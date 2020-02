Los ilícitos de AMLO

Con cuánta satisfacción López Obrador protestaría ante el actual Congreso de la Unión en los mismos términos en que lo hiciera José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, en Palacio Nacional, en el mes de octubre de 1824:

Yo, nombrado presidente de los Estados Unidos mexicanos, juro por Dios y por los santos Evangelios que ejerceré fielmente el encargo que los mismos Estados Unidos me han confiado, y que guardaré y haré guardar exactamente la Constitución y leyes generales de la Federación.”

Remontándonos a lo largo de la historia el propio López Obrador ratificaría los términos de la Constitución de 1836, una Carta Magna centralista y suicida por sus conceptos conservadores, conocida como Las Siete Leyes en la que el Presidente volvía a jurar por Dios y los santos Evangelios con terribles consecuencias para México.

En la actualidad el artículo 87 de la Constitución establece:

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.