A todos nos ha pasado. Te invitan a una fiesta y tú, a su vez, quieres llevar a tus amigos. Eso le ocurrió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Quería llevar a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles en junio, a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero Estados Unidos le puso un alto: los matones no van a la fiesta.

López Obrador, muy entusiasmado tras su viaje a la Habana, lanzó su advertencia: "Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo". Y luego explicó más: "No quiero que continúe la misma política en América y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal".

Suena muy bonito y solidario. El problema es que Cuba, Venezuela y Nicaragua son unas brutales y asesinas dictaduras. López Obrador quería llevar a la reunión de Los Ángeles a matones, torturadores y represores. Y todo bajo el concepto de una sola América. Pero el gobierno de Biden ni se inmutó. "No nos parece conveniente incluir a países que no respeten la democracia", dijo Brian Nichols, el subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos.

Es difícil entender qué gana López Obrador con su defensa de estas tres dictaduras. Genera una innecesaria tensión con Estados Unidos -su principal socio comercial- y crea más nerviosismo dentro de México entre quienes creen que no querría dejar el poder en el 2024 (algo que él ha negado una y otra vez).

En otra mañanera -respondiendo a un tuit en que escribí que AMLO había decidido ponerse del lado de los dictadores- el Presidente defendió el viejo principio de no intervención en los asuntos internos de otros países y se preguntó: "¿Quiénes somos para llamar matones, torturadores y represores a unos y no a otros?".

Respuesta: es que son tiranías y nos toca a todos defender los derechos humanos.

Datos. Más de 350 personas murieron durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua en el 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ortega lleva más de 15 años en el poder tras una serie de fraudes electorales.

Datos. En Venezuela hubo más de 8,700 ejecuciones extrajudiciales desde el 2015, de acuerdo con la ex fiscal Luisa Ortega. A esto hay que sumar al menos 350 personas que murieron en protestas contra Maduro (Provea) y 240 prisioneros políticos (Foro Penal).

Datos. Cuba es una de las dictaduras más antiguas del planeta. Solo ha tenido tres líderes en 63 años. No hay partidos políticos ni libertad de prensa. Y según Amnistía Internacional, había casi 700 prisioneros políticos por participar en las "históricas protestas de julio" del 2021.

Este es un debate muy importante. Se trata del futuro de México y del tipo de país que queremos. AMLO asegura que ya escogió su lado. Pero se equivoca en este debate. Hay millones de mexicanos que no quieren que su país sea como la isla de Cuba.

Aclaración: por supuesto que Estados Unidos también tiene un largo historial de violaciones a los derechos humanos. Pero no podemos achacarle hoy al presidente Joe Biden el golpe de Estado en Chile, la injustificada invasión a Irak o las torturas en Guantánamo y Abu Ghraib, igual que no podemos culpar a AMLO por las matanzas del PRI. Ese es otro debate.

Seguimos.

La imagen del presidente de México en las calles de Los Ángeles sería muy poderosa. Pero si finalmente no va a la Cumbre de las Américas -donde se discutirá la migración y cómo reactivar la economía continental- el que pierde es México. En Palacio Nacional, solito, López Obrador no podrá influir ni decir pío.

Hubo una época, cuando Barack Obama era presidente, en que circulaba la teoría de que más contactos y más inversión ayudarían a la democratización de Cuba. Obama fue a la isla en el 2016, se restablecieron las relaciones diplomáticas... y no pasó nada.

Cuba sigue siendo una férrea dictadura. Igual que Venezuela y Nicaragua. Ya nadie cree que la presencia de Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega en Los Ángeles va a ayudar a terminar con las tiranías en sus países.

Por eso, aunque López Obrador quiera llevar a sus cuates a la fiesta, Estados Unidos le ha dicho que no entran. La verdad, hay amigos que son impresentables.

