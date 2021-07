LO QUE Rocío Nahle acaba de hacer con el megayacimiento "Zama" es lo que los ingenieros petroleros califican como UVA: un vil agandalle.

SE TRATA del primer yacimiento compartido que deberían explotar de manera conjunta Pemex y el consorcio encabezado por la norteamericana Talos, peeero... la Secretaría de Energía decidió darle el control -por sus pistolas calibre 4T- a Petróleos Mexicanos.

EL AGANDALLE del gobierno radica en que el yacimiento fue descubierto por Talos y es colindante con un campo de Pemex que jamás lo ha trabajado. Vaya, ni siquiera un hoyo ha perforado en el lugar. En cambio el consorcio privado ha invertido hasta ahora unos 300 millones de dólares en el proyecto.

UN ESTIMADO de los recursos que contiene "Zama" se ubica entre 800 y mil 200 millones de barriles de petróleo. Para alcanzarlos hay que perforar a una profundidad de 170 metros en el Golfo de México, pero Pemex nunca lo ha hecho más allá de los 115 metros. El colmo es que la propia paraestatal no sólo no tiene experiencia, sino que ha reconocido que no tiene dinero para explorar y mucho menos explotar ese tesoro.

PESE a todo eso, Rocío Nahle optó por seguir la máxima del actual gobierno: más vale pobreza soberana que riqueza compartida.

COMO SI no tuviera suficientes problemas, Francisco García Cabeza de Vaca se abrió un nuevo frente de batalla, ahora contra... ¡los propios panistas de Tamaulipas! Resulta que después de las elecciones, el PAN expulsó, entre otros, a la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz. ¿La razón? Que su hijo, Carlos Peña, ganó la alcaldía, pero para Morena.

LA DECISIÓN del gobernador, dicen, fue un arranque después de la derrota blanquiazul en las urnas. De ahí que anda buscando no quién se la hizo, sino quién se la pague. Y es que Reynosa no sólo es su terruño, sino que era también su bastión político.

YA FUERA de las filas panistas, Maki Ortiz analiza opciones rumbo a la gubernatura. Una podría ser Morena, dada la buena relación de su hijo con Mario Delgado. La otra: que no descarta competir por la vía independiente. Sea como sea, sin duda la cornada será para Cabeza de Vaca.

HAY QUE apuntar estos dos nombres: Claudia Pastor, del PRI; y Maricarmen Bernal, del PT. Ambas forman parte de la Sección Instructora que busca desaforar al morenista Saúl Huerta y al petista Mauricio Toledo. El primero está acusado de abuso sexual y el segundo (desde hace mucho) de corrupción.

LA INSTRUCTORA que preside Pablo Gómez debió iniciar el proceso el miércoles pasado, pero no pudo por la ausencia de las dos legisladoras. Hoy nuevamente están citadas y ahí se sabrá si las diputadas y sus partidos están del lado de la justicia o de la impunidad.