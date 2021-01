Lo que no sabemos

Sabían tan poco. Tan poco. Ellos sólo sabían que el aislamiento funcionaba." -John M. Barry, En “The Great Influenza”. La historia de la pandemia más letal de la historia en 1918

Ahora sabemos más que en 1920, cuando la pandemia de la “Gripe Española” se diluyó después de dos años de golpear al mundo. Aún así, el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, decretó una nueva cuarentena generalizada hasta febrero.

Una nueva cepa del Covid19 prende todas las alarmas en el mundo después de ser descubierta en el sur de las Islas Británicas. El recién nacido hijo del Covid-19 salió más rápido para infectar aunque no más letal que el original.

Mientras toman esas medidas para detener el contagio y no estropear lo que queda de los servicios médicos, aquí el Gobierno Federal sigue en la negación absoluta. La CDMX comenzó a expulsar enfermos hacia otros estados porque no hay lugar en los hospitales. El Presidente sigue sin cubrebocas y miente una vez más al decir que las cosas van mejor.

Claudia Sheinbaum, la gobernadora de la CDMX parece ser la más consciente de todos los funcionarios públicos. Después del paseo por la playa de Oaxaca sin cubrebocas de Hugo López-Gatell, dice que en su equipo no hay tiempo para vacaciones. Ella tiene que administrar la ciudad durante la crisis sanitaria más grave de la historia. Con los hospitales llenos y la gente desesperada por recibir atención en algún lado, no están lejos de manifestaciones y una rebelión cívica.

La angustia de ver a familiares infectados que se ahogan por falta de oxígeno, invadidos sus pulmones, sin tener acceso a una botella de oxígeno o un ventilador de última esperanza, tendrá consecuencias sociales. Si bien la responsabilidad de una pandemia en su inicio no es de las autoridades, tendrán que cargar con la culpa de haberlo tomado con displicencia. Sobre todo cuando despreciaron el consejo de los verdaderos expertos nacionales hace tres meses. Ocho ex secretarios de Salud sugieren exactamente lo que hoy hace Boris Johnson: declarar cuarentena obligatoria para cortar de un tajo la pandemia.

Con millones de vacunas de AstraZeneca a la mano, Inglaterra cubre al personal médico, a los adultos mayores y eventualmente lograría la inmunidad de rebaño. El costo económico será enorme por la inactividad y los saldos del Brexit. La alternativa no es viable. En un solo día se registraron más de 55 mil contagios, uno por cada mil habitantes. No hay servicio médico en el mundo que pueda atender ese tsunami de contagios. Es como si en México registramos 130 mil positivos en un día. Pero cuidado, si no hay medidas drásticas podemos llegar a esa situación de caos antes de que termine enero.

Un paramédico en la CDMX dijo a Selene Velasco, reportera de Reforma, “Es horrible, no hay espacio, por ejemplo el hospital del Chivatito que es uno de los más recientes, en menos de tres días se llenó…”

Mientras sigue la tragedia, el tema de la mañanera es la oferta de asilo a Julian Assange, el prófugo de la justicia de Estados Unidos. Un Gobierno no puede desconectarse de la realidad ni ir a la playa ni seguir con mentiras cotidianas sin consecuencias. Claudia Sheinbaum parece ser la única que lo sabe.