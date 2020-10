La semana pasada sostuve en la radio, que “si viviéramos en la Inquisición, yo quemaría vivos a los morenistas en el Zócalo capitalino.” Al asistir frustrado a la destrucción de mi querido país, al que le he dedicado gran parte de mi obra, fui víctima de un deplorable exabrupto. Ofrecí una disculpa pública, ya que, en mis novelas y ensayos, siempre me he pronunciado en contra de la violencia. He luchado también en estas páginas por la democracia, por un Estado de Derecho y por los derechos humanos.

Fue una declaración desafortunada, propia de un parlamento dictado por Pedro Moya de Contreras, el primer inquisidor de la Nueva España en el siglo XVI, pero jamás en las redes sociales. Fui un mal ejemplo a seguir en el contexto político. Mi papel consiste en invitar al análisis, a la denuncia periodística, a la conciliación, pero nunca al incendio.

Por más que me referí a hechos ocurridos hace 500 años, lamento la interpretación de mis palabras. Yo me disculpé, ¿pero AMLO cuando lo ha hecho por sus excesos verbales o los de sus colaboradores?

Volviendo a los morenistas: ¿Votarán en el 2021 por Morena cuando AMLO liberó al “Chapito”, y combate a los narcos con “abrazos, no balazos”, atenta contra los organismos autónomos como la CNDH, el INE, el INAI, la CNH, la CRE, COFECE, el INEE, el INADEM y CONABIO, destruye empresas vitales con consultas espurias, incumple las promesas de campaña al no encarcelar a la Mafia del Poder, paraliza la economía, desploma la generación de empleos, crea miles de pobres al día, divide a la nación, estimula la corrupción desde que las compras del gobierno federal se llevan a cabo a través de asignaciones sin las licitaciones establecidas por la ley, crea inseguridad entre los inversionistas, concentra en su puño todo el poder político, amenaza y domina a la Corte, insulta a la prensa, compra electores con los recursos del erario, asila a tiranos, aparta a México de las democracias latinoamericanas, se somete indignamente a los dictados de Trump, desperdicia el ahorro público en obras estúpidas de infraestructura, nos expone a la pérdida del grado de inversión, utiliza impunemente el presupuesto federal como su caja chica y no se inmuta ante la balcanización del país a raíz de la inconformidad de 10 gobernadores?

¿Por qué los morenistas no protestaron cuando se clausuraron más de nueve mil estancias infantiles y desampararon a 400 mil pequeñitos ni se rebelaron ante la clausura de los refugios para mujeres golpeadas, cuando se cometen 11 feminicidios al día? ¿Por qué no exigen justicia a gritos ante la cifra terrorífica de 60 mil mexicanos asesinados en 20 meses de 4T, ni se inmutan por los 28 mil desaparecidos ni por el fallecimiento de 200 mil mexicanos por Covid, según los reportes de seis ex secretarios mexicanos de salud?

Mueren mil compatriotas al día por coronavirus, (no se trata de una tragedia inquisitorial), mientras AMLO con “sus datos”, aduce que la pandemia le cayó “como anillo al dedo”, y estalló a carcajadas cuando Reforma publicó el número de masacres durante su gobierno.

¿Cómo hablar de austeridad cuando está en juego la vida? ¿Cómo reelegir a los morenistas si aceptaron la cancelación de NAICM y una derrama económica de 100 mil millones de dólares anuales y la contratación de medio millón de empleos?

¿Por qué dichos “legisladores” no protestaron por el diferimiento suicida de las rondas petroleras, ni por el rechazo de inversiones multibillonarias en dólares en energías limpias ni se quejaron por la cancelación de Pro México y del Consejo de Promoción Turística, que captaron billones y más billones de dólares en el sexenio anterior y que significaban empleos, empleos, empleos?

¿Dónde quedó la izquierda defensora de los millones de pobres a quienes AMLO considera animalitos, “que deben ser alimentados al no poderse valer por sí mismos”? La 4T ha destruido en 20 meses la herencia de nuestros padres y abuelos.

Somos la generación de la vergüenza que le dejaremos un país arruinado a nuestros hijos y nietos. Por todo lo anterior y mucho más, sostengo: quien vote por Morena en el 2021 o se abstenga de votar, será cómplice del desastre.