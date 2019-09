Los bienes raíces de Bartlett y Loret, ¿a quién creerle y por qué?

Tanto el director general de la CFE como el exconductor de Televisa se han visto involucrados en polémicas por la propiedad de sus inmuebles.

Manuel Bartlett es funcionario público de toda la vida, pero lo que no dijo Loret, porque le quitaría saborcito a la investigación que tituló “Bartlett Bienes Raíces”, es que está casado con una empresaria poblana del ramo de las telecomunicaciones que tiene mucho, pero mucho más dinero que él. Y que es hija de familia de empresarios del sector textil de ese mismo estado para los que los ingresos del sector público son como chicles, y de los rosas, de bolita, o sea, de los chafitas, de los que pierden el sabor rapidito.

Un reportaje de investigación serio habría ahondado en posibles conflictos de interés entre Bartlett, su esposa y la familia de la esposa. No lo hizo. Desde mi punto de vista, ahí hay un sesgo y un rencor u odio sabroso.

A mí me gustaría saber si Bartlett ha favorecido a su esposa. Loret no investigó eso, hizo un reportaje superficial. Incluso en sus imágenes “comprometedoras”, en las que pretende exhibir a quien se atribuye la caída del sistema en 1988 (eso nos han dicho hasta el cansancio historiadores considerados cercanos al salinismo, como Enrique Krauze, de quien tengo mis reservas), se le atribuyen tramos de propiedades que ni son suyas. La precisión no es precisamente lo de las “investigaciones” de Loret. Y si no, habría que recordar el sketch que armó con Genaro García Luna para exhibir a la presunta secuestradora francesa Florance Cassez, después liberada; o la entrevista en que acorrala al cantante Kalimba, o el cara a cara en el que a diferencia de con el exintegrante de OV7, es muy plácido con el presunto narcotraficante identificado como “El JJ”, agresor del exfutbolista paraguayo del América, Salvador Cabañas, agredido en un baño del “Bar Bar”, de la Ciudad de México.

En cuanto a las propiedades del exconductor de “Despierta”, en 2015 el periodista Julio Roa, apestado y mal querido por los periodistas de siempre, los que dicen quiénes sí y quiénes no ganan premios de periodismo en este país, los “famosos”, pues, publicó dos investigaciones sobre el exconductor de Televisa, la primera, sobre la propiedad de un departamento nada modesto de Carlos en Miami, mismo que habría adquirido a través de una empresa fantasma, como hicieron Murat exgobernador de Oaxaca y Yunes exgobernador de Veracruz en Nueva York, según una investigación de The New York Times, y la segunda, sobre el hecho de que la esposa de la exestrella de Televisa, Ruth Berenice Yaber, recibió hasta 46 contratos del gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la consultora Grupo de Economistas Asociados (GEA).

Tan sólo uno de los mismos, el DGTMF-16-14, ascendía a 428 millones de pesos por ‘Estudios de planeación e integración, topográficos, mecánica de suelos, arquitectónicos, urbanos, ambientales, hidrológicos, jurídicos, financieros, ferroviarios; electromecánicos y de material rodante para la elaboración del proyecto ejecutivo para construir el Tren Peninsular de la Estación Chichén Itzá al cadenamiento (KM 272+900), y la ingeniería básica desde ese cadenamiento a Cancún’.

¿Apesta?, sí, como lo de la declaración patrimonial de Bartlett, lo que no es nada nuevo, lo vemos cada sexenio, no nos hagamos. El problema es cómo se documenta, y en este caso, quién lo hace y qué cola tiene que le pisen.

Loret lanza una piedra, me parece, cuando no está libre de pecado.

Por eso, por si las moscas, yo de una vez le digo que tengo una deuda de medio millón de pesos con el Infonavit, en mi intento por construir mi imperio inmobiliario (obviamente nunca lo tendré, pero haré mi luchita por saldar mis deudas). Y se lo cuento porque algún día exhibiré las mansiones que le conozco a los funcionarios públicos y nadie me podrá cuestionar que lo hice con datos, hechos, documentos y fechas, en lugar de con el hígado y con rencor y sesgo, para tratar de manipularlo a usted.

Le reitero: lea mucho, para que no intenten manipular la información que le hacen llegar.

El autor es Director Editorial de Noticias de Prowell Media y colaborador de am en la Ciudad de México.

