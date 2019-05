López Obrador, contras y pros

Han transcurrido poco más de cinco meses desde que inició sus labores la nueva administración federal. Ha habido polémica sobre algunas decisiones respecto del arranque de este sexenio que se han ventilado profusamente, como nunca antes, en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales.

Nos propusimos a hacer un recuento de este vertiginoso inicio, resumiendo cambios más notorios y propuestas que han repercutido en la opinión pública.

1.- Sin duda la decisión que más rechazo sumó fue la de cancelar la continuación de la construcción del NAIM, un aeropuerto nuevo tan necesario para el país; además del alto costo para cubrir indemnizaciones y la pérdida de sí misma de la obra avanzada y desperdiciada.

2.- La disminución de los sueldos y honorarios de los servidores públicos para ajustarlos a que sean menores al sueldo fijado para el Presidente de la República, o sea, menores a 108 mil pesos mensuales.

Sólo que algunos impugnaron tal medida y actualmente se encuentran cobrando igual que antes, hasta que se dicte resolución. Otros de plano, como en Guanajuato, no hicieron caso y hasta se incrementaron sus ingresos.

3.- La suspensión del apoyo para padres de familia con niños en estancias infantiles, para trocar los recursos en lugar de entregarlos a las estancias, entregarlo a los propios padres, y ellos seleccionen la estancia que más les convenga.

4.- El desabasto de gasolina por lucha antihuachicol, que tantas molestias ocasionó en varios estados de la República durante el transcurso de casi un mes y que para variar a estas alturas del año, aún no han sido detenidos los principales cabecillas de grupos delincuenciales dedicados al robo de hidrocarburos.

5.- Reforma Educativa revocada, recientemente aprobada por la Cámara de Senadores; reforma que por cierto tampoco fue bienvenida en el sexenio anterior y ahora que se echa marcha atrás está también generando un sinnúmero de inconformidades.

6.- Construcción de la refinería y rescate de Pemex, pretendiendo con esto dejar de importar gasolina para producirla en el país.

7.- Tren Maya que a ciencia cierta no se sabe con claridad cuál será su costo real, no sólo en lo económico sino también en materia ambiental.

8.- Aeropuerto Santa Lucía, proyecto al que le han brincado cualquier tipo de inconvenientes desde que se dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental, aumentando en más de 10% su presupuesto original y con la atomización de terminales aéreas.

9.- La Guardia Nacional y la polémica que ha levantado entre la población el que sea encabezada por altos mandos del Ejército Mexicano.

10.- Reforma Laboral. Rompe el control de élites sindicales y aniquila el corporativismo del régimen anterior, entre otros avances.

11.- La cancelación de privilegios a los ex Presidentes de la República, entendiéndose en este rubro pensiones, personal de seguridad en exceso a su servicio y muchos vehículos de lujo, blindados y su combustible, además de seguros de gastos médicos mayores y de vida.

12.- Las medidas de austeridad en cuanto a recorte de personal burocrático innecesario que se había incrementado desmesuradamente en los últimos sexenios, como las llamadas “Direcciones Generales Adjuntas”.

Así como la eliminación de goce de vehículos, gasolina, celulares, seguros de vida y de gastos médicos mayores, gastos y viáticos constantes en viajes al extranjero para los burócratas en general, restringiendo sólo para Secretarios, Subsecretarios y Oficiales Mayores.

13.- Venta del Avión Presidencial y de un parque vehicular de casi 200 vehículos de súper lujo y otros blindados.

14.- Lucha contra la corrupción en general, tipificándolos como delitos con prisión preventiva oficiosa (artículo 19 Constitucional).

15.- Programas de Bienestar para adultos mayores.

16.- Pensión para el Bienestar de personas con discapacidad.

17.- Becas para el Bienestar Benito Juárez.

18.- Programas de Reconstrucción, de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como reestructuración y reducción de créditos Infonavit con antigüedad de más de 15 años.

19.- Programa Jóvenes escribiendo el futuro.

20.- Programa Sembrando vida.

21.- Programa Tandas para el bienestar.

Al respecto, del revuelo mediático generado por el actuar del Presidente, nos parece muy acertado el cuestionamiento de Jorge Zepeda P. en su columna publicada el 5 de mayo pasado, titulada “Mesura”, en la que menciona:

“Cuando veo la intensidad con que se repudia en algunos círculos a López Obrador, la vehemencia biliosa que provocan los dislates y defectos del presidente, las redes de odio que se han construido en su contra, me pregunto ¿Qué hay en el fondo de esta reacción? ¿Por qué antes no encontraban el aire irrespirable?”

“Supongo que tampoco les gustaba la corrupción, el saqueo, la pasividad ante la inseguridad galopante o la frivolidad del Gobierno, pero más allá del chiste inocuo por las torpezas verbales de Peña Nieto, no parecía provocar urticaria, como ahora, lo que hacía y decía el Presidente.”

Ahora usted, amable lector seleccione entre estas decisiones, cuáles han sido los aciertos y desaciertos desde su óptica personal y conforme a su

conciencia de clase, tomando en consideración que ideológicamente hubo un cambio en la elección, por una opción política que pudo arribar desde 1988, y que por diversas circunstancias fue truncada, concretándose 30 años después.