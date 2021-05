Los conservas

Haz que contra tus adversarios surja alguna sospecha. de perversión, de corrupción o de despilfarro". -Quinto Tulio

Un visiblemente molesto presidente López Obrador anunció el 7 de mayo que envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para protestar por el apoyo económico a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCC). "Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía", afirmó. "Un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país, la Constitución nuestra lo prohíbe. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria; es injerencia, es intervencionismo, es promover el golpismo". Acusó que miembros de esta organización, como Claudio X. González, "han sido explícitos en su militancia política contra el gobierno de México".

No es la primera vez que AMLO acusa de traición a la patria a quienes se oponen a sus designios. En febrero señaló por la misma supuesta falta a los abogados que han promovido amparos contra su política energética. En 2014, cuando aún estaba en la oposición, presentó una denuncia ante la PGR por traición a la patria contra el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, por haber impulsado la reforma energética.

MCCI es una asociación civil sin fines de lucro creada en 2015 por Claudio X. González Guajardo (no su padre, el empresario Claudio X. González Laporte). María Amparo Casar, licenciada por la UNAM y doctora por la Universidad de Cambridge, es la presidenta ejecutiva. La organización cuenta con un pequeño, pero muy eficaz, grupo de investigadores y reporteros que hacen estudios y reportajes sobre presuntos actos de corrupción.

Es falso que MCCI se dedique a atacar al gobierno de López Obrador. Los principales casos del actual régimen contra la corrupción de administraciones anteriores se basan en sus investigaciones. "La estafa maestra" encontró que el gobierno de Enrique Peña Nieto desvió 3,433 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social a empresas fantasma a través de un grupo de universidades públicas. López Obrador ha podido mantener en la cárcel a Rosario Robles, una vieja rival política, gracias en buena medida a esta investigación. "La negra historia de Odebrecht en México" llevó a la presentación de cargos contra Emilio Lozoya y ha servido de base para muchos de las acusaciones de la Cuarta Transformación a la corrupción de gobiernos anteriores.

MCCI recibe aportaciones de 1,050 donantes, la mayoría afiliados a la propia asociación, según la misma organización. Del extranjero obtiene recursos del gobierno de Suiza, la Ford Foundation, la National Endowment for Democracy (estas dos, fundaciones privadas) y de USAID, una agencia del gobierno estadounidense.

MCCI no es una organización opositora al gobierno de López Obrador, pero sí le resulta incómoda a un régimen que aplaudía los esfuerzos de la sociedad civil por combatir la corrupción de gobierno anteriores, pero que no los quiere cuando está en el poder. El mandatario sostiene que ahora "no hay corrupción en México, aunque les dé coraje a los conservas, ya se acabó, porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción".

Más bien parece, sin embargo, que el presidente no está consciente de la corrupción o no quiere que se investigue. No solo son injustos sus ataques contra una organización que ha resultado particularmente eficaz en evidenciar la corrupción desde el gobierno de Peña Nieto, sino que perjudican los esfuerzos por acabar con la corrupción en nuestro país.

Distracción

Los ataques del presidente a MCCI están diseñados para evitar que se preste atención a la tragedia del la Línea 12 del Metro. Es una vieja estrategia para desviar la atención. AMLO busca siempre tomar control de la agenda política para borrar aquellos temas que le incomodan. Por eso no quiso visitar a las víctimas del accidente.

Twitter: @SergioSarmiento