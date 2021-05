LOS CANDIDATOS de Morena, PRI y PAN a la gubernatura de Nuevo León convirtieron un ejercicio ciudadano en un elemento más de la guerra sucia que ha caracterizado campañas llena de golpes bajos, descalificaciones y mentiras.

CANCELAR 20 minutos antes tras haber confirmado desde hace un mes es una falta de respeto para la sociedad que esperaba escuchar sus propuestas y verlos “en acción”.

LA SINCRONÍA con la que actuaron los tres aspirantes antes, durante y después del Encuentro Ciudadano deja ver que se trató de una acción premeditada, concertada y en bloque, que tenía la clara intención de desacreditar el ejercicio ciudadano y al candidato de MC, quien sí acudió al evento.

ESTE hecho inédito se enmarca en un clima hostil provocado por las múltiples y repetidas descalificaciones que ha emitido desde hace dos años AMLO en contra de los medios independientes.

Y DADA la injerencia ilegal que, desde hace semanas, ha tenido AMLO en el proceso electoral de Nuevo León, hay quienes afirman que la señal de no participar “en bloque” salió directamente de Palacio Nacional.

ESTO nos llevaría a un cuestionamiento. Si la participación de la gente es requisito de buen gobierno, ¿qué sucede si los propios líderes se confabulan para no participar? Es una pregunta que el MOPRIAN despejará en junio 6.

ANTE los destapes adelantados en el PRI en favor de Alejandro “Alito” Moreno para la candidatura presidencial de 2024 (favor de contener la risa) todo indica que, pasando la elección del 6 de junio, habrá nueva dirigencia tricolor.

¿Y QUIÉN se quedaría al frente del partido? Cuentan que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, está haciendo maletas e inscribiendo a sus hijos en la CDMX, pues ya se vio despachando en el búnker de Insurgentes Norte.

Y A QUIEN han visto muy sonriente es al senador por el PVEM, Raúl Bolaños, pues sería el elegido para continuar el sexenio de Murat como premio por los servicios prestados, como incluir de último momento el cambio legal para alargar el periodo de Arturo Zaldívar en la presidencia de la Suprema Corte. ¡Qué tal!

¿A QUÉ le teme Evelyn Salgado, candidata de Morena en Guerrero y quien presume tener una amplia ventaja sobre sus competidores, que no irá al segundo debate que realizará hoy el Instituto Electoral de esa entidad?

PORQUE su excusa de que tiene que aprovechar el poco tiempo que le queda para hacer campaña nomás no se sostiene pues, por más gente que pueda juntar en un mitin, no es comparable con la audiencia potencial de un debate. ¡Qué caray con “La Torita” que nomás no embiste!