se le ocurrió que ya no quiere competir por la alcaldía de Puebla. El morenista había dicho que era su gran sueño, pero al parecer se le volvió pesadilla luego de la detención de su jefe y amigo Mario Marín.

A LO MEJOR el senador no quiere recordarlo, pero fue secretario de Desarrollo Social, director del DIF y dirigente del PRI durante la administración del "góber precioso", del cual era muuuy cercano. Y no se lo digan a nadie, pero no es el único marinista incrustado en la 4T.

EN SU ESPERADO regreso a la mañanera, Andrés Manuel López Obrador afirmó -sin ofrecer pruebas- que la economía de México crecerá 5% este año, lo cual confirma que "tengo otros datos" es una enfermedad que no se cura.