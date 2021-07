LOS MISMOS que no pueden comprar aspirinas al mayoreo, ahora pretenden vender cilindros de gas... ¡de casa en casa! Sería interesante saber en qué momento se le ocurren a Andrés Manuel López Obrador esas ideotas.

PORQUE, evidentemente, se trata de una ocurrencia más del Presidente que carece de sustento económico, estudios de costos y prospectiva; y tampoco tiene mucha lógica. Lo peor del asunto es que ya se sabe que, en este gobierno, importa más lo que diga el hombre de Palacio Nacional que la realidad misma.

¿QUÉ VA a pasar? No se requiere una bola mágica para ver el futuro: compra millonaria de camiones y cilindros sin licitación; instalaciones improvisadas y sin cumplir las mínimas regulaciones; un montón de fotos para el álbum presidencial y después... el olvido, el misterio y el fracaso.

Y SI NO lo creen, nomás es cosa de acordarse de las pipas para combatir el huachicol, la creación del Insabi para tener un sistema de salud como en Dinamarca, la cacareada mudanza de las Secretarías de Estado a distintas ciudades del país, las desiertas sucursales del Banco del Bienestar y sus incobrables créditos, la autosuficiencia alimentaria con Segalmex... y un largo y triste etcétera.

CUENTAN QUE la encerrona que el priista Alejandro Moreno sostuvo con los diputados electos de Nuevo León estuvo calientita. Y todo porque al líder nacional del PRI le exigieron la expulsión de los tricolores que en las pasadas elecciones colaboraron con Morena o con otros partidos.

EL PRIISMO nuevoleonés señaló varios nombres (Pedro Pablo Treviño, Abel Guerra, Héctor Gutiérrez y Jorge Mendoza, entre otros) y "Alito" prometió tomar cartas en el asunto. Nomás que si pretende expulsar a todos los priistas que le voltearon bandera en el resto de los estados... ¡se va a quedar solito!

POR SI todavía hay dudas sobre cómo estuvo el desaguisado morenista en el Auditorio Nacional, existe un dato muy esclarecedor. Quienes saben del tema dicen que de los 4 mil boletos que se repartieron para los asistentes, unos mil fueron manejados directamente por Citlalli Hernández. Y si a eso se le suma que la secretaria general le anda jugando las contras a Mario Delgado, es fácil adivinar quién ordenó la música de viento para el dirigente nacional.

HUMANISTA y bondadoso como es, el Presidente hizo hoy un amable llamado a los criminales de la delincuencia organizada para que "no se hagan daño", pues nada se resuelve con enfrentamientos. No aplica para periodistas incómodos, medios críticos y todo aquel que no aplauda ni le prenda incienso.