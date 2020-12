LOS GOBERNADORES que integran la Alianza Federalista le exigieron al Gobierno federal una explicación detallada sobre el programa para la aplicación de vacunas contra el Covid-19. Y donde pincharon en hueso fue cuando preguntaron: "¿Será que la entrega de vacunas sin economías de escala sea por ausencia de cadenas de frío?", lo que evidencia la imposibilidad de la Federación para cumplir con su propio calendario.

COMO en aquellas viejas películas de pandilleros que se preparan para la guerra, más o menos así se vio la foto de Mario Delgado y Citlalli Hernández firmando su alianza electoral con Sergio Benito Osorio Romero, de Unidos por un Mejor País.

Y ES QUE Osorio Romero es simplemente el que pone la cara, pero quien mueve los hilos de esa agrupación es una de las mayores fichitas mexiquenses: el cacique de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa. El actual alcalde militaba en el PRD, pero cuando vio que la 4T llegó al poder, pa' pronto renunció al sol azteca.

PARA De la Rosa resulta muuuy conveniente la alianza con Morena, entre otras cosas, porque su municipio tiene una deuda de casi 100 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad que no ha querido pagar y que, seguramente, ahora como aliado morenista, le será gentilmente condonada.

CON ESO de que el Presidente se cree obispo, el otro día salió con que "es un milagro" que ya exista una vacuna contra el Covid-19.

SI Carl Sagan viviera, el gran divulgador de la ciencia seguramente le diría: "No, señor Presidente, no es un milagro. Se llama ciencia. Y detrás de la vacuna no hay santos, sino científicos de todo el mundo trabajando en 200 distintos proyectos. No es cosa de rezos, sino de inversión, investigación y desarrollo.

"DETRÁS de la vacuna, Presidente, no hay estampitas milagrosas, sino secuencias del genoma. Y si la vacuna de Pfizer se elabora en Bélgica no es por sus paisajes, sino porque ese país ha atraído empresas de conocimiento. ¿Cómo? Invirtiendo. Sólo en 2019 los belgas invirtieron 5 mil 500 millones de dólares en el sector químico y farmacéutico. No en una refinería.

"PARA la vacuna, señor Presidente, hubo alianza entre gobierno y empresas, no desconfianza e incertidumbre. Se aligeró la carga burocrática, no al revés. Que en los ensayos clínicos hayan participado más de 40 mil voluntarios tampoco es un milagro: se llama sociedad civil.

"EL MILAGRO, señor Presidente, sería que México fuera protagonista y no sólo espectador. Por cierto, ¿cuántos respiradores de ciencia antineoliberal ha entregado ya el Conacyt?". Pero, bueno, como Carl Sagan falleció hace 24 años, ya no hay nadie que le diga todo eso al Presidente.