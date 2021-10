Los morenistas andan mareados por vivir entre la dicha y la desdicha de tener que seguir las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. Y es que si bien saben que fue y es la piedra angular de su movimiento, también ya se sienten incómodos con sus imposiciones.

Específicamente se refieren a la predilección manifiesta del mandatario por Claudia Sheinbaum. Está bien que AMLO juegue con cartas abiertas, dicen, pero que se acuerde que el dedazo era de la épocas priistas y, se supone, no del tiempo actual.

Eso explica que Ricardo Monreal no se dé por vencido desde ahora y siga muy claro en que quiere competir por Morena en 2024. Y lo mismo Marcelo Ebrard que no levanta mucho la cabeza, pero eso no significa que no esté operando para su futuro. El propio Mario Delgado, que tan institucional ha sido con López Obrador, también dejó en claro que la candidatura se decidirá por encuestas... y no por dedazo. ¡Se va a poner bueno!

***

A propósito de Ebrard, hay que reconocerle que sus gestiones ante Washington finalmente dieron resultado y en noviembre se abrirá el paso fronterizo hacia el otro lado.

Dentro de la propia Cancillería se comenta que fueron largos meses de cabildeo, primero con el gobierno de Donald Trump y después con el de Joe Biden. Uno de los puntos centrales, fue convencer a los norteamericanos del avance y la eficacia de la vacunación en las ciudades de la frontera norte. Uno de los protagonistas de las negociaciones fue Roberto Velasco, director para América del Norte y principal operador de la SRE para la relación bilateral.

Los más contentos con todo esto, por supuesto, son los comerciantes estadounidenses que ¡por fin! verán regresar a los mexicanos a hacer su shopping. Hasta dicen que a Marcelo Ebrard le quieren poner un altar en Target.

***

Como secretaria de Energía, Rocío Nahle resultó muy mala "maistra" de obra. Y es que la funcionaria es supuestamente la encargada de darle seguimiento a los avances en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Y es que pese a su presencia constante en labores quesque de supervisión, estalló un conflicto laboral que ya derivó en violencia. Da la impresión de que sus constantes viajes a Tabasco son nada más para la foto. o bueno, para el video que presume cada semana en la mañanera de Palacio Nacional.

