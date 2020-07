El miedo ocupa buena parte de nuestros días. La pregunta más frecuente en charlas familiares, en conversaciones por Zoom con amigos es: ¿cuándo terminará la pandemia?

La fallida estrategia del Gobierno para detectar y controlar contagios por un invento llamado “Centinela” no funcionó. A estas alturas deberíamos estar en plena reducción de enfermos y fallecimientos.

En la desesperación por encontrar un remedio o algo que mitigue los síntomas del Covid-19, surgen muchos remedios y recetas. La Ivermectina, una medicina para eliminar piojos comenzó a usarse desde hace unos meses. En casa y en familia inició la conversación sobre el tema con el escepticismo acendrado de quienes sólo creemos en la ciencia. Del lado de los “creyentes” estaban todos los demás. El tema se convirtió en un virus de las redes sociales y aterrizó en Whatsapp. Ahí corrió la información tutelada por un médico de Monterrey que da consejos para enfrentar el mal.

La popularidad del grupo hizo exceder la capacidad del Whats y vino la mudanza a Telegram, el programa con un límite superior de participantes. Hasta ayer tenía más de 4 mil integrantes. La conversación atrae como cualquier buena narración de detectives. El grupo llamado “Covid-19” aporta mucha información. Sólo de escuchar los remedios aprendí parte de la receta. Cierta dosis de Ivermectina, zinc para reforzar el sistema inmunológico además de vitamina D, y cuando llega la infección, el jugo V8 de Campbell's para hidratar. El médico autonombrado Dr. Covid, quien guía al grupo, dona su tiempo y conocimiento porque está convencido de los beneficios de sus recomendaciones. Seguro es un hombre comprometido y generoso.

Cuando comenté que la Organización Panamericana de la Salud daba por hecho que el medicamento no era una cura sino un posible peligro para los enfermos, el cielo se cayó. Una lista de amigos, familiares y desconocidos ya habían dado las gracias al doctor por haberlos ayudado a mejorar. Un familiar cercano que sufrió mucho pero no fue hospitalizado decía que la Ivermectina le había mejorado.

El tema cobró fama internacional cuando un político en Perú donó su ingreso anual para la compra del medicamento. En las farmacias comenzó a escasear y a convertirse en artículo indispensable en el botiquín. A la fecha la gente intercambia información sobre las existencias en farmacias y un pequeño mercado negro surgió como siempre. El remedio es muy barato. A diferencia de las dosis de Remdesivir que cuestan hasta 120 mil pesos por tratamiento, el mata piojos duplicó su valor de 100 a 200 pesos por cada dosis.

Decía Bertrand Russell que cuando no tengas elementos para saber a ciencia cierta si algo es verdad o no, mejor suspendas tus juicios. Alejandro Macías, nuestro gran epidemiólogo guanajuatense dice que no hay tal remedio. Lo mismo afirma otro de nuestros grandes expertos, el Dr.José Ángel Cordova así como el reconocido infectólogo Juan Luis Mosqueda. La ciencia dice que no; el pueblo y ahora el Gobierno de Guanajuato aseguran que sí ayuda en algunos casos. La Secretaría de Salud del Estado adquirió una buena dosis, por si las dudas.

Quienes no sabemos, sólo podemos imaginar. Puede haber un efecto “placebo”, puede funcionar en determinados casos pero no es una cura. Si fuera una cura, la Ivermectina se habría convertido en el medicamento más exitoso de la historia. Que puede ayudar, tal vez. Nada se pierde en usarla si sus efectos secundarios son leves o menores a los resultados que muchos enfermos sienten como positivos. Cuando pase la pandemia, tendremos más elementos científicos para opinar. Y como parece una discusión de tirios y troyanos, mis pies están del lado de Macías, Córdova y Mosqueda, aunque el cielo se caiga a mi alrededor.